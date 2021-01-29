«Аврора» будет жить! Центру помогают всем миром

Жители республики массово откликнулись на призыв помочь сыктывкарскому конноспортивному центру, пострадавшему от пожара.

Напомним, пожар произошел в ночь на 20 января. К счастью, он затронул только хозяйственные постройки, ни одно животное не пострадало.

Ущерб от пожара предварительно оценен в 3 миллиона рублей. Директор центра Наталья Денисова обратилась с просьбой помочь стройматериалами, кормом и амуницией для лошадей.

В республике нашлось много неравнодушных людей. Руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова в обесточенные конюшни направила бригаду электриков. Специалисты работали всю ночь, в итоге сегодня у лошадей есть питьевая вода и тепло. Условия адаптированы для жизни животных.

Минсельхоз региона совместно с аграриями занялись выделением сена и поставкой кормов. Одна из городских прачечных бесплатно выстирала уцелевшие перепачканные сажей, пропахшие гарью и дымом, залитые водой и закоченевшие на сильном морозе попоны. Десятки волонтеров несколько дней подряд приезжали разгребать завалы, а на счет Центра уже перечислено более 500 тысяч рублей.

По словам Н. Денисовой, остается актуальной проблема с амуницией, которую уничтожил огонь, и лекарствами для животных.