Автор знаменитой пьесы Николай Дьяконов в детстве получил кличку, определившую его жизнь

Триумфальная «Свадьба»

Когда в 1949 году журнал «Войвыв кодзув» («Северная звезда») опубликовал пьесу известного лишь в пределах Коми АССР актера, режиссера и драматурга Николая Дьяконова «Свадьба», вряд ли он сам мог предположить, что уже через год ее поставят в московском театре Сатиры, что на нынешней Триумфальной площади (тогда площадь Маяковского). И что под названием «Свадьба с приданым» она будет иметь бешеный зрительский успех. И с этого времени начнется ее триумфальное шествие по стране и за рубежом, а спектакль в Сатире успешно перенесут на экран. Так в чем же секрет триумфа и кем был автор этой нашумевшей комедии?

«Пружинный» мальчик

Николай Дьяконов появился на свет сто лет назад в селе Усть-Вымь одиннадцатым ребенком в крестьянской семье, в которой почти половина детей умерла в младенчестве. Да и сам Коля родился слабеньким и почти не имел шансов выжить. Мама, дабы сохранить ему жизнь, подолгу держала его в теплой воде с золой, на ночь укладывала в разогретую печь, приоткрыв заслонку, чтобы было чем дышать. И он не только выжил, но и рос настолько подвижным и энергичным мальчуганом, что в селе его прозвали «пружинным Колькой».

Впервые на сцену Коля вышел в местном клубе – ему предложили в антирелигиозном самодеятельном спектакле исполнить вполне подходящую для него роль черта. А когда к ним с концертом приехали артисты из Сыктывкара, Коля так лихо сплясал перед гастролерами, что те посоветовали ему подать заявление на театральные курсы в столице Коми.

В 1930 году там начал работу созданный поэтом и драматургом Виктором Савиным полупрофессиональный Коми инструктивно-передвижной показательный театр. Поскольку актерским мастерством первые коми артисты не блистали, было решено наиболее талантливых из них направить в Ленинградский техникум сценических искусств. Коля Дьяконов был в их числе.

Так заложенная в нем самом «пружина судьбы» занесла его в непривычную для крестьянского мальчика сферу театрального искусства.

Режиссер и драматург

С самого начала сценической деятельности Дьяконов стал проявлять режиссерские наклонности. Уже со второго курса Ленинградского техникума он начал ставить учебные этюды и даже целые спектакли, а также посещал занятия по режиссуре и теории драмы. По возвращении в Сыктывкар его вместе с сокурсниками зачислили в труппу Коми республиканского драматического театра, где он успел сыграть несколько ролей и поставить два спектакля. Но вскоре ему предложили возглавить Объячевский колхозно-совхозный театр, призванный обслуживать тружеников села. За короткий срок Дьяконов поставил в районном центре пять спектаклей, доказав, что он может руководить театральным коллективом. И накануне войны вернулся в Сыктывкар.

В эти годы театры в Коми столкнулись с острым дефицитом пьес на коми языке. И Николай Дьяконов вместе с сокурсником Степаном Ермолиным взялся восполнять пробел. За короткий срок они написали шесть пьес. Наибольший успех выпал на долю драмы «Домна Каликова», рассказывающей о красной партизанке, расстрелянной белыми в декабре 1919 года на льду реки Вычегды. Соавторы придумали авантюрный сюжет и встроили любовную историю. По ходу действия Домна Каликова умудряется дважды проникнуть в штаб белогвардейцев – сначала под видом простоватой прислуги, затем в образе мальчишки, продающего самогон. И эти подвиги не помешали девушке влюбиться в своего односельчанина Сергея Гуляева. Зрители были в восторге.

После войны Дьяконов, посчитав, что зрители соскучились по веселью, задумал написать комедию. И тут «пружина судьбы» вновь сработала, подняв его на уровень драматургов всесоюзного масштаба.

В поисках сюжета

Однажды Дьяконов случайно услышал, как девушка из передового колхоза во время любовного свидания отказывалась выходить замуж за парня из отстающего хозяйства. Этот странный с нынешней точки зрения спор натолкнул драматурга на идею, что он может стать прекрасной коллизией для комедии.

И вскоре родился сюжет. К девушке-бригадиру Ирине Степановой сватается бригадир из соседнего колхоза Сергей Орлов. Они любят друг друга, но Орлов трудится, увы, в отстающем колхозе. Мало того, в его бригаде хромает дисциплина, и сеет он не по-научному. Поэтому в его поле сорняков больше, чем полезной культуры. И выходить замуж за такого горе-бригадира прогрессивная бригадирша не желает.

Чтобы придать комедии остроту, автор ввел в нее сатирические персонажи – мешающих колхозному строительству тунеядцев Лукерью и Похлебкина.

Первый вариант «Свадьбы» Дьяконов прочитал артистам Объячевского колхозно-совхозного театра. Пьеса всем понравилась, а одна из актрис даже пошутила:

– Ну, Николай Михайлович, быть вам лауреатом Сталинской премии.

Никто и помыслить не мог, что это шутливое пророчество сбудется.

