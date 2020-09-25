С 25 июня по 1 июля и с 11 по 13 сентября, в разгар коронавирусной пандемии, прошли голосования по поводу поправок в Конституцию РФ и выборам губернаторов и законодательных органов власти в ряде регионов, включая Республику Коми.

Итоги известны и на этом можно было бы поставить точку. Но вот загвоздка: начался опрос населения на тему: как вы оцениваете результаты голосования?

«Социологи» опрашивают (чаще всего по телефону) по определенному перечню вопросов, отвечая на которые, человек никак не может выразить свое понимание происходящих политических и социально-экономических процессов. Все очень формально и примитивно. Например, меня спросили: считаете ли вы избранного главу Республики Коми честным человеком? Наше сознание устроено так, что незнакомый человек изначально воспринимается как честный. Так зачем спрашивать? Или: наблюдали ли вы нарушения на избирательных участках? Но я этого физически не мог сделать! Пустой вопрос. И вот из этой пустоты «социологи» пытаются сделать какие-то выводы?

Предвыборные настроения

Они формируются под влиянием результатов внешней и внутренней политики РФ.

Если внешнеполитические успехи достигаются за счет внутренних потерь и ущербности жизни большинства населения при чрезмерном богатстве меньшинства, то возникает чувство социальной несправедливости. Именно этот факт существенно влияет на процент явки на выборы и уровень протестного голосования.

Выборы без выбора

Официальные политики и многие политологи полагают, что специфика российской государственности заключается в сочетании демократии и сильной персональной власти.

Пандемия коронавируса (своего рода испытание на устойчивость базовых основ государства) усиливает необходимость такого рода сочетания. Это хорошо проявилось при организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, когда сам факт напряжения в обществе использовался в качестве подтверждения целесообразности «твердой руки» в управлении государством в критические моменты.

Сентябрьское же голосование по выборам губернаторов и депутатов, которые характеризуется более протестными позициями – и по уровню явки, и по соотношению «за» и «против» – показали, что и у авторитаризма должны быть разумные ограничения.

Политический кризис современной России заключается именно в ограничении демократии, когда заявленному от власти кандидату нет настоящей альтернативы.

Противоположности власти

В сознание избирателей политология внедрила представление о сильной и правильной исходной позиции Президента РФ в государственном строительстве, но слабом и низкоэффективном исполнении его намерений и указов. Президента и силовой блок правительства граждане олицетворяют с национально-патриотическим началом российского государства, а экономический блок правительства, Центробанк и некоторые другие ведомства – с либерально-демократическим.

Считается, что либералы сдерживают становление социально-ориентированного государства.

Результат: на выборах Президента РФ в 2018 г. явка избирателей составила 67 %, за В. Путина отдали голоса 77% голосовавших. Почти такие же проценты получены при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, инициированные В. Путиным, соответственно, 68 и 78 процентов.

Для сравнения: выборы депутатов в Государственную думу в 2016 г. – явка 48%, за правящую партию «Единая Россия» – 53 процента. Однако такая противоположность не может существовать сколь угодно долго. Негативное отношение к сложившемуся государственному устройству, при котором усиливается социальное расслоение, могут получить в сознании граждан проекцию не только на определенную часть властных структур, но и на власть в целом, включая Президента РФ.

Региональные различия

Разрыв между максимальным и минимальным значением по явке на выборах Президента РФ (2018 г.) по федеральным округам составил 20,7 процентных пункта (п.п.), по позициям «за» и «против» — 19,1 п.п. При голосовании по поправкам в Конституцию РФ, соответственно, 27,3 и 18,6 п.п.

Положительный (с точки зрения власти) вес в формировании средних по стране итогов голосования дают Южный и Северо-Кавказский, отрицательный – Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Причины указанных различий обусловлены общественными, экономическими, религиозными и этническими факторами формирования электоральных предпочтений, а также поддержкой южных регионов из федеральных ресурсов за счет северных и восточных.

Политический климат и капитал

Денежные вложения «владельцев заводов, газет, пароходов» в предвыборные компании до сих пор играли существенную роль. Но в крупных городах, где прописаны данные владельцы, при голосовании в 2020 г. позиция «против» оказалась более выраженной, чем в среднем по стране.

Можно предположить, что воля трудового народа индустриальных центров стала сильнее денег. Однако возможно действие и других факторов, например, несогласие богатых с курсом на прогрессивное налогообложение, что, в свою очередь, обуславливает их постепенное удаление от государства.

Под знаком «Золотого тельца»

Поправки в Конституцию РФ не коснулись собственности, ее эффективного использования и расширенного воспроизводства. Не зафиксирована также и предельная норма иностранного владения собственностью на территории РФ.

Напомню, что принадлежность иностранному капиталу ключевых звеньев промышленности царской России была угрозой экономическому и политическому суверенитету страны и явилась одной из основных причин революции.

В настоящее же время позиции иностранного капитала куда более заметны. Вместе с тем, влияние иностранного капитала на экономические и политические процессы в современной России неоднозначно. В результате международной кооперации Россия имеет определенный ресурс для модернизации своих производительных сил. Но остается открытым вопрос: знают ли российские люди, что многие из них живут под знаком «Золотого тельца» иностранного капитала? А если знают, то как они оценивают этот факт?

Этика и политика

Пример организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, на мой взгляд, указывает на опасность непонимания значения политкорректного поведения власти. Многие справедливо считали, что недопустимо объединять поправки разного смысла. Нововведения социального характера были прикреплены к «обнулению сроков правления действующего Президента». Это явное нарушение правил политической этики.

Отмеченные в данной статье вопросы не имеют однозначных ответов и должны присутствовать при социологических опросах населения. Нельзя человека ставить в положение болвана, тупо отвечающего на малозначащие вопросы словами «да» или «нет».

Виталий ЛАЖЕНЦЕВ,

член-корреспондент РАН,

главный научный сотрудник Института социально- экономических и энергетических

проблем Севера Коми НЦ УрО РАН.