Начиная с 2011 года, еще задолго до «дела Гайзера», правоохранители Коми начали «прессовать» глав муниципалитетов. Большинство из них были привлечены к уголовной ответственности, некоторые угодили за решетку. И «глубинный народ» это в целом приветствовал. Простые обыватели рассуждали: «Если посадили, значит, есть за что».

Однако возбуждение уголовных дел против главы администрации Сыктывдинского района Любови Дорониной и руководителя Усть-Куломского района Сергея Рубана вызвало довольно неожиданную реакцию общественности. В социальных сетях стихийно возникли группы поддержки «в защиту своих земляков».

Сразу отметим, что претензии правоохранителей к главам двух муниципалитетов по части выполнения федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья вполне обоснованы. То есть люди в погонах действуют строго по закону. Другое дело, что сама программа сыровата и до конца не проработана. Фактически она держится «на трех китах»: аврал, безденежье и липовые отчеты. А липовыми они становятся именно потому, что начальство шлет в Москву победные реляции и того же требует от глав муниципалитетов. Так устроена система бюрократии: главное – красиво отчитаться перед Москвой, отрапортовать об успехах, невзирая на реальную ситуацию.

И тут без ошибок и разного рода накладок и перегибов не обойтись. Что и произошло в Усть-Куломском районе. Из-за огрехов подрядчика один из домов для переселенцев пришлось разбирать практически до фундамента, поскольку на несущих стенах появились трещины. Дом по графику должны были сдать еще в 2024 году, новый срок – лето 2025-го. А теперь получается, что виноват во всем Сергей Рубан – не уследил…

Устькуломцы чувствуют эту несправедливость и встали горой за Сергея Владимировича. На дорогах района ездят автомобили с наклейками в поддержку местного главы, которого уже называют «народным». В Сыктывдинском районе пока обошлось без наклеек, но к Любови Дорониной многие сельчане тоже относятся как к «пострадавшей от перегибов».

Хотели как лучше…

В отличие от Усть-Куломского, в Сыктывдинском районе ситуация сложнее. Следственный комитет РФ по Республике Коми возбудил уголовное дело не только в отношении руководителя муниципалитета Л. Дорониной, подозреваемой в превышении должностных полномочий, но и ее заместителя, и начальника управления по жилищным вопросам.

Чтобы понять суть претензий правоохранителей, надо взглянуть на нынешнюю программу по переселению в целом. Ее реализация была рассчитана на период с 2019 по 2025 годы. Власти Сыктывдина начали действовать решительно: раз деньги под переселение дает федеральный центр (95 процентов – это средства федерального фонда, 4 процента – из республиканского бюджета и только 1 процент из местного), то будем строить жилье и переселять людей из прогнивших «деревяшек» по максимуму! Ведь другого такого шанса может уже и не быть.

В Сыктывдинском районе в программу переселения включили 32 тысячи квадратных метров жилья, в Усть-Вымском – 25 тысяч, в Сыктывкаре – 14 тысяч. Это тройка передовиков по республике. Как видим, чиновники столичной мэрии, в отличие от своих сельских коллег, проявили осторожность. Хотя в Сыктывкаре счет проблемных домов, включая ветхие и аварийные, идет на сотни. Но тут действует еще один принцип бюрократии: чем меньше на себя берешь, тем меньше ответственности. Если «ровно сидеть на попе», то снижается и риск угодить «на цугундер».

А в Сыктывдинском районе запланировали расселить 142 многоквартирных дома (около 800 квартир), более двух тысяч человек. По районным меркам, план очень амбициозный. Но в целом реализовать его удалось.

Шок и трепет

Весной 2022 года тогдашний глава Коми Владимир Уйба после очередной поездки в Москву неожиданно объявил, что программу по переселению надо выполнить не в 2025 году, а на год раньше – в 2024-м! Главы муниципалитетов были в шоке, сразу вспомнился авральный лозунг советских времен «Пятилетку – в четыре года!»

Наверное, никто Владимиру Уйбе не объяснил, что есть строительный цикл возведения домов. Например, восьмиэтажный дом нельзя построить быстрее чем за 18 месяцев. И еще надо найти и уговорить строительные организации войти в проект, да и других проблем хватает. То есть в такой ситуации, когда строить надо по-быстрому, деньги решают далеко не все. Кстати, о деньгах. В них муниципалитеты уж точно не купались. В 2022 году в Сыктывдинском районе первоначально по программе переселения планировалось переселить жильцов из 30-ти квартир, а теперь после сокращения сроков надо в 10 раз (!) больше. Причем без дополнительных средств!

Линия по финансированию была открыта лишь 27 ноября 2022 года. Понятно, что о выполнении приказа господина Уйбы речи уже не шло, все это понимали. И тем не менее, административное наказание Любовь Доронина все-таки получила. Кстати, этих «административок» у всех глав муниципалитетов – как звезд на небе.

