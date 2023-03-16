Асфальтом – по голове (Криминал от 17 марта)

Житель села Часово бросил в голову сожительницы кусок асфальта.

Дело было летним вечером прошлого года. После завершения рабочей смены на ферме 29-летний мужчина со своей сожительницей отправились домой. Женщине не понравилось, что ее спутник был нетрезв, поэтому она всю дорогу обзывала его. Мужчина «вскипел», подобрал с земли кусок асфальта и бросил его в сожительницу. От удара у потерпевшей началось кровотечение, она вернулась на ферму, где ей вызвали «скорую». Сожитель отправился домой и лег спать. В суде выяснилось, что весной того же года он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей сожительнице. Во всем виноват алкоголь, объяснил свои проступки дебошир. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Четыре года за отрезанный палец

Сыктывкарец выбивал долг угрозами и действием.

23 мая 2022 года некто Смирнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал вернуть ему 10 тысяч рублей, угрожая, что в случае неподчинения отрежет должнику палец. Далее Смирнов перешел от слов к делу – ножом ампутировал мужчине фалангу пальца и потребовал передать ему уже 50 тысяч рублей. Потерпевший, опасаясь за свои жизнь и здоровье, реально воспринял угрозы и согласился на требования. В суде вину свою обвиняемый не признал и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в ИК строгого режима.

Смерть за… 100 рублей

Присяжные признали виновным мужчину, до смерти избившего приятеля.

Установлено, что в январе прошлого года 56-летний житель Сосногорска пришел домой к знакомому и стал требовать от него возврата 100 рублей долга за проезд в такси. Не добившись денег, он два раза ударил его кулаком в голову, затем затащил его в ванну, стал поливать потерявшего сознание хозяина квартиры холодной водой и снова дважды ударил в теменную область головы. Потерпевший скончался на месте происшествия от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Чуть не убил дочку

Папаша пальнул из ружья в дверь, за которой оказалась трехлетняя девочка.

Это случилось 9 марта в пос. Нижний Воч Усть-Куломского района. После конфликта с сожительницей (она не пускала пьяного в дом) мужчина произвел выстрел из незарегистрированного охотничьего ружья по входной двери. В момент выстрела за дверью находилась его дочь. Выстрелом оказались повреждены голова и шея. Девочку срочно госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, где врачи во время операции удалили из ее тела около 60 дробин. Сейчас ее состояние стабильное. Ранее неоднократно судимый папаша заключен под стражу.

Думай, с кем пить!

Во время тушения пожара в дачном доме нашли тело женщины.

Страшная находка была обнаружена в дырносском садово-некоммерческом товариществе «Заря». Криминалисты сообщили, что смерть 57-летней женщины была насильственной. По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний мужчина, с которым дачница вместе распивала спиртное. До выяснения обстоятельств он заключен под стражу.