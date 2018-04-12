Беда прискакала на палочке

На этой неделе младший корпус Сыктывкарского детского сада № 7 закрыли на карантин из-за кишечной инфекции. Пятеро детей в возрасте от 2 до 5 лет находятся в Коми республиканской инфекционной больнице.

Это вам не насморк!

Давать какие-либо комментарии в детском саду № 7 отказались. А по словам родителей, заболевших много. Их очень взволновала данная ситуация. Однако они пока не знают источник вспышки кишечной инфекции. Но больше всего родителей возмутила пассивная реакция медиков:

— Врачи — разгильдяи! Не взяли вовремя анализы, а лечили от простуды и упустили время. Мы сами шли платно сдавать анализы, чтобы узнать, что с детьми. Теперь ждем реакции Минздрава.

Как сообщили «Трибуне» в Министерстве здравоохранения, состояние здоровья детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного заболевания, стабильное. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Сейчас в детском саду № 7 проводятся противоэпидемические мероприятия. Работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Они проверяют пищеблок и берут пробы еды, которую давали детям. Также проверяют сотрудников на наличие какой-либо инфекции.

Полная клиника

— Зарегистрировано 46 случаев острых кишечных инфекций среди воспитанников всех четырех групп второго корпуса детсада и одного из персонала. Клиника у всех схожая – высокая температура, рвота, жидкий стул. По результатам проведенных исследований, у заболевших (исследования продолжаются) выявляется возбудитель «сальмонелла», у некоторых — в сочетании с ротавирусами, — рассказала «Трибуне» помощник руководителя Управления Роспотребнадзора Татьяна Карпушова.

Специалисты Роспотребнадзора также выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке корпуса № 2. Есть нарушения при приемке пищевых продуктов на пищеблок, в цехе приготовления пищи недостаточно разделочных столов, отсутствуют необходимые условия для мытья фруктов, несвоевременно производится ремонт вышедшего из строя холодильного оборудования, не обеспечен контроль температурного режима в морозильной камере, нарушаются условия хранения хлеба, не соблюдаются санитарные требования к производству салатов и блюд из овощей, не соблюдается порядок обработки яиц, персоналом не соблюдаются требования личной гигиены, при проведении бракеража готовых блюд не всегда производится органолептическая оценка и степень готовности блюд.

В группах дошкольного учреждения выявлены факты отделки стен материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. Отмечается неудовлетворительная организация мер по сбору и удалению пищевых отходов и мусора.

— В данный момент все делается, чтобы локализовать очаг инфекции. Ситуацию держим на контроле, — подытожили в Управлении Роспотребнадзора.

Екатерина МАКАРОВА.