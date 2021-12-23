Ахмеева вместо Булатова (Блиц от 24 декабря)

Первый зампред республиканского кабмина Игорь Булатов ушел в отпуск.

С 18 декабря до 17 января 2022 года исполнение полномочий председателя правительства Коми возложены на вице-премьера – министра экономического развития и промышленности РК Эльмиру Ахмееву. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Уйба. В телеграм-каналах г-н Булатов намекнул на болезнь матери и естественное желание сына «быть рядом».

Осторожно, Ангара!

Три района Коми объявлены временно опасными.

23 декабря с космодрома «Плесецк» состоялся пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Места падения – районы Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска. Жителей республики просят соблюдать осторожность.

«МИР» вам!

Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса.

Препарат создан Институтом иммунологии ФМБА. Он избирательно на генном уровне подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК-вируса. Эффективен против всех штаммов, включая «омикрон». Безопасность и эффективность препарата доказана в ходе клинических исследований. Пока «МИР 19» предназначен только для использования в стационарах, но в планах сделать его доступным и для лечения амбулаторных пациентов.

Включили в календарь

Вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно.

Приказом министра здравоохранения утвержден национальный календарь профилактических прививок. С нового года в него включена добровольная вакцинация от коронавируса подростков. Прививку будут делать при наличии письменного заявления одного из родителей.

В мэрии ищут деньги

Благоустройство набережной в Кировском парке Сыктывкара обойдется в 1,3 млрд рублей.

Проект благоустройства набережной вместе с ливнеперехватом на улице Коммунистической и очистным сооружением прошел госэкспертизу, сообщила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Ведутся переговоры по привлечению федеральных средств и поиск иных источников финансирования.

Достояние республики

Светлана Горчакова стала обладателем Всероссийской общественной премии «Ключевое слово».

Художественный руководитель Национального музыкально-драматического театра Коми получила премию «за сохранение языкового многообразия России». «Мастерство Светланы Гениевны, ее художественное мышление и умение сочетать классику с современной драматургией на протяжении 30 лет сохраняет и приумножает лучшие традиции национального сценического искусства нашего региона. Национальный театр Коми является нашей гордостью и подлинным достоянием республики», – считает министр культуры Коми Мария Балмастова.

Построят пять новых школ

Коми получит дополнительные средства на строительство школ.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 24,4 млрд рублей среди 23 регионов на строительство новых школ. Коми получит более 125 млн рублей в 2022 году и более 333 млн рублей в 2023-м.Всего в ближайшие годы в Коми будет построено пять новых школ: на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района, школа-сад на 90 учеников и 40 дошколят в с. Усть-Ижма Ижемского района, на 600 мест в с. Объячево Прилузского района, на 825 мест в микрорайоне Емваль Эжвинского района и на 600 мест в с. Ижма.

Вместо доярки – робот

В деревне Выльыб Корткеросского района открылась новая ферма.

СПК «Исток» стал победителем конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфере АПК. Общая стоимость проекта составила почти 66 млн рублей, из них более 48 млн рублей субсидировал Минсельхоз Коми. Ферма рассчитана на 140 голов крупного рогатого скота. Здесь будут применяться роботы-дояры, что позволит увеличить объемы производства молока и улучшить его качество.

С заботой о защитниках

Троицко-Печорский район – лидер по ремонту жилья для ветеранов.

В районе провели ремонт в 28-ми квартирах и домах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В 13-ти из них выполнен косметический ремонт, а в остальных – капитальный – от замены окон до восстановления кровли. На организацию работ муниципалитет получил более 1,2 млн рублей в виде субсидии из республиканского бюджета.

Чуть не остался без ног

В Ухте спасли замерзающего в лесу пенсионера.

В полдень 20 декабря 60-летний мужчина отправился к роднику за водой. На обратном пути решил срезать дорогу, но заблудился, провалился в ручей, промок и сильно замерз. Около 14 часов пенсионер позвонил жене, а она – в Службу спасения. Спасатели искали его три часа. Когда нашли – состояние мужчины было плохим, в ботинках – лед, ноги обморожены. На снегоходе и санях его вывезли из леса и передали бригаде скорой помощи. Можно сказать, ухтинцу повезло. А вот инвалид из Сыктывкара из-за равнодушия горожан недавно лишился кистей рук. На улице у него случился приступ эпилепсии, и некоторое время он пролежал на морозе без сознания. В итоге – ампутация.

Опасное партнерство

Верховный суд Коми отказался смягчать приговор женщине, заразившей партнера СПИДом.

Зная, что заражена ВИЧ, дама не предупредила об этом своего кавалера и регулярно вступала с ним в незащищенные средствами контрацепции половые акты. Суд приговорил сыктывкарку к году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с нее 300 тыс. рублей в качестве компенсации.