Слово «спорт» происходит от старофранцузского disport, что означает «развлечение» или «забава». Однако в современных языках оно подразумевает не простые утехи, а определенную человеческую деятельность, предполагающую активное участие людей в тренировках и соревнованиях. Историки полагают, что подобного рода «забавы» проводились в Китае еще четыре тысячи лет назад.

В Коми крае спортивное движение гораздо моложе, но все же насчитывает более столетия. О том, как оно зарождалось и развивалось, рассказал во время экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» историк Игорь Сажин.

«Потешные» спортсмены

Спортивные забавы были не чужды коми крестьянам, занимавшимся не только земледелием и скотоводством, но и охотой, что требовало определенных навыков. А потому селяне различных волостей любили иногда посостязаться в гонках на оленях и лошадях, стрельбе и метании топора. И, конечно же, многие из них были прекрасными лыжниками. Все эти навыки пригождались им в армии, где они могли блеснуть спортивным мастерством.

Так, в 1903 году коми армейские разведчики Жданов и Пантелеев победили в гонках на 13 верст в лыжных соревнованиях Московского военного округа. В 1907-1909 годах трижды побеждал в лыжных гонках среди военных на Балтике уроженец Коми края Курочкин. А в 1912 году коми солдат из села Небдино Панюков первенствовал на лыжных соревнованиях Беломорского военного округа.

В эти же годы Российское военное министерство решило возродить начатые Петром I «потешные войска», чтобы готовить молодежь к военной службе. «Потешные» подразделения формировались в школах, и их деятельность сводились к тому, что мальчиков под руководством отставных унтер-офицеров обучали военной гимнастике, ружейным приемам, строевому пению и фехтованию на рапирах.

К этому времени во всех начальных училищах Усть-Сысольского уезда гимнастика уже была обязательным предметом. А фехтование на рапирах сохранилось и в советские годы. Спортивный клуб «Заря» устраивал своего рода физкультурные гастроли. Группы спортсменов на пароходе разъезжали по окрестным селам и демонстрировали свои достижения – поднимали штанги, показывали гимнастические упражнения. Но особой популярностью среди неизбалованных романами Дюма коми крестьян пользовались битвы на рапирах.

«Заря» спортивного движения

Толчком к массовому спорту в Усть-Сысольске, как и по всей стране, послужил декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству». Предполагалось, что после победы в гражданской войне разразится мировая революция и Красной армии предстоит помогать своим соратникам в других странах. Поэтому молодежь готовили к новым битвам.

В Усть-Сысольске для этих целей местные большевики создали военно-спортивный клуб «Заря». Однако далеко не все молодые люди жаждали идти в бой за неведомые идеалы, а потому неохотно записывались в этот клуб. Тогда решили его переименовать, убрав военную составляющую. И дело пошло!

Вскоре спортивный клуб «Заря» насчитывал в своих рядах около трехсот человек. Зимой 1920-21 гг. они с огромным успехом провели в Усть-Сысольске ряд спортивных вечеров, продемонстрировав в переполненных залах французскую борьбу, элементы снарядовой гимнастики, состязания на рапирах и строительство живых пирамид. Все это проходило под мелодии духового оркестра.

В том же 1920 году при клубе «Заря» возникла первая футбольная команда, получившая такое же название. В следующем году в том же клубе создали еще две футбольные команды – «Спартанец» и «Юнец». Из них сформировали сборную Усть-Сысольска, которая на Базарной площади, располагавшейся в южной части нынешнего Кировского парка, сразилась с командой Сольвычегодска. Победила дружба со счетом 1:1.

За последующие два года в Автономной области Коми (Зырян) появилось 11 футбольных команд. Их курировали профсоюзы, и команды носили соответствующие им названия – «Деревообделочник», «Союз совторгслужащих», «Лес и сплав».

В августе 1924 года в Котласе состоялась вторая междугородняя встреча коми футболистов. На этот раз они проиграли судостроительного заводу «Лименда» со счетом 2:3.

Крамольная Олимпиада

После Октябрьской революции слова «чемпионат» и «олимпийские игры» были объявлены «буржуазными извращениями». Их должен был заменить Красный Спортинтернационал. Большевики считали, что советские рабочие и крестьяне должны не просто заниматься спортом, а развивать физкультуру, дабы крепить обороноспособность своей страны.

Однако в отдаленной Коми АО их, видимо, не услышали и 29-30 мая 1921 года провели в Усть-Сысольске первую областную Олимпиаду, в которой приняло участие 185 спортсменов из областной столицы и ближайших волостей. А зимой 1922 года на льду реки Сысолы вокруг теперь уже не существующего острова Ош-Видз прошел первый лыжный чемпионат Усть-Сысольска. В нем приняли участие всего шесть человек, из них четверо – братья Париловы, у которых отец и мать были заядлыми лыжниками, к чему приучали детей с малых лет. Братья, пробежав 13 верст, заняли все призовые места. И двое из них, Филипп и Иван, в январе 1928 года вместе с другими земляками приняли участие во Всесоюзной лыжной звездной эстафете Усть-Сысольск – Москва. В эти дни в столицу СССР устремились лыжники из разных городов страны. Правда, коми спортсменам не пришлось преодолевать всю дистанцию на лыжах. Они бежали до железнодорожной станции Мураши, где сели на поезд, доехали до Ярославля, а уж оттуда своим ходом добрались до Первопрестольной.