«Пробивной» Сталин

В Коми драмтеатре, которым Дьяконов руководил с 1945 года, «Свадьбу» поставил его сокурсник по Ленинградскому техникуму Пантелеймон Мысов, сыгравший при этом главного положительного героя – агронома и секретаря партбюро Александра Муравьева. А влюбленную парочку бригадиров сыграли Евангел Михеев и Юлия Трошева. Они были заразительны своей молодостью и энергетикой, а потому хорошо приняты публикой. Украшением спектакля были коми песни. Действие начиналось с гулянки, на которой парни и девушки под тальянку пели частушки, и заканчивалось веселой свадьбой.

Неудачей спектакля, по мнению тогдашнего начальника управления культуры Коми АССР Серафимы Поповой, стал образ бестолкового колхозника Николая Курочкина в исполнении Василия Леканова. Но причину провала чиновница видела не в плохой игре актера, а в том, что этот персонаж в первом варианте пьесы был не в должной мере проработан.

Имелось в той пьесе и еще одно «действующее лицо», которое на сцене не появляется, но играет определенную роль не столько в сюжете, сколько в продвижении пьесы на столичную сцену. Кто-то из друзей драматурга посоветовал Дьяконову ввести в «Свадьбу» образ «вождя народов». Но как это сделать, если все действие сосредоточено в коми деревне, куда нога Сталина не ступала? Николай Михайлович нашел выход: Сталин является Ирине во сне. Он одет во все белое, закуривает трубку и просит бригадиршу показать, как в ее хозяйстве прививаются семена китайской капусты. Пройдясь по участку, он резюмирует: «Неплохой урожай у вас сей год, только неровный». Сон заканчивается тем, что Сталин дарит Ирине золототканую шаль и говорит, что это к свадьбе.

После XX съезда сцену с явлением Сталина во сне героини из всех постановок убрали.

На московской сцене

В 1949 году «Свадьба» попала на Всероссийский конкурс драматических произведений и была отмечена членами жюри, рекомендовавшими пьесу для постановок в других театрах. Перевод на русский язык с некоторыми изменениями осуществил опытный драматург Анатолий Глебов.

В первую очередь он поменял название, чтобы не путать ее с одноименной пьесой Чехова. В переводе Глебова «Свадьба» стала «Свадьбой с приданым». Под приданым в данном случае имелось в виду вовсе не имущество, выделяемое родителями невесты, а большой урожай, полученный обоими колхозами накануне бракосочетания.

Изменилось число персонажей. Тунеядцы Лукерья и Похлебкин стали одним человеком – Лукерьей Похлебкиной. Более того, по ходу действия отрицательная героиня становится положительной, возвращается в колхоз и работает наравне со всеми. У главных героев сменились имена. Сергей стал Максимом, а Ирина – Ольгой. Наконец, совсем иным предстал Курочкин. Бестолковый колхозник приобрел черты весельчака и балагура.

Однако при этом пьеса совершенно потеряла национальный колорит. Ее действие стало происходить уже не в коми, а в некоем северном колхозе.

За постановку «Свадьбы с приданым» в московском театре Сатиры взялся ученик гениального Мейерхольда Борис Равенских. Он, как и автор пьесы, любил ставить спектакли яркие и музыкальные, а потому предложил сочинить музыку к «Свадьбе с приданым» Николаю Будашкину, писавшему для оркестра русских народных инструментов. Однако сочиненные им мелодии не запоминались, и тогда Равенских привлек к работе Бориса Мокроусова, автора «Одинокой гармони» и «Сормовской лирической». Композитор сочинил несколько песен на стихи своего друга Алексея Фатьянова. Так родились бесшабашные куплеты Курочкина «Хвастать, милая, не стану» и трогательный дуэт влюбленных бригадиров «На крылечке твоем».

Роль Ольги режиссер безоговорочно отдал Вере Васильевой, уже прославившейся в фильме «Сказание о земле Сибирской». На роль Максима режиссер, перепробовав несколько актеров, назначил Владимира Ушакова. «Свадьба с приданым» стала для актеров судьбоносной. Через несколько лет после премьеры они сыграли собственную свадьбу и прожили вместе до самой смерти Владимира Ушакова в 2011 году.

И все же наибольший успех выпал на долю бывшего эстрадного артиста Виталия Доронина, исполнившего роль Курочкина, и Татьяны Пельтцер, сыгравшей Лукерью Похлебкину.

Пророчество объячевской актрисы сбылось: автор пьесы, режиссер и исполнители главных ролей получили Сталинскую премию III степени.

Печальный финал

После триумфа в Москве «Свадьбу с приданым» поставили в более трехстах театров. На коми драматурга обрушилась небывалая слава. Однако «пружина» при этом начала ржаветь.

Дьяконов понимал, что хуже писать он уже не имеет права, а превзойти успех не получалось. И драматург замолчал на десять лет, после которых он все же написал еще несколько лирических комедий. В начале 1980-х годов он принялся за очередную пьесу «Нивушка-Нива», веря, что она станет лучшей в его жизни. Первый вариант опубликовал журнал «Войвыв кодзув», вот только автор был им неудовлетворен. Принялся ее переделывать, но во время работы почувствовал недомогание. Николая Михайловича положили в больницу, где он скончался 21 ноября 1982 года.

Из 18 пьес, написанных Дьяконовым как в соавторстве с Ермолиным, так и без него, продолжает жить только «Свадьба с приданым». Ее время от времени ставят в Академическом театре драмы им. В. Савина. По-прежнему популярны одноименный фильм-спектакль и чудесные песни Бориса Мокроусова.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из открытых источников в интернете и Литературно-театрального музея им. Н. Дьяконова.