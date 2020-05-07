«Банкиры» списывают деньги (криминал от 8 мая)

Двое жителей Воркуты потеряли почти 100 тысяч рублей, поддавшись уговорам мошенников.

В полицию Воркуты обратилась местная жительница и сообщила, что позвонивший ей «сотрудник банка» оповестил о несанкционированном списании денежных средств с ее карты. Он попросил сообщить данные карты, что дама и сделала. В результате с карты исчезло 57 тысяч рублей. Еще один воркутинец таким же образом лишился 40 тысяч рублей.

Сколько «стоит» укус собаки?

Жительница села Ношуль подала в суд на хозяина собаки, которая ее укусила на улице.

Собака гуляла по селу без намордника и поводка и накинулась на женщину, укусив ее за ногу. Пострадавшая обратилась за медпомощью и потом лечилась. В иске она потребовала взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда – 20 тысяч рублей. Однако до начала судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению.

Внук похитил валюту

Житель Сосногорска «вскрыл» тайник своей бабушки.

65-летняя пенсионерка обратилась в полицию: у нее пропало 300 евро, которые ей на юбилей подарила сестра, проживающая за границей. Оказалось, что деньги похитил 22-летний внук женщины. Обменяв деньги, он арендовал на них квартиру, купил спиртное и продукты. Установлено также, что ранее парень неоднократно снимал деньги с банковской карты родственницы.

Мужик едва не замерз

Житель Усинска «ушел под лед» на «Тропе здоровья».

Усинец решил подышать свежим воздухом после принятия «горячительного» на просеке, называемой «Тропой здоровья». В какой-то момент он забрел в ручей, покрытый льдом. Лед не выдержал, и мужчина провалился по пояс в воду. Прохожий сообщил о случившемся в полицию. На место происшествия на снегоходе прибыла спасгруппа. Спасатели вызволили бедолагу из ручья и передали скорой помощи.

Потеряли управление

Минувшее воскресенье оказалось несчастливым для двух любителей быстрой езды по бездорожью.

В Усинске 42-летний водитель снегохода в Больничном проезде наехал на препятствие и свалился на землю. Он получил перелом костей таза и был госпитализирован. А в поселке Смолянка Усть-Куломского района 32-летний мужчина на самодельном болотоходе не справился с управлением, агрегат перевернулся. В результате пострадал 8-летний пассажир, ребенка госпитализировали.

Медицинская помойка

Общественники нашли под Сыктывкаром свалку медицинских отходов.

Необычную помойку обнаружили члены НКО «ДоброГрад», вышедшие на уборку территории в Нижнем Чове. Они обнаружили вдоль дороги разбросанные пластиковые бутылки и контейнеры, в которых находились шприцы и иголки.

Понимая опасность отходов, активисты не стали прикасаться к ним, поэтому и шприцы, и иголки до сих пор рядом с рекой. Как пишет БНК, общественники написали письма в региональные Роспотребнадзор и Росприроднадзор.