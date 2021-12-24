Бабушек гоняют по кругу и вынуждают судиться с Пенсионным фондом

Пенсионеры, живущие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориям, имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха. Однако многие жалуются, что с большим трудом добиваются положенной им по закону компенсации. На этой неделе в редакцию «Трибуны» обратилась жительница Эжвы Галина Горбунова и рассказала свою историю.

С 13 августа по 3 сентября 2021 года Галина Васильевна отдыхала в Ставропольском крае, ездила на юбилей сестры. Туда пенсионерка полетела на самолете до Сочи, затем пересела на автобус до Ставрополя, а оттуда на машине до деревни Курганная. Обратно возвращалась на поезде Адлер – Воркута до Микуни и на автобусе до Эжвы. С заявлением, приложив все билеты, пенсионерка обратилась в местный МФЦ, чтобы взыскать с Пенсионного фонда компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Однако получила отказ. ПФР мотивировал тем, что якобы Галина Горбунова отдыхала в трех разных местах, поэтому компенсация ей не положена. И пенсионерке оплатили только проезд до Микуни – 220 рублей.

– Меня чуть удар не хватил, – рассказывает Галина Васильевна, – до такой степени расстроилась. Полагающейся мне льготой я, как пенсионерка, еще ни разу не пользовалась. Работала до 68 лет. Мне в марте будет 70 лет, я инвалид второй группы. Всегда боролась за справедливость, была активисткой, состояла в женсовете, в Народном контроле – и тут такая несправедливость. В письме, что получила от Пенсионного фонда, было написано, что я должна предоставить какие-то справки, квитанции, код статуса бронирования и прочее. Подписала начальник управления И. Гаврилова. Я не стала ничего собирать, переписываться с ними, а сразу пошла в суд. Те же билеты им сдала, написала исковое заявление на Пенсионный фонд. 15 октября был суд. Дело рассматривали без меня, потому что я лежала в больнице. И суд встал на мою сторону: решение вынесено в мою пользу. А на днях деньги за билеты – 19 474 руб. мне перечислили.

«Это издевательство!»

– Когда я читала решение суда, то удивлялась, – продолжает пенсионерка. – Пенсионный фонд написал возражение на иск: якобы они уже оплатили проезд «к фактическому месту отдыха» по маршруту Микунь – Сыктывкар. А то, что Горбунова ездила через Сочи в Ставропольский край – это, мол, иное место отдыха, компенсировать проезд к нескольким местам нельзя.

– И ведь так пишут грамотные, ответственные за это люди. Не лень им писать такую ерунду и отправлять пожилому человеку? Это же издевательство! – возмущается Галина Васильевна.

По словам Галины Горбуновой, через подобные мытарства сейчас проходит и ее соседка Тамара Михайловна, с которой тоже побеседовала корреспондент «Трибуны».

– В 2019 году ездила в Краснодарский край к дочери, – рассказывает 71-летняя женщина. – Мне пришлось спешно возвращаться домой: умер сын. Билетов не было, и меня четыре километра везли на машине на другую станцию. И я до сих пор не могу получить деньги за проезд. Сначала сказали, что купе не оплачивают, попросили справку от ж/д, сколько стоил плацкартный билет – принесла. А теперь мне сказали: мол, в этом году не будут рассматривать мое заявление, только в новом году. После праздников еще схожу. Льготы есть, а гоняют по кругу. Если бы не было закона, мы бы и не просили. Обидно…

Екатерина МАКАРОВА.