Где логика?

Итак, программа по переселению была изначально рассчитана на период 2019-2025 годы. И по идее, надо судить о работе муниципалитетов по конечному результату, а не по отдельным годам. Где же здесь логика? А ее нет, да и не было никогда. Как, например, объяснить факт, что в 2024 году в Сыктывдинском районе изначально планировалось построить и приобрести порядка 200 квартир, а в мае того же года чиновники из Желтого дома снимают со счетов 334 млн рублей. Можно ли при таких условиях проводить те же аукционы на покупку жилья?

И только с июля небольшими траншами в район начали поступать средства из регионального бюджета. Вся оставшаяся сумма поступила лишь 11 декабря, когда врио главы Коми уже стал Ростислав Гольдштейн. Именно тогда и появились проблемы, которые в итоге и привели к возбуждению уголовного дела.

Роковые ошибки

Многие думают, что цель программы по переселению – это обеспечить людей благоустроенным жильем. Это так, да не совсем. На самом деле главная цель – переселить в безопасное жилье, где потолок не рушится, а пол не проваливается. Ни о каком стандартном минимальном метраже – 18 кв. метров на одного человека – речи не идет. Если семья проживала на 15 «квадратах», то 15 «квадратов» ей и дадут по программе переселения. Да и финансирование район получит именно на 15 кв. метров.

Как раз до конца декабря 2024 года администрации Сыктывдина и нужно было приобрести порядка 20 малометражных квартир. В столь сжатые сроки сделать это было практически невозможно. Но сделали. Правда, не все прошло гладко. Надзорные органы установили, что шесть купленных помещений не соответствовали техническому заданию. В трех из них туалет и ванная были совмещенные, а не раздельные.

Сложнее ситуация с остальными помещениями. В них кухня и санузел были как в коммуналке, то есть общими. Согласно федеральным нормативам муниципалитет вправе предоставлять гражданам, которые ранее занимали лишь комнату, менее комфортное жилье. Специалистам отдела нужно было просто учесть сей факт в техническом задании. Но эту формальность не соблюли. А сама Любовь Доронина понадеялась на своих подчиненных, которые до декабря 2024 года уже переселили более двух тысяч человек. Поэтому и подписала к оплате представленные документы.

По словам члена общественного совета Сыктывдинского района Евгения Потолицына, его постоянно приглашали поучаствовать в работе комиссии по приемке жилья для переселенцев. Но в последнем случае – не пригласили. Сам он считает, что это было связано с банальной спешкой – чиновникам было не до общественников. Отсюда – и результат, с которым теперь разбираются правоохранители. Хотя могли бы просто дать администрации Сыктывдина немного времени для исправления ошибок.

«Слишком жирно»

Мало кто знает, что строительные организации в буквальном смысле подарили Сыктывдинскому району несколько сотен квадратных метров жилья. И это не было благотворительностью, просто они заботились о своей репутации. Представьте, что одной семье надо предоставить однокомнатную квартиру площадью 20 кв. метров, а другой – тоже однокомнатную квартиру, но площадью чуть больше или меньше. И тут без вариантов – надо действовать по закону. То есть сколько положено «квадратов», за столько и получи финансирование. А как это все будет выглядеть со стороны, никого не волнует. Поэтому строители и не захотели отходить от своих стандартов.

А «со стороны» дележка квадратных метров, как того требует программа, на самом деле выглядит каким-то посмешищем над здравым смыслом. К примеру, такой дом для переселенцев с окнами вразнобой недавно построили в селе Айкино Усть-Вымского района.

Там же, в Усть-Вымском районе, в поселке Жешарт есть 12-квартирный дом, который переделали под 19 квартир. Давать лишние метры людям местные власти посчитали нецелесообразным – «слишком жирно», лучше пусть переселенцы мучаются с кустарно переделанными системами канализации и водоотведения.

Как мыши под веником

Чтобы поддержать Сергея Рубана, в Усть-Кулом приезжали два вице-спикера Госсовета Коми – Сергей Артеев и Владимир Косов. Они посетили ту самую проблемную стройку, пообещали установить жесткий конт-роль за работой строителей.

Так и хочется спросить: а где же эти и другие депутаты были раньше? Например, когда Владимир Уйба чудил с «пятилеткой за четыре года»? При этом депутатское большинство в Госсовете все четыре года сидело тихо, как мыши под веником. Видимо, не хотели портить отношения с обидчивым «московским дедушкой»?

За нынешний бардак при реализации программы по переселению и депутаты, и чиновники Желтого дома тоже должны нести ответственность. Хотя бы моральную.

Сергей МОРОХИН.