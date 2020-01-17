Аты-баты, идут кандидаты… В год Крысы в республике состоится сразу несколько выборных баталий

В 2020-м в республике обновятся Советы депутатов 18 городов и районов, а также депутатский корпус Госсовета Коми.

Первая избирательная кампания стартовала уже 4 января – началось выдвижение кандидатов в депутаты Совета сельского поселения «Объячево» (административно село увеличилось за счет присоединения других населенных пунктов). 15 марта прилузцам предстоит выбрать в Совет 10 депутатов.

С 25 января начнется выдвижение кандидатов на замещение одного вакантного места в Совете поселка Благоево, четырех мест в Совете сельского поселения «Едва» и трех мандатов в Совете сельского поселения «Чупрово» (Удорский район). По четыре депутата предстоит доизбрать в Советы села Ижма и сельского поселения «Том». Выборы там состоятся 5 апреля.

12 апреля дополнительные выборы пройдут в Княжпогостском районе. Там жителям предстоит избрать одного депутата в городской Совет, трех – в Совет сельского поселения «Мещура», четырех – в совет сельского поселения «Тракт» и еще четырех – в Совет сельского поселения «Чиньяворык».

Каких людей теряем!

А самые массовые выборы в Коми пройдут 13 сентября. В этот день жителям республики предстоит определить, кто из кандидатов достоин депутатского места в новом созыве Государственного Совета. Напомним, что Госсовет состоит из 30 депутатов. Половина будет избрана по одномандатным округам, другая – по партийным спискам.

Нынешний созыв все прошедшие 4,5 года сотрясали постоянные отставки (в том числе из-за арестов и уголовных дел), потери, перемещения. Состав Госсовета с 2015 года изменился больше чем наполовину. Были громкие уходы и тихие возвращения (как это произошло с первым заместителем председателя Александром Макаренко).

Три депутата – Иван Медведев, Дмитрий Шатохин и Валерий Марков – ушли из Госсовета Коми на повышение – в Госдуму РФ и Совет Федерации. Трое – Олег Осташов, Виктор Поляхов и Альмир Бадыков – расстались с депутатскими мандатами добровольно (с формальной точки зрения).

Еще четверо – Олег Алтухов, Нина Нестерова, Игорь Терентьев и Алексей Чупров – ушли в мир иной. Первые двое – скоропостижно, И. Терентьев погиб в автокатастрофе, А. Чупров покончил самоубийством.

Не пора ли подсуетиться?

В течение 20 лет в «Стеклянном доме» (здании парламента Коми) стояла библиотечная тишина. Долгое время Госсовет считался «карманным» органом, который легко «умещался» в пиджаках губернаторов (Владимира Торлопова, Вячеслава Гайзера, Сергея Гапликова). Но теперь, когда минули «тучные» годы и стало нарастать социальное напряжение, сервильный парламент перестал устраивать избирателей. Те депутаты, которые поумнее, это почувствовали и начали «шевелиться». В Госсовете вдруг обнаружилось несколько дерзких фрондеров, позволяющих себе вступать в дискуссии с соседним «Желтым домом», где засела администрация главы Коми.

Прошлой осенью в Госсовете разразился первый за два десятилетия крупный скандал. Правда, связан он был не столько с политическими разногласиями, сколько с личными интересами. Речь тогда шла о вероятной отставке трех ключевых фигур Госсовета –вице-спикера Валентины Жиделевой, председателя бюджетного комитета Степана Чуракова и председателя комитета по социальной политике Сергея Артеева.

На октябрьской сессии с перевесом всего в один голос им удалось сохранить свои должности, которых они могли лишиться из-за нарушения закона о государственной тайне, выявленного Управлением ФСБ по Коми. Депутаты якобы не уведомили силовиков о своих поездках за границу.

В оставшиеся восемь месяцев в Госсовете, вероятно, тоже не будет тихо. На февральской сессии ожидается вопрос возвращения на должность вице-спикера Владимира Косова. Не факт, что оно пройдет так же гладко, как у А. Макаренко. Ведь для этого нужно будет внести поправки в регламент и увеличить количество заместителей со всеми вытекающими финансовыми затратами и перераспределением функционала. Та же «тройка» наверняка припомнит коллеге, как он голосовал против них в октябре. Кроме того, уже в мае члены фракции «Единая Россия» станут конкурентами, поскольку партия намерена провести праймериз (предварительные выборы).

Виктор ПРОТАСОВ.

Для справки

13 сентября жителям республики предстоит избрать три десятка депутатов Государственного Совета Республики Коми, а также 372 депутата в Советы городов и районов, Советы сельских и городских поселений.