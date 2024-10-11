Ать-два, стройся! (Блиц от 11 октября)

Осенний призыв традиционно начался в России с 1 октября и продлится до 31 декабря.

Для жителей отдельных регионов Крайнего Севера, в том числе Коми, призыв начнется с 1 ноября. Напомним, что с этого года предельный возраст мужчин, подлежащих призыву, поднят с 28 до 30 лет.

Осень. Тарифы растут

В Печоре повысится стоимость проезда в городских автобусах, а в Ухте — в пригородных.

Республиканский комитет по тарифам утвердил два приказа.Первый устанавливает единые предельные максимальные уровни тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в МР «Печора». Предельный тариф теперь составляет там 24 рубля вместо 21 рубля, который действовал с июня 2022 года. Второй приказ увеличивает тариф для пригородных маршрутов в Ухте. Тариф вырос с 3,05 рубля до 3,38 рубля за км.

А говорят, что плохо живем

За август жители Коми в барах и ресторанах потратили 1,3 миллиарда рублей.

По данным Комистата, в сопоставимых ценах это на 10,8% больше, чем в августе прошлого года. К слову, в июле жители республики потратили на общепит еще на 100 млн больше – 1,4 млрд рублей. Всего с января по сентябрь этого года местные жители в кафе и барах оставили 11 млрд рублей или 108,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

«ЛизаАлерт» просит помочь

Добровольцы не перестают искать 57 пропавших в Коми.

Отряд «ЛизаАлерт» в Коми сообщил, что в сентябре к ним поступило 39 заявок на поиск пропавших людей по всей республике, из них было 13 заявок на поиск людей, потерявшихся в лесу. Поиски тех, кто не найден, а в списках есть люди, которые исчезли при различных обстоятельствах еще в 2018 году, продолжаются. Их фото и приметы размещены на официальном сайте отряда. Если у вас есть какая-то информация о пропавших, позвоните по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Детский «антибум»

За 12 лет рождаемость в Коми резко сократилась. С начала этого года на свет появились всего 4 тысячи малышей.

Пик рождаемости в республике пришелся на 2012 год. Тогда, по словам главного врача регионального Перинатального центра Ольги Лебедевой, показатель достиг 12800. Далее он только уменьшался. За 2023 год родилось 6315 малышей. За восемь месяцев этого года – 4005 детей.

Теряем наших земляков

На этой неделе стало известно о гибели еще семерых бойцов из Коми.

В ходе СВО погибли Артем Попов из села Керчомъя и Алексей Арзютов из поселка Югыдъяг Усть-Куломского района, Вячеслав Канев из Ижмы, усинец Дмитрий Ульныров, Алексей Белый из поселка Каджером Печорского района, Виталий Погодин из поселка Усогорск Удорского района и Анатолий Размыслов из села Палевицы Сыктывдинского района.

Александру Окатову – 85 лет!

Почетный гражданин Сыктывкара награжден орденом Ивана Морозова.

Государственный деятель республики, Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР удостоен высшей награды за особые заслуги перед регионом и многолетнюю плодотворную деятельность. Указ об этом подписал глава Коми 7 октября, в день юбилея Александра Окатова. С1984 по 1988 годы он был председателем исполкома городского Совета народных депутатов. В 1988 году стал заместителем председателя Совета Министров Коми АССР, председателем Госплана республики. С июня 1994-го по январь 2002 года работал первым заместителем главы Республики Коми.

Селянки соберутся на сход

12 октября в Доме культуры села Выльгорт Сыктывдинского района состоится X сход сельских женщин, организуемый региональным общественным движением «Коренные женщины Республики Коми».

Как сообщила «Трибуне» лидер движения, депутат Госсовета РК Татьяна Саладина, в мероприятии примут участие работники учреждений культуры и образования, ученые, представители органов власти. На сходе будут обсуждаться актуальные вопросы, касающиеся сельчан, в частности, меры социальной поддержки сельских семей с детьми.

Усинка погибла в Барселоне

Трагедия произошла во время соревнований Iron man («Железный человек»).

6 октября спортсменка Елена Смирнова утонула во время триатлона Iron man, который считается одним из самых сложных соревнований в мире. За день три тысячи атлетов должны без перерыва совершить заплыв на 3,8 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонский забег на 42 км. Елена, по словам ее сестры Натальи, уже участвовала в подобных соревнованиях ранее, поэтому в Барселону ехала в статусе опытной спортсменки. Как сообщает портал «Советский спорт», во время заплыва Елена начала тонуть, организаторы откликнулись на ее сигналы о помощи, но спасти девушку не удалось. Причины трагедии еще выясняются.

Бродягу пристрелили как зверя

В Инте ликвидировали медведя, из-за которого в городе вводили режим повышенной готовности.

Сообщения о появлении медведя в районе микрорайона Западный появились 20 сентября. Животное видели, в частности, недалеко от центра, на ул. Куратова. 3 октября в городе усилили охрану общественного порядка. 5 октября в сети появились фотографии с убитым животным. Мнения горожан разделились: одни вздохнули спокойнее, другие жалеют косолапого.

Насильника нашли по запаху

Раскрыть дело об изнасиловании 9-летней давности помогла ольфакторная экспертиза.

В районе ж/д вокзала Сыктывкара двое мужчин, угрожая убийством, изнасиловали женщину. Установить причастных к совершению преступления по горячим следам не удалось. Трагедия случилась в ночное время, потерпевшая не смогла опознать злодеев во время очной ставки. При осмотре помещения, в котором жили мужчины, были изъяты предметы их одежды. Недавно материалы уголовного дела были вновь тщательно изучены в отделе криминалистики СУ, после чего назначен ряд дополнительных исследований. Установлено наличие запаховых следов потерпевшей на одежде, в которую были одеты мужчины в момент совершения преступлений. Их причастность к преступлению удалось подтвердить и другими доказательствами. Один из преступников был задержан и заключен под стражу. Второй к этому времени уже скончался.