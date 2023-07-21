Недавно в сыктывкарской общественной приемной состоялась «прямая линия» по вопросам «соблюдения законодательства об исполнительном производстве». Тема вроде бы скучная. Но это только на первый взгляд…

Старший судебный пристав городского отдела судебных приставов № 1 Ольга Ложкина рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются ее коллеги при взыскании долгов с населения.

Речь шла о злостных должниках – людях хитрых, изворотливых и бестрепетных. Они любыми способами пытаются увильнуть от уплаты денежных средств, которые взыскиваются с них в судебном порядке. Не отвечают на звонки, прячутся, убегают, путают следы. Ловить их – дело хлопотное, требующее особых навыков и железных нервов.

Чтобы погасили долги, надо погасить свет

Госпожа Ложкина откровенно поведала о том, на какие трюки и ухищрения пускаются судебные приставы, дабы выманивать должников из квартир.

Чтобы их выманивать, нужна приманка. Но ее не так-то просто придумать, учитывая, что хронические должники всегда настороже и соблюдают правила конспирации.

В качестве примера О. Ложкина привела случай с сыктывкаркой, задолжавшей по алиментам своим детям около 1 млн рублей.

Судебных приставов негостеприимная женщина к себе не пускала, цинично ссылаясь на закон о неприкосновенности жилища. А резать замки «болгаркой» приставам пока не дозволено (хотя Госдума уже размышляет в этом направлении). И примитивные уловки типа «это газовая служба» или «откройте водопроводчику» в таких случаях обычно не работают. Тем более что опытная алиментщица вела наблюдение за лестничной площадкой с помощью видеокамеры.

Но приставам повезло: их «клиентка», как оказалось, задолжала еще и энергокомпании. И тогда было решено провести совместную с коммунальщиками операцию «Туши свет!».

Когда квартиру алиментщицы обесточили, она доверчиво, прямо в домашних тапочках, выскочила наружу, чтобы разузнать, в чем дело. И, конечно, немедленно попалась. Там же, в потемках, закон восторжествовал. Теперь женщине придется заплатить миллион. Причем своим же детям. А дети – это святое.

Раньше думай о Родине, потом о себе

Испытывая, вероятно, профессиональную гордость за своих коллег, Ольга Ложкина припомнила и характерную историю, приключившуюся в местечке Давпон. Там долго не исполнялось судебное решение по сносу трех гаражей. И три года (звучит как начало сказки) разыскивали «гаражную хозяйку». Обнаружили ее аж в Санкт-Петербурге, после чего привлекли к административной ответственности. Увы, даже это не помогло снести гаражи.

Другие бы отчаялись, опустили руки. Но это не про сыктывкарских судебных исполнителей. Они нашли нужный метод.

И вот кульминация истории. Уроженка Сыктывкара, уже давно перебравшаяся в Питер, успешно делала там карьеру. По случаю 30-летнего юбилея женщина получила ценный подарок – заграничную путевку.

Но зря она радовалась, предвкушая интересное путешествие. Ведь бдительные сыктывкарские приставы внесли ее в «базу невыездных» – и пограничники «тормознули» женщину вместе с чемоданами.

Таким образом попытка пересечь государственную границу закончилась полным конфузом. Потому что нельзя покидать страну, имея долги перед Родиной. Это, как минимум, аморально.

Правда, сам должник узнает о том, что он внесен в «черные списки», обычно уже в аэропорту, перед вылетом на знойный турецкий курорт. Но это его проблемы. Демонстрировать «горящую путевку», плакать и умолять – бесполезно. Пограничники, как и судебные приставы, безжалостны к нарушителям.

«Как вам не стыдно?»

Итак, старший судебный пристав Ложкина охотно поделилась с населением маленькими профессиональными секретами. Как говорится, должникам – на заметку. Теперь многие из них будут еще осторожнее. И когда внезапно отключат свет в квартире, они уже не станут второпях выскакивать на лестничную площадку. Затихарятся на сутки и не выйдут даже за пивом.

К сожалению, самим должникам почему-то не дают «прямых линий» в мэрии. Хотя если бы им предоставили возможность озвучить свои проблемы при столкновении с приставами, это было бы не менее увлекательно.

Впрочем, и так все знают, что работники фискальных служб не отличаются особой деликатностью. Не смущаются, если хозяева наотрез отказываются их впускать. Они не уходят просто так, оставив в двери трогательную записку: «Как вам не стыдно?» А вместо этого устраивают в подъезде многочасовую засаду.

Но должники тоже не лыком шиты. Есть у них свои лайфхаки и контрприемы.

«Линия обороны»

К визиту судебных приставов многие готовятся основательно. Так, житель Великоустюгского района, узнав, что его разыскивают фискалы, создал «линию обороны». Он полностью разобрал мостки, ведущие к его частному дому, а вместо них вырыл глубокий ров, заполнив его водой. Усилил забор колючей проволокой и расставил по периметру видеокамеры. А сам спрятался в погребе, который обустроил как автономный бункер с запасом провизии.

У мужчины был долг в 70 тысяч рублей. На фортификационные мероприятия он наверняка потратил гораздо больше. Но оно того стоило – дом превратился в настоящую крепость.

Если бы спецназу ФСБ поставили задачу взять этот дом штурмом, то бойцам потребовалось бы немало времени на преодоление полосы препятствий. А вот маленький отряд судебных приставов уложился всего в 10 минут. После чего должника с позором извлекли из подвала.

Кстати, среди работников этой службы преобладают женщины. Милые дамы в форменных черных пилотках. Они обладают оперативной смекалкой и суровым жизненным опытом. Скрыться от них практически невозможно – достанут из-под земли.

А вы за какую команду?

Вообще-то с нами, то бишь с населением, надо бы построже. Тут любые методы хороши. Ведь все мы, в сущности, должники – либо потенциальные, либо уже попавшие «под колпак» судебных приставов-исполнителей.

К примеру, по тем же алиментам мы, россияне, задолжали 156 млрд рублей. Но это сущая мелочь по сравнению с долгами за услуги ЖКХ – около 1 трлн рублей. А наша задолженность перед банками и вовсе астрономическая – почти 30 трлн рублей.

Долги тяжкие, нереальные, неподъемные. У большинства из нас никакого имущества не хватит, чтобы расплатиться. Есть смутное подозрение, будто государство дурит своих граждан и само же толкает их в долговую яму. А вот надежды, что оно когда-нибудь нас простит – никакой.

Поэтому мы и разделились на две условные команды – «фискалы» и «население». Это игра такая, и правила простые: мы убегаем, они преследуют.

И если однажды вас догонит не потный мужчина в берцах и камуфляже, а молодая прелестная девушка в черной пилотке, то это не худший вариант. Считайте, что вам еще повезло.

Владимир СУМАРОКОВ.

Фото vmrucdn.servicecdn.ru.