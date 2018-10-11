Бандеровцы в столице Коми

Сыктывкарским сыщикам удалось предотвратить террористический акт, который замышляли бандиты-террористы.

16 июля 1967 года в кабинете начальника ОВД Сыктывкара Александра Стрекалова зазвонил телефон: начальник милиции Троицко-Печорского района Сергей Цыпленков сообщил, что из его района в столицу республики направляется группа из трех человек, двое из которых — бывшие бандеровцы. У всех троих закончился трудовой договор, по которому они валили лес на Севере, и теперь через Сыктывкар лесорубы направляются на родину, в Львовскую область.

А третий член группы был секретным агентом милиции. Он и дал информацию о том, что двое его сотоварищей намерены совершить в столице Коми террористический акт — расстрелять из оружия отдыхающих на сыктывкарском пляже в местечке Заречье.

В лесном массиве близ Нижнего Чова у бандеровцев, оказывается, был тайник с оружием, которым они и собирались воспользоваться.

Операция «Шухевич»

Стрекалов срочно собрал оперативное совещание, на которое из аппарата МВД приехал начальник отдела уголовного розыска Виктор Галин. Была создана специальная оперативная группа по захвату террористов. Операция по их задержанию получила кодовое название «Шухевич» — по фамилии одного из главарей организации украинских националистов.

Руководство операцией начальство возложило на начальника ОВД Сыктывкара Стрекалова. Сыщикам удалось узнать адрес, где должны появиться бандиты — это был частный дом в Тентюково. Вроде как и в центре, но и от пляжа не так далеко. Рядом с домом оперативники устроили засаду. Всю троицу взяли тихо и быстро — застигнутые врасплох террористы почти не оказали сопротивления.

В ходе допросов «лесорубы», припертые собранными о них данными, признались, что готовили акцию устрашения — кровавое напоминание о том, как пойманных на Украине бандеровцев отправляли в Коми на лесоповал, где они умирали от голода и холода. Бандиты подтвердили, что оружие и в самом деле находится в тайнике близ Нижнего Чова. Но спрятано оно хорошо и надежно, поэтому без них его не найти.

Готовится контратака

От секретного агента, которого вместе с остальными держали в камере, вскоре поступила информация: бандиты сговорились о том, что в ходе следственного эксперимента по показу тайников они попытаются завладеть спрятанным оружием и расстреляют милиционеров. Для этого они будут утверждать, что имеется два схрона, причем их расположение знает только один из них.

План был нахален и прост: при осмотре ложного тайника, расположенного на краю обрыва, двое других достанут оружие из находящегося рядом настоящего схрона и откроют огонь по милиционерам.

Без наручников

Бандеровцы поставили условие: они будут идти по лесу без наручников — дескать, склон там крутой, при падении можно шею сломать. «В противном случае никакого выхода в лес не будет», — торговались бандиты.

Рано утром «гости из Львова» были на месте, наручники с них сняли, и когда подошли к месту предполагаемого тайника, один из них наклонился, якобы показывая направление схрона, находившегося внизу. Сопровождавшие его милиционеры тоже наклонились, разглядывая указанное место. В этот момент второй бандит резко метнулся в сторону — туда, где под кустом было спрятано оружие.

Но Александр Стрекалов был начеку, он сбил террориста с ног, когда тот попытался вытащить из-под куста пистолет. Бандит упал и покатился по склону. А через пару минут под кустом были обнаружены два пистолета «ТТ» и две запасные обоймы. Пистолеты были готовы к бою, оставалось только нажать на курок…

На следующий день городской горотдел милиции Сыктывкара посетил министр внутренних дел Коми АССР Владимир Дубровин, который сказал Стрекалову и его коллегам: «Молодцы, благодарю за блестяще проведенную операцию!»

Подготовил

Анатолий СОЛОВЬЕВ.