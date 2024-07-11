Авария с выбросом газа (Криминал от 12 июля)

В Инте госпитализированы пятеро работников буровой скважины.

Инцидент произошел 10 июля в Интинском районе в 10 км от дороги в сторону Водовода. Во время проведения планового капитального ремонта скважины №18 случилась авария с выбросом газа. Пострадали несколько работников, пятеро из которых были госпитализированы. Сейчас ситуация стабилизирована, авария устранена.

Не смогли выплыть на берег

В районе сосногорского села Усть-Ухта на реке Ухте погибли двое мужчин.

Одному мужчине было 65 лет, другому – 33. Инцидент произошел 9 июля, тела нашли позднее — 10 и 11 июля. По данным регионального МЧС, на сегодня в республике официально открыт лишь один пляж в Сыктывкаре и 45 мест отдыха у воды, где купание запрещено. С начала года на воде было 24 происшествия, погибло 18 человек, из них один несовершеннолетний (без учета двух новых утонувших).

Оно утонуло…

Житель ухтинского поселка Седъю привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки оружия.

Охотник сплавлялся на деревянной лодке с мотором по реке Седью и примерно в 40 км от поселка наткнулся на утопленное дерево. Лодка опрокинулась набок, и охотничье гладкоствольное ружье из нее выпало. Мировой судья Ярегского судебного участка признал этот случай нарушением правил транспортировки оружия и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Замуж за иностранца

Жителя Ухты и двух его знакомых обвинили в организации незаконной миграции.

По версии следствия, в 2020-2021 годы житель Ухты, уроженец одной из ближневосточных стран, и две его знакомые оказали услуги двум иностранцам. За денежное вознаграждение женщины заключили с ними фиктивные браки, а те впоследствии установили отцовство в отношении их детей. В дальнейшем один мужчина в упрощенном порядке получил разрешение на временное пребывание в России, а второй — российское гражданство. Один из фиктивных браков уже признан недействительным. По второму случаю идет разбирательство.

Неверный диагноз

В отношении бывшего врача-хирурга Корткеросской ЦРБ заведено «дело».

В мае прошлого года в приемное отделение больницы поступила 5-летняя девочка, получившая тяжелую открытую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда. По результатам осмотра обвиняемый, неверно установив основной диагноз, произвел первичную хирургическую обработку и ушивание раны, назначил принятие лекарственного препарата и выписал пациентку. Согласно заключению судмедэкспертизы, врач допустил ряд дефектов обследования и лечения девочки, поставив ее жизнь и здоровье под угрозу. В связи с ухудшением самочувствия ребенок был экстренно госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ему была оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь.