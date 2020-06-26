Верховный суд России в порядке апелляционного рассмотрения изменил наказание фигурантам по делу банды «Ифы-Козлова». Нескольким осужденным суд снял обвинение в участии в организованной преступной группировке и снизил наказание.
Лидер ОПГ Юрий Козлов, ранее осужденный к пожизненному лишению свободы, приговорен к 27 годам колонии строгого режима, Дениса Армякова, также осужденного пожизненно, Верховный суд Росии приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Семеро осужденных получили от 11 до 19 лет колонии, еще 9 человек — от 8 до 9 лет. Почти все участники банды были задержаны в марте 2012 года, с тех пор прошло более восьми лет. Осужденный Гендейрех был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока назначенного наказания. В ближайшие месяцы выйдут на свободу по отбытию срока еще шестеро осужденных.
Бандиты мечтают о свободе. Новые повороты в деле воркутинской ОПГ
Верховный суд России в порядке апелляционного рассмотрения изменил наказание фигурантам по делу банды «Ифы-Козлова». Нескольким осужденным суд снял обвинение в участии в организованной преступной группировке и снизил наказание.