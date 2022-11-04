Жители Италии, покупая в октябре свежий номер журнала Reportage, неожиданно заглянули в заповедный уголок коми земли. С обложки издания на них смотрела бабушка в платочке, сидящая посреди знакомой любому россиянину деревенской кухоньки. А внутри – шесть страниц фотоистории о селе Керчомъе Усть-Куломского района.



Российскую архаику, которая отрывается заголовком «Где время остановилось в XVI веке», представила итальянцам документальный фотограф Юлия Невская. А лицом этой истории стала 89-летняя жительница усть-куломского села Павла Васильевна Кипрушева.

– Съемку в Керчомъе я делала летом 2018 года, когда мы были в экспедиции в Коми, – пояснила фотограф. – Сама история не только про бабушку, а про отдельный населенный пункт – Керчомъе. В целом это история о русской земле, которая хранит много традиций и преданий.

Фотоистория Юлии Невской уже несколько раз выходила в российских изданиях. А недавно редактор итальянского журнала, желая показать читателям, что Россия не сводится только к современной повестке, предложил фотографу опубликовать историю о старинном коми селе. И Юлия согласилась: «Хочется, чтобы нашу страну видели со всей той глубиной, которая у нее есть».



На снимке с обложки – немудрящая обстановка обычного деревенского дома. В центре стол, покрытый клеенкой, на нем миска с картошкой, луковица, чашки. На стене ряд фотографий близких Павле Кипрушевой людей: трех дочерей, свекрови, брата Николая, вернувшегося с войны без руки и рано умершего. В красном углу полка с иконами и вербными веточками. А за страницей обложки остались умывающаяся кошка и беленая печь в уютном закутке.

О Павле Васильевне или, как ее называют односельчане, бабушке Павле знают, пожалуй, все керчомцы. Для многих семей она стала проводником между настоящим и прошлым, тем, кто скрашивал прощание с близкими. Больше 30 лет бабушка Павла отпевала всех умерших в Керчомъе. Только в последние два года, когда стали хуже видеть глаза и подводит здоровье, она практически не выходит из дома.

Жизнь Павлы Васильевны была далека от религии, находившейся в СССР под запретом. Напротив, за свою работу в колхозе телятницей и дояркой она получила значок «Ударника коммунистического труда» и орден Трудовой Славы. И только выйдя на пенсию в 1988 году, стала отпевать односельчан на похоронах.

Старинный кирпичный храм Иоанна Предтечи в Керчомъе давно заброшен, от него остались одни стены, и десятилетиями в селе некому было вести церковные службы. В конце 80-х, когда это стало возможным, несколько жительниц села начали провожать земляков в последний путь по православным обычаям.

Как рассказала Елена Напалкова, племянница бабы Павлы, церковный обряд длится около трех часов. 5-6 бабушек, которых приглашают керчомцы, приходят отслужить панихиду: совершить полагающиеся обряды, отпеть и проводить человека от дома до кладбища. Посещают с молитвами родственников на 9-й, 40-й дни и на годовщину смерти. Сама бабушка Павла говорит только по-коми, но при отпевании в ее песнопении чередуются молитвы на русском и коми языках. А за годы своей добровольной православной службы она проводила по православным обычаям десятки односельчан.

– Бабушки добрые, когда они отпевают, на душе как будто легче становится, – признается Елена Напалкова.

Старинное село, в котором уже нет ни леспромхоза, ни совхоза, с каждым годом все больше покидают молодые люди. В 40-х годах прошлого века здесь проживало больше трех тысяч человек, сейчас осталось около 800. В школе, где когда-то училось 650 учеников, теперь всего 72. А пожилые сельчанки, хотя сейчас раз в неделю в село и приезжает батюшка из Сыктывкара, по традиции продолжают сами отпевать умерших. И этой живой архаикой, сплетенной из местных верований, из хранимых икон и писанных вручную псалтырей, из домотканых половиков и правила не брать у леса лишнего, привлекли фотографии из Керчомъи ценителей из-за границы. А сама бабушка Павла, ни разу в своей жизни не покидавшая пределов Коми, впервые заочно побывала в Италии.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Юлия Невская (фотограф, г. Москва):

– В это странное время я рада, что кому-то за границей все-таки хочется увидеть другую Россию. Не ту, которая сейчас в фокусе внимания, а другую, которая старше и бессмертнее.

Получается, мы все-таки есть и нас не совсем отменили для большей части мира. Сейчас непонятно, к чему себя осмысленно применить, а рассказывать про тайгу и архаику я могу. Еще могу показывать, что у нас здесь не только люди с «песьими головами»…

Фото Юлии Невской.