Через восемь лет состоялся еще один важный лыжный забег от Сыктывкара до Архангельска. Но на этот раз весь путь пятеро спортсменов во главе с будущим Героем Советского Союза Николаем Оплесниным прошли на лыжах – главным образом по льду Вычегды и Северной Двины. В сорокаградусный мороз лыжники преодолели 1038 километров.

Женский баскетбол на Красной площади

Первый коми стадион в Усть-Сысольске соорудили в 1927 году на нынешней Стефановской площади, которая в 1918 году стала Красной, и назвали «Наш ответ Чемберлену». Так была озаглавлена заметка в «Правде» по поводу ноты британского министра иностранных дел Джозефа Чемберлена с требованием прекратить «антибританскую пропаганду». Практически сразу хлесткий заголовок превратился в лозунг.

На площади соорудили деревянные трибуны, вмещавшие шесть тысяч зрителей. И это при том, что в самом городе проживало чуть больше пяти тысяч человек. Стадион располагал беговой дорожкой, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Любопытно, что в баскетбол поначалу играли исключительно женщины. Мужскую баскетбольную команду удалось собрать только через семь лет после женской.

Зимой этот стадион действовал как лыжный – спортсмены просто бегали на лыжах вокруг площади, занимавшей в те годы весьма значительную территорию.

Первый крытый бассейн в Сыктывкаре появился в Эжвинском районе в спорткомплексе «Бумажник» в 1969 году. Однако задолго до этого местным пловцам было где тренироваться и состязаться. Почти сразу после войны на Сысоле соорудили из бревен открытый 25-метровый бассейн с тремя дорожками и вышкой для прыжков в воду. Зимой всю эту конструкцию катер отбуксировал в поселок Краснозатонский, летом возвращал на место неподалеку от городского пляжа.

Бассейн из бревен от регулярных передвижений часто ломался, и в 1955 году его разобрали.

По льду с мячом и клюшкой

Нынешний Республиканский стадион в Сыктывкаре появился на свет в 1947 году под эгидой НКВД, а потому поначалу носил имя «Динамо». Предполагалось, что вокруг него вырастет целый спортивный городок, куда войдут также крытый бассейн, коробка для хоккея с мячом, стрелковый тир, запасное поле и картодром. Идея воплотилась в жизнь не сразу и не вся. Тир появился лишь в конце 1960-х годов, а Центральный бассейн открыли в августе 1979 года.

Зимой 1949 года на стадионе залили лед, что позволило впоследствии проводить турниры по хоккею с мячом даже международного уровня.

Этот вид спорта проник в столицу Коми в 1927 году, когда местный житель Анатолий Клочков вернулся в Усть-Сысольск из армии, привез с собой клюшку и мяч и научил этой игре своих братьев, друзей и соседей. Новые клюшки по привезенному образцу изготовил мастер из Выльгорта, а мячи связали местные девушки. Первые игры провели в марте следующего года на катке, устроенном на льду Сысолы. Участвовали две команды, называвшиеся очень просто – «А» и «Б».

Расцвет хоккея с мячом в Сыктывкаре пришелся на послевоенное время, когда в 1947 году все на том же сысольском льду разыграли Кубок Коми АССР и сформировали сыктывкарскую сборную команду. За все время своего существования она сменила несколько названий – «Большевик», «Искра», «Труд», «Эжва», «Сыктывкарстрой» и только в 1969 году получила нынешнее наименование «Строитель».

P.S.

По коням! На окраине Сыктывкара планировали воздвигнуть ипподром

Какое-то время в столице Коми не менее популярным, чем лыжные гонки и футбол, был конный спорт. Соревновались между собой местные подразделения ОГПУ-НКВД, областное земельное управление, окрестные колхозы и частные лица.

Первые конные бега провели в 1925 году, и победил чекистский жеребец шведской породы Луч. Через три года на аналогичных соревнованиях первенствовал облземовский орловский рысак Меркурий. А в следующем году победа досталась кобыле крестьянина Молодцова.

Соревнования проходили на городских окраинах, а в 1932 году власти решили построить настоящий ипподром у реки возле местечка Кируль. Там же предполагалось возвести стадион, велотрек, манеж и поле для массовых игр. Тогда это сделать не удалось, а после войны, как уже было сказано, спортивный городок обустроили совсем в другом месте и без ипподрома.

Игорь БОБРАКОВ.