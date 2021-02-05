В «Револьт-центре» прошла презентация книги «Лестница Леонардо да Винчи».

Автор романа Игорь Бобраков хорошо известен в республике.

В советское время он был режиссером, возглавлял театр-студию «Эскиз». В годы перестройки оставил театр и ушел в журналистику. Работал в газетах «Вечерний Сыктывкар», «Молодежь Севера», «Республика», сотрудничал с питерской газетой «Невское время». Был в гуще политических событий. В 1995 году возглавил республиканское отделение партии «Демократический выбор России» и занимал этот пост вплоть до ее самороспуска в 2001-м.

В последние годы И. Бобраков стал пробовать себя в разных литературных жанрах. В журнале «Арт» вышла его «Театральная повесть», на сцене академического театра драмы поставлена

пьеса (написанная в соавторстве с Николаем Зюзевым) «Питирим Сорокин». И вот – роман. Причем не абы какой, а авантюрно-фантастический. И под маркой «16+». Однако…

Что сподобило его на это? О чем повествует роман и кто его главные герои? На все эти вопросы автор откровенно ответил на презентации 3 февраля.

Благие намерения – дорога в ад

– Начало этой истории имеет реальную первооснову. И все три главных героя имеют реальных прототипов, – признался автор. – Если они обидятся, я буду очень разочарован – в самом себе. Пока я убежден, что у них достаточно чувства юмора и самоиронии, чтобы не обижаться.

(Один из прототипов – друг со студенческой юности автора, издатель «7х7 Горизонтальная Россия» Леонид Зильберг – сидел рядом с ним и был ведущим презентации. Второй – коллега-блогер на том же сайте Владимир Ермилов приболел и не смог быть в этот вечер рядом с друзьями.)

– Как-то мне в руки попался малоизвестный роман Герберта Уэллса «Колеса фортуны», – продолжает Игорь Бобраков. – По сюжету, его главный герой, молодой человек по фамилии Хупдрайвер, отправляется в велопутешествие по Южной Англии. Мне такая завязка понравилась, поскольку я и сам большой любитель поколесить на великах с друзьями по европейским дорогам. Но, помня с детских лет знаменитые фантастические романы этого англичанина, я все ждал, когда же с этим Хупдрайвером произойдет что-нибудь этакое. Ну, к примеру, марсиане на него нападут или вместе с велосипедом он перенесется в другую эпоху, где такого чуда еще не видели. Увы, ничего такого с ним не случилось. Я был разочарован.

Тогда мне пришла в голову идея: а что если в одну из наших велопрогулок по Европе (троица прототипов путешествовала вместе по Франции – Л.В.) вплести фантастический элемент? Тут фантазия заработала помимо моей воли, и получился роман в жанре исторической фантастики.

О чем он? Может быть, об исторической памяти, которая все же имеет место быть. Или о том, что в любом возрасте можно круто поменять свою жизнь. А скорее всего, это история про идеалиста, чьими благими намерениями вымощена дорога в ад. Впрочем, пусть читатель сам решает, про что роман и что хотел сказать автор.

Вот чем завлекает читателя аннотация книжки. «Мало кто знает, что в некоем параллельном мире у каждого из нас есть двойник. Не знали этого и трое друзей, посетивших с экскурсией французский замок Шамбор. Поднявшись по двойной винтовой лестнице, созданной великим Леонардо да Винчи, они внезапно попадают в иную реальность, где до сих пор существует Российская империя, где не было мировых войн и революций. А каково их двойникам оказаться в мире, пережившем нацизм и коммунизм, где их государство именуется Российской Федерацией?

Как им вернуться в свои миры? Что им делать в новой реальности – приспособиться или изменить ее на свой лад? И можно ли спасти мир, если он, сам того не подозревая, катится к ядерной катастрофе?»

«Яуза» сказала: «Берем!»

