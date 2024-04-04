Балаклава для конспирации (Криминал от 5 апреля)

В сыктывкарскую полицию обратилась кассир продовольственного магазина. Утром, заступив на рабочую смену, она обнаружила, что из кассового аппарата пропали 17 тысяч 615 рублей. При этом замки входных дверей не были повреждены.

Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 42-летний мужчина, ранее судимый. В день происшествия подозреваемый вместе с женой и приятелем распивали спиртные напитки. Компании захотелось продолжить застолье, но денег не было. Сыктывкарец тайно забрал ключ от магазина, где работала жена и, не посвящая ее в свои планы, обчистил кассу. Для конспирации он натянул на лицо балаклаву и солнцезащитные очки, а на руки – строительные перчатки.

Нарушитель лишился авто

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя за езду в нетрезвом состоянии.

Судом установлено, что мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль автомобиля после принятия спиртного.

Двигаясь на машине ВАЗ-2112 по улицам Верхней Максаковки, он не справился с управлением и въехал в сугроб. Вскоре водителя с явными признаками опьянения остановили сотрудники ГИБДД.

Суд назначил сыктывкарцу наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, с конфискацией автомобиля.

Смерть в день рождения

На днях Ухтинский городской суд вынес приговор 50-летнему жителю города, зарезавшему своего приятеля.

В тот день именинник отмечал свое 41-летие и по этому случаю пригласил компанию друзей в баню. Мужчины изрядно выпили, после чего произошла ссора, в ходе которой несчастный получил удар ножом в сердце. Друзья тщетно пытались остановить кровотечение – именинник скончался. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Эхо дорожной трагедии

Родители погибшей в резонансном ДТП женщины отсудили у виновницы аварии Ирины Шеремет 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Сыктывкарского

горсуда.

Изначально истцы требовали 10 миллионов рублей. При определении размера компенсации суд учел индивидуальные особенности заявителей, фактические обстоятельства дела, взаимоотношения, сложившиеся между истцами и погибшей, требования разумности и справедливости. В итоге каждому из истцов присудили по 1,5 миллиона рублей.

Штраф за мигранта

В отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя 125 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.

Руководитель строительной компании был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за то, что трудоустроил в качестве подсобного рабочего гражданина Таджикистана, не имеющего соответствующего патента.