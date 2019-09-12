Ас сел за штурвал авиакомпании, попавшей в финансовый штопор

Совет директоров «Комиавиатранса» выбрал нового исполняющего обязанности директора авиакомпании.
Им стал Алексей Фесенко, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на Минпром Коми. Бывший гендиректор предприятия Александр Пономарев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
О новом директоре известно, что он бывший летчик-истребитель, генерал-майор авиации, выпускник Качинского высшего военного авиаучилища. А. Фесенко освоил более 30 типов летательных аппаратов, имеет общий налет около 6 тысяч часов.
Десять лет (с 1980 по 1990 гг.)
А. Фесенко был командиром эскадрильи испытательного полка особого назначения Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. С 1991 года работал начальником Калужского
авиационного училища.
Отметим, что хозяйство 67-летнему генерал-майору досталось большое и «трудное». По данным Контрольно-счетной палаты РК, чистый убыток АО «Комиавиатранс» по итогам 2018 г. составил свыше 921 миллиона рублей.
Парк авиатехники «Комиавиатранса» состоит из 74 единиц воздушных судов, из них фактически эксплуатируются лишь 13 (3 самолета и 10 вертолетов). Из 6-ти стоящих на балансе самолетов «Эмбраэр» летают только два, из 4-х самолетов L-410 – один. Два «Эмбраэра» стоят на приколе из-за отсутствия двигателей, один самолет находится в Словении на ремонте, и еще один самолет – на хранении в Португалии (с момента приобретения в лизинг он не выполнил ни одного рейса).
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Совет директоров «Комиавиатранса» выбрал нового исполняющего обязанности директора авиакомпании.