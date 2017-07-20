Авария на шахте: куски породы обрушились на проходчиков

20 июля в 11.50 при проведении горнопроходческих работ на территории нефтешахты № 3 Нефтешахтного управления «Яреганефть» произошло обрушение породы.

В результате ЧП пострадали двое проходчиков, угрозы их жизни нет. Оба доставлены в Ухтинскую городскую больницу № 1.

«Пострадавшие находятся в отделении травматологии. Один из шахтеров находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностированы переломы костей голени и руки. У второго более тяжелые травмы — перелом костей таза, раны и ушибы, состояние средней степени тяжести», — сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

На аварийном участке находилось пять человек: под завал попало двое, остальные выбрались самостоятельно. На место выехали два отделения противофонтанной службы – пять человек, две единицы техники, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона, экстренные оперативные службы города. Всего в момент инцидента в шахте находилось 111 человек.

Экологического ущерба не зафиксировано, шахта продолжает работу в штатном режиме.

По факту обрушения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз. Следователями СК будут опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, а также проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Для справки. Нефтешахта в Яреге уникальна — там шахтным способом добывают тяжелую нефть. Освоение месторождения началось в 30-е годы прошлого века.

Сейчас разработкой Ярегского месторождения занимается структурное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» — Нефтешахтное управление (НШУ) «Яреганефть». Сегодня здесь трудится более двух тысяч человек.