Думается, роман будет интересен, в первую очередь, сыктывкарцам и жителям республики, потому что большинство топонимов, названий улиц и площадей, описание достопримечательностей, о которых идет речь, взяты из реальной жизни. Главный герой живет на улице Советской («Название более чем странное. Неужели это улица, где дают полезные советы?» – удивляется он), действие происходит в городе (!) Усть-Вымь и на Коквицкой горе… К слову, после Александра Рекемчука, описавшего Сыктывкар в своей книжке «36 и 6», столица Республики Коми в «большой литературе» более нигде не фигурировала, и, значит, Игорю Бобракову уже можно сказать спасибо. Напомнил.

Но, безусловно, «Лестница Леонардо да Винчи» будет интересна и гораздо более широкому кругу читателей, нежели только землякам автора. Не зря же рукопись провинциального писателя заинтересовала крупное издательство «Яуза». Ответ «Берем!» он получил спустя две недели после того, как отправил ее в Москву.

Издательство «Яуза» специализируется на общественно-политической тематике. 80% из всех издаваемых книг относится к документальному жанру (публицистика, мемуары, историко-документальная и научно-популярная литература) и 20% — к художественной литературе, в том числе фантастического жанра и «альтернативной истории». Планировалось, что книга выйдет в марте прошлого года, но вмешался пресловутый ковид, и издание отложили до декабря. Неделю назад роман появился в интернет-магазине «Лабиринт». Там ее можно заказать, если не терпится дождаться, когда она поступит в книжные магазины республики.

На вопрос, не хочет ли он продолжить роман и отправить своих героев теперь уже не в прошлое, а в будущее, Игорь Бобраков сказал, что пока это не входит в его планы. «Я давно интересуюсь коми мифологией и, возможно, буду писать что-то на эту тему, – рассказал он. – Возможно, это будет исторический роман о народе Чудь…»

Лиля ВОВК.

Отрывок из романа «Лестница Леонардо да Винчи».

«…Старые развалины — это добродушный толстяк Витя Исаев, скорый на подъем брюнет Илюша Метлер и я, Толя Малинин… Мы уже перешагнули пенсионный возраст, но не определились, как нам жить дальше. Наша школьная дружба закончилась 43 года назад после получения аттестата зрелости. Витя и Илюша поступили в Сыктывкарский университет, Виктор — на экономический, Илья — на исторический. Я же по молодости лет решил покорить Москву и подал документы на режиссерский факультет ВГИКа.

Но стать новым Феллини мне не довелось, я срезался на собеседовании, и вместо института кинематографии поступил в институт культуры, твердо решив в следующем году вновь ринуться на штурм непокоренного вуза. Но никуда не ринулся, а покорно окончил то учебное заведение, в которое удалось попасть. И с дипломом режиссера народных театров вернулся в родной город.

Витя после Сыктывкарского университета неплохо устроился бухгалтером на крупном предприятии, а Илья ринулся в науку. Ко времени крутых перемен в стране он успел защитить кандидатскую диссертацию, но развивать успех не стал, а перешел в бизнес…

…Мы встретились на похоронах нашей любимой учительницы Тамары Петровны. Проводить в последний путь пришло немало ее учеников, но из нашего класса только трое. Нетрудно догадаться, что это были Виктор Исаев, Илья Метлер и я.

После поминок мы пришли в мою холостяцкую квартиру, немного выпили и с большим удовольствием принялись жаловаться друг другу на злодейку-судьбу. И вот тогда Илья, который почти не пил, на свою трезвую голову предложил нам хотя бы на время сбежать от навалившихся проблем. Он напомнил, как в веселые школьные годы наша троица гоняла на велосипедах, какие вояжи мы совершали по окрестным селам и поселкам, и предложил поездку по прекрасным европейским дорогам. Порывшись на просторах Интернета, мы выбрали велотур по замкам Луары. Эти чудесные строения должны были на время отвлечь Илью от решения вопроса, где жить — на реальной или исторической родине. Я надеялся, что наберусь впечатлений и по возращении придумаю, что буду ставить в следующем сезоне. Что касается Вити, то он рвался сбежать от опеки матери…

В общем, нам было от кого и от чего бежать. Но, конечно, нам и в голову не могло прийти, что мы убежим так далеко…»