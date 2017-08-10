Автобусы перекрыли дорогу к АЗС

В понедельник на дороге, ведущей к автозаправке ООО «НПС» («Нефтепродуктсервис»), встали автобусы ООО «САТП №1» («Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1»). По сути автобусы перекрыли проезд. К заправке есть и другая дорога, но она также заблокирована автобусами.

Выражаясь юридическим языком, мы имеем дело со «спором хозяйствующих субъектов». А если сказать проще — идет корпоративная война за передел собственности. В «НПС» считают, что его вынуждают принять условия, выдвигаемые «партнером-противником», который намерен улучшить свои условия за чужой счет. Вплоть до ликвидации предприятия.

Руководители «Нефтепродуктсервиса» отправили письмо-заявление в адрес министра регионального МВД о незаконных, на их взгляд, действиях гендиректора САТП-1 Александра Рукавишникова. Заявители просят «проверить приведенные в заявлении факты, дать им оценку на предмет наличия в действиях указанных лиц состава уголовного преступления, оказать содействие в прекращении создания препятствий пользования земельным участком, прилегающим к АЗС». Копии заявления отправлены во все силовые учреждения России, а также в приемную Президента страны, главе и прокурору Республики Коми — всего в 11 инстанций.



Пассажирские автобусы использованы в качестве шлагбаума,

чтобы перекрыть заезд к автозаправке.

Все под контролем

В письме «силовикам» представители «НПС» приводят немало любопытных фактов, касающихся

САТП-1.

ООО «САТП №1» (Общество с уставным капиталом в 10 тысяч рублей) в результате ряда преобразований стало наследником государственного АО «Комиавтотранс». Это при том, что единственным акционером «Комиавтотранса» является Агентство Республики Коми по управлению имуществом (Министерство имущественных отношений Республики Коми). В сущности, «САТП-1», как указывается в письме, стало практически частным заведением, руководит которым господин Рукавишников.

В письме указывается, что в настоящее время ООО «САТП №1» обеспечивает городские пассажирские перевозки в Сыктывкаре и Ухте, фактически конт-ролируя предприятия, осуществляющие пригородные и междугородние перевозки посредством контроля учредителей и директоров данных предприятий (юридических лиц). Их, по мнению авторов письма, аж 12!

«Схема сокрытия»?

Все перечисленные предприятия и ИП работают в логике единого предприятия и имеют лишь условное (документарное) разделение на юридические лица.

Как указано в заявлении, «схема» организации деятельности по обеспечению пассажирских перевозок в республике является «схемой сокрытия от налогов» и имеет признаки «схемы», указанные в Письме ФНС России от 13.07.2017 «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)».

В частности, все организации зарегистрированы и находятся по одному адресу. Руководителями и учредителями предприятий являются одни и те же лица, которые по совместительству являются еще и подчиненными Рукавишникова (работниками ООО «САТП №1»). К примеру, К. Кудашев – инженер по БДД, И. Синнер – начальник колонны, Д. Чепурнов – начальник отдела эксплуатации, И. Чудова – диспетчер, А. Рогова выполняет функцию директора автовокзала.

Все перечисленные в заявлении предприятия имеют единую бухгалтерию, решения по проведению (или не проведению) платежей контролируются главбухом Н. Гайдеек, платежи совершаются с единого IP адреса, работникам всех предприятий начисляется зарплата единой бухгалтерией в единой бухгалтерской программе посредством системы клиент-банк.

Интересно отметить роль индивидуальных предпринимателей (Д. Майн и Ю. Маклаков). По мнению авторов заявления, Рукавишников понудил этих людей зарегистрироваться в качестве ИП для того, что бы иметь возможность вывода наличных денежных средств, а так-же для закупки запасных частей в подконтрольных ему точках сбыта. ООО «САТП №1» производит закупку запасных частей исключительно у «своих» поставщиков, игнорируя требования закона (ФЗ-223).

Паралич на заправке

«САТП №1» долгое время являлось клиентом ООО «НПС». Однако расплачивалось руководство перевозчиков нерегулярно, накопив долг в 2,5 миллиона рублей. Дабы избежать больших расходов, господин Рукавишников через подконтрольных работников направил в адрес директора ООО «Нефтепродуктсервис» предложение о рассрочке долга на невыгодных условиях. Более того, как утверждает директор предприятия, неофициально ему поступило предложение продать «НПС» за бесценок. А когда последовал отказ, начались «силовые действия».

Поскольку въезд на АЗС находится рядом с территорией «САТП-1», на проезде стали появляться пробки из автобусов. Другие клиенты на заправку заезжать просто не могли.

Руководство ООО «НПС» приняло решение организовать проезд по земельному участку с другой стороны, по территории, не принадлежащей ООО «САТП №1», и стало строить дорогу. После этого Рукавишников на своей служебной машине перекрыл строящуюся дорогу к АЗС, а потом на это место встал автобус. В свою очередь руководство «НПС» обратилось в полицию.

По мнению сотрудников «НПС», господин Рукавишников действует с молчаливого согласия администрации города и некоторых руководителей республиканского уровня. Иначе трудно объяснить происходящие чудеса с повышением тарифов на проезд в автобусах столицы республики, увеличение цены на проезд с 1 августа по маршруту Сыктывкар-Ухта и т.д.

Руководство ООО «Нефтепродуктсервис» долгое время пыталось найти консенсус с соседом, но тщетно. А сейчас работа АЗС, по сути, парализована.

Анатолий ПОЛЬКИН.