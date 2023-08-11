Ба, знакомые все люди! Коммунальной сферой в Коми заправляют лица с криминальным прошлым, а возможно, и будущим

В прошлом номере «Трибуна» пообещала, что будет следить за кризисной ситуацией вокруг хлебопекарни в селе Усть-Цильма. И в свете новых фактов мы надеемся привлечь еще и внимание республиканской прокуратуры к этой скандальной истории.

Вкратце напомним суть дела. 28 июля Усть-Цилемский филиал АО «Коми тепловая компания» отключил социально значимое предприятие от холодной воды. Понятно, что для хлебного производства без водоснабжения – никуда. А ведь пекарня ИП «Охотникова Д.А.» поставляет свою продукцию не только в райцентр, но и в другие села и деревни, ежедневно выпуская по 3 тысячи различных хлебобулочных изделий.

По чьей же вине пекарня уже две недели испытывает проблемы с водой, что ставит под угрозу снабжение целого района самым главным продуктом – хлебом?

Директор Усть-Цилемского филиала АО «КТК» Алексей Поздеев поначалу расплывчато (звучит как каламбур) ссылался на некую «утечку», из-за чего пришлось перекрыть воду.

До этого хлебопекарня получала воду по 70-метровому трубопроводу из колодца, принадлежащего филиалу тепловой компании. Сам же водопровод находится на балансе пекарни. Из первого ответа господина Поздеева трудно было понять – в трубе ли дело или же все-таки в самом колодце.

Оказалось, что труба в порядке. В ходе проверки, проведенной районной прокуратурой в начале августа, установлено, что аварийная ситуация возникла именно в колодце по переулку Ручейный. Из-за лопнувшей склейки трубы и произошла злополучная утечка. А участок водопровода, принадлежащего ИП «Охотникова Д.А.» не поврежден. При этом создается впечатление, что районная прокуратура после проверки не торопится вынести соответствующее предписание на подключение воды.

Директор запрещает?

Первое, что, по идее, должен был сделать руководитель ресурсоснабжающей организации, по вине которой произошла авария, это извиниться перед потребителем, а затем принять срочные меры, чтобы восстановить снабжение водой хотя бы по временной схеме. Что, собственно, и предлагал сделать депутат Усть-Цилемского районного Совета Александр Чупров.

Но обращение депутата Чупрова, как и просьбы руководителя пекарни Екатерины Носовой, директор филиала АО «КТК» проигнорировал.

9 августа Алексей Поздеев прислал Екатерине Носовой письмо, где говорится, что «выполнена врезка с установкой запорной арматуры для присоединения трубы… в условиях временного подключения объекта».

Но для присоединения к системе, сообщает г-н Поздеев, «вам необходимо проложить временный трубопровод до места врезки в колодце».

Согласитесь, что с учетом вышесказанного это довольно странное предложение. Создается впечатление, что Алексей Викторович просто «тянет резину». Из неформальных же разговоров с мастерами филиала компании Екатерина Носова поняла, что они якобы готовы подключить пекарню «хоть сейчас, но директор запрещает».

Тут можно предположить некую личную неприязнь. Возможно, она возникла еще в те времена, когда Алексей Поздеев возглавлял Усть-Цилемский район, а Екатерина Носова судилась с районной администрацией. Все шесть судов она тогда выиграла, но отношения с главой были напрочь испорчены. Впрочем, в этой ситуации оказалась не она одна – на А. Поздеева жаловались и другие местные предприниматели.

Авторитетные господа

Вообще, Алексей Викторович – личность не только колоритная, но и «ранее судимая». Еще в 2018 году он предстал перед судом за должностные злоупотребления с тяжкими последствиями.

В 2015-2016 годах, будучи главой района, А. Поздеев давал своему заместителю указания подписывать отчетные документы по муниципальным контрактам по строительству детского садика и ремонту дороги. Как выяснило следствие, данные в отчетах оказались липовыми. В результате бюджету был нанесен ущерб на несколько миллионов рублей.

В итоге в 2021 году А. Поздеев и его зам Иван Ларюков были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Их подельник – генеральный директор ООО «МИРЭКС» Кирилл Тихонов приговорен к реальному лишению свободы, но каким-то неведомым образом скрылся от правосудия, ударившись «в бега».

Вот такие интересные люди руководят в Коми тепловыми компаниями. Впрочем, чему тут удивляться. Прежнее руководство АО «КТК» сейчас находится под следствием по так называемому «бункерному делу». А нынешний гендиректор (ныне он возглавляет аж две коммунальные компании) Николай Сосновский – человек и вовсе легендарный, в разные годы он был фигурантом нескольких уголовных дел.

Тот факт, что коммунальной сферой республики заправляют бывшие уголовники (а некоторым суды еще предстоят), видимо, не смущает ни губернатора Владимира Уйбу, ни членов правительства Коми.

Виктор СЕМЕНОВ.