Разрушение очистных сооружений в Воркуте, случившееся в конце декабря, – это следствие деградации всей инфраструктуры в Коми, которая уже давно находится в состоянии хронического недофинансирования.

7 февраля в прокуратуре Республики Коми состоялось расширенное заседание коллегии, на котором обсуждались итоги работы органов прокуратуры республики по укреплению законности и правопорядка за 2022 год.

Как и ожидалось, прокурор Коми Николай Егоров уделил особое внимание и ситуации с очистными сооружениями в Воркуте, которые в конце декабря попросту развалились. В результате канализационные стоки – 40 тысяч кубических метров в сутки – в течение трех недель шли прямо в реку.

Три года ждали беды

Прокурор отметил, что факт нахождения несущих конструкций канализационных очистных сооружений Воркуты в неудовлетворительном состоянии был установлен еще в 2020 году по результатам технического обследования, проведенного по заказу администрации города. Однако никаких мер по организации и проведению капитального ремонта, усилению производственного контроля за техническим состоянием зданий (строений) ни эксплуатирующей организацией – ООО «Водоканал», ни собственником объекта – администрацией Воркуты – принято не было.

За халатное отношение к своим обязанностям кому-то придется ответить. Напомним, что Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проведение проверки по факту нарушения природоохранного законодательства и введения в заблуждение граждан в связи с аварией на воркутинских очистных сооружениях.

Усинский водовод: предчувствие катастрофы

Официально заявлено, что сегодня тамошние очистные работают в штатном режиме. Но ни слова, ни полслова не было сказано о том, что будет проведена их углубленная модернизация. Увы, не вписывается Воркута в инвестиционные планы. И тому есть свое объяснение.

В 2021 году у первого заместителя председателя правительства Коми Игоря Булатова (проработал на этой должности недолго, потом вернулся в Москву и письменно уведомил работодателя, что прекращает трудовые отношения) спросили по поводу судьбы Усинского водовода в Воркуте, который уже давно требует капитального ремонта (износ – 100 процентов), постоянно там случаются аварии. Если он зимой выйдет из строя, то произойдет катастрофа – встанет вопрос об эвакуации жителей Воркуты, поскольку других источников для получения воды там попросту нет.

Так вот, господин Булатов бесхитростно ответил, что, мол, все понимают, что Воркуте нужен новый водовод, но этим никто заниматься не будет, поскольку это очень дорогой объект – речь идет о миллиардных суммах. А между строк читалось: мол, денег жалко, город-то затухающий, без будущего, по крайней мере, для правителей современной России…

Усинский водовод был построен в 70-е годы прошлого столетия, тогда же в Воркуте появились очистные сооружения. Как нетрудно догадаться, после развала СССР архиважными инфраструктурными объектами толком никто не занимался, и они постепенно пришли в полную негодность. Тут точно можно сказать – два сапога пара.

Так что следующая авария в коммунальной сфере Воркуты – это лишь вопрос времени. Никакой прокурор здесь не поможет.

Нижнему Одесу приготовиться…

Жители поселка Нижний Одес Сосногорского района считают, что «воркутинский прорыв» может повториться и у них.

Депутат Валентина Шелег посетила нижнеодесский «Водоканал». «Что сказать? Зрелище удручающее. Здания требуют капитального ремонта, особенно здание фильтровальной станции. Нарушены санитарные нормы, сотрудники предприятия вынуждены работать в неподобающих условиях…» – отметила Валентина Валерьевна.

Также стало известно, что руководство предприятия неоднократно докладывало об аварийном состоянии имущества как непосредственно в Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми, так и напрямую руководству района и губернатору.

И Войвожу тоже

Другая проблемная точка района – многострадальный поселок Войвож.

В июне 2020 года тогда еще врио главы Коми Владимир Уйба посетил Сосногорский район, где ему доложили, что с очистными сооружениями в поселке Войвож просто беда. Там биологическая и химическая очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод не велась, поскольку все оборудование вышло из строя. Все вонючие стоки текут в ручей Малый Войвож и далее в сторону Северного Ледовитого океана. (Кстати, это еще и своеобразный «вклад» Республики Коми в федеральную программу освоения Арктики).

Владимир Уйба тогда твердо пообещал, что очистные сооружения обязательно восстановят.

В том же году в парламенте Коми тему очистных в Войвоже поднял тогда еще депутат Госсовета РК Олег Михайлов (сейчас является депутатом Госдумы РФ). Исполняющая обязанности председателя Комитета Республики Коми по тарифам Анна Тюрнина заверила, что модули химической и биологической очистки на очистных сооружениях в Войвоже будут установлены не позднее 2022 года. «Цена вопроса» в то время составляла 5 миллионов рублей.

По словам жителей Войвожа, после громких заявлений у них ничего не поменялось, по-прежнему недоочищенные стоки попадают в водоток.

Выходит, что даже столь незначительную, по масштабам Коми, сумму власти не сумели изыскать? Похоже, что чиновники просто небрежно отнеслись к своим обязанностям. Раздавать обещания, а потом о них забывать стало для них привычным делом.

Сергей ПАВЛОВ.