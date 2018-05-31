Авиадебоширов внесут в черные списки и откажут в перелете

С 4 июня авиаперевозчики смогут вести собственные черные списки пассажиров, отказавшихся выполнять распоряжения командира экипажа во время рейса, хулиганивших на борту, а также совершавших любые действия, угрожающие безопасности воздушного судна. Тем, кто оказался в таком списке, компания в дальнейшем может отказать в осуществлении перелета.

Поправки в Воздушный кодекс внесли в конце 2017 года. Теперь при возникновении конфликтной ситуации командир воздушного судна должен будет сразу проинформировать руководство авиакомпании. Самому дебоширу, которому грозит попадание в черный список, еще на борту вручат официальную бумагу с предупреждением за подписью командира экипажа.

Окончательное решение о том, будет ли в дальнейшем «проблемному» пассажиру отказано в перевозке и на какой срок, в авиакомпании примут уже после завершения перелета. Оспорить его можно будет в суде, но если суд не встанет на сторону клиента (а вероятнее всего, к тем, кого уличат в авиационном хулиганстве, в ближайшее время будут относиться со всей строгостью), путь на борт самолетов этой авиакомпании хулигану будет заказан.

Исключение сделают только в случае, если у человека нет другого способа вернуться на Родину, кроме как на самолете. Тогда компания обязана будет принять его на борт.