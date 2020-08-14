Археологи откопали посуду бронзового века

Этим летом ученые проводили раскопки поселения Топыд-Нюр II вблизи деревни Бызовой Печорского района. В результате раскопок обнаружены и исследованы артефакты двух мест обитания первобытных людей.

Самое раннее из них представляло собой следы углубленной постройки прямоугольной формы площадью около 20 квадратных метров и очагом в центре. Находки внутри постройки представлены кремневыми изделиями и фрагментами керамических сосудов. Облик керамической посуды и каменного инвентаря позволяет предварительно отнести его к памятникам культуры эпохи бронзы и датировать поздним бронзовым веком (около трех тысяч лет назад).

Кроме того, найдены развалы керамических сосудов, мелкие обломки изделий из медьсодержащего сплава; фрагменты тиглей; разрушенные зубы и мех неопределенного млекопитающего; каменные орудия труда и отходы их производства. Вид керамической посуды позволяет характеризовать комплекс этого объекта как остатки места обитания носителей традиций культурного типа Чаркабож, VIII-VI век до нашей эры.