К началу нового учебного года в школах республики не хватало порядка 300 педагогов. Спрос на них за последний год возрос в два раза. И нет пока повода говорить, что эта тенденция может измениться.

А ведь дефицита кадров в сфере образования не должно быть в принципе. Власти на местах рисуют радужную картинку: и зарплаты у учителей соответствуют «майскому указу» президента страны от 2012 года, и условия труда постоянно улучшаются…

Гладко – на бумаге…

Напомним, что согласно «майскому указу» Владимира Путина от 2012 года заработная плата педагогических работников уже в 2013 году должна была дорасти до средней в каждом конкретном регионе. Значит, если на данный момент средний размер начисленной заработной платы в Коми варьируется в пределах 87-90 тысяч рублей, то и учительская зарплата должна «плавать» где-то в этом диапазоне. Но что мы видим в реальности? Дефицит в три сотни учителей появился не на пустом месте: предлагаемые учительские зарплаты очень низкие – чуть больше минимального размера оплаты труда, который у муниципалитетов в Коми имеет свои особенности (чем дальше на Север, тем выше МРОТ).

Но в целом предлагаемая модальная зарплата учителя в Коми (это зарплата, которая встречается в определенной выборке вакансий чаще всего) – всего 33 тысячи рублей.

«Золотое правило»

Сам «майский указ» оставил лазейки, благодаря которым можно жонглировать цифрами. Это в советское время было все понятно: учебная нагрузка на учителя – 18 часов в неделю (переработка не поощрялась), еще 18 часов – на подготовку к занятиям. В итоге полноценная рабочая неделя учителя составляла 36 часов. Но это «золотое правило» – 18 на 18 – в современной России не работает. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, учителям приходится брать двойную нагрузку, то есть ставить учебный процесс на поток, «пахать от зари до зари». Тут уже не до подготовки к очередным занятиям.

Разумеется, благодаря такой порочной практике зарплаты учителей (правда, далеко не у всех) выглядят более-менее приемлемыми на фоне средней по региону. А тот факт, что из-за переработки резко снизилось качество преподавания, никого не волнует, за исключением самих родителей.

Работа учителя – это постоянный стресс, а «гонка за часами» практически неизбежно приводит к «профессиональному выгоранию». Тем более что помимо уроков педагог завален еще и бюрократической отчетностью. Этим и обусловлен дефицит учителей, а также кадровая текучка.

«Бесконечные замены»

В качестве примера процитирую выдержку из коллективного письма родителей учеников из школы № 3 поселка Жешарт Усть-Вымского района в адрес директора Ольги Кутьиной.

Родители сетуют на то, что из-за перегруженности педагогов и кадровой текучки их дети не имеют возможности получать качественное образование: «Дети пришли в 7 класс и – снова замена учителя математики и учителя русского языка и литературы! Вопрос: почему именно наш класс? За какие заслуги им каждый год по основным предметам меняют учителя? Дети не хотят идти в школу. Они только привыкли к учителю, а тут опять замена. Они подростки, у них и так сложный период, еще и эти бесконечные замены… Качество образования падает ниже некуда…» – говорится в письме.

Найти свою школу

«Школьная тема» получила неожиданное продолжение и в разговоре с заместителем председателя Совета депутатов поселка Жешарт Еленой Москотельниковой. Вот что она рассказала:

«1 сентября 2018 года моя старшая дочь пошла в первый класс в ту же школу № 3. Первые месяцы она привыкала к новым обязанностям, обстановке, людям, которые ее окружали. По окончании первой четверти состоялось родительское собрание, на котором учителем было озвучено, что в класс для детей нужна вода, и не просто вода, а вода, имеющая сертификат, а еще ее нужно покупать и привозить из Сыктывкара. Родительский комитет эту идею поддержал, что меня дико возмутило. На фоне этого конфликта со мной перестали здороваться некоторые родители.

Во втором классе я стала замечать, что дочь периодически возвращается со школы в подавленном настроении. При разговорах с ней выяснилось, что учитель на уроках кричит, отсюда и такое состояние ребенка. Беспокоясь о психическом здоровье дочери, стала уговаривать ее перевестись в школу № 1. Я сама там училась, знаю коллектив педагогов. Ближе к Новому году дочь согласилась, сказала, что кроме одноклассников ее в школе № 3 ничего не держит.

Дочь быстро освоилась на новом месте. С учителем начальных классов Натальей Владиславовной Мининой всегда находили решения, если возникали какие-то проблемы.

Сейчас дочь учится в седьмом классе. Классный руководитель Татьяна Анатольевна Щитова где нужно поругает, где надо похвалит. В течение учебного года постоянно организует поездки: бассейн, лазертаг, квесты, катание на «ватрушках», походы на природу зимой и летом. Ребята в классе дружные, и с родителями других учеников отношения хорошие. С директором школы Светланой Анатольевной Бозовой тоже очень быстро решались проблемы.

Хотелось бы отметить, что в тот год, когда мы перешли в другую школу, вместе с нами перевелась и подруга дочери. А ранее в первом классе после первой четверти перевелась еще одна одноклассница моей дочери. В этом году к нам пришел еще один одноклассник по школе №3…»

Как видим, проблемы современной школы в сельской глубинке многогранны, хотя некоторые из них все-таки решаемы, считает Елена Москотельникова.

Денег нет, не ждите

Но вернемся «к денежному вопросу». Реальность такова, что «майский указ», касающийся денежного довольствия в сфере образования, невозможно реализовать по причине хронического безденежья. Конечно, деньги есть, но именно сфера образования у нынешней власти не в приоритете.

Поэтому нисколько не удивляет, что несколько лет назад было отправлено «под сукно» предложение профсоюза «Учитель», который предлагал на уровне федерального законодательства установить ежемесячный минимальный размер оплаты труда учителя за ставку (18 учебных часов в неделю) не ниже двух региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а также привязать компенсационные выплаты и надбавки к размеру этих окладов.

Медведев все сказал

Да что там две «минималки», хотя бы одну сделали. У государства нет денег, тем более, нет их у регионов. Например, четверть республиканского бюджета Коми – это расходы на сферу образования. А если смотреть в разрезе бюджетов муниципалитетов, то эта доля еще выше. Так что на какие-то качественные изменения рассчитывать не стоит.

Хотя есть исключения. В той же Москве зарплата учителей в пять раз больше, чем в регионах. Но и там есть недовольные, поскольку высокая зарплата заставляет работать на износ, не считаясь со временем и здоровьем.

В 2016 году премьер-министра России Дмитрия Медведева спросили: почему силовики получают на порядок больше, чем учителя? На что г-н Медведев дал недовольным педагогам «ценный» совет: уйти из школ и податься в бизнес. Это скандальное заявление, сделанное вторым человеком в тогдашней российской иерархии, наглядно иллюстрирует отношение власти к учителям.

Комментарий ___________________________________________________________

«Неуклюжая работа»

Михаил Иванов, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:

– Еще в 2008 году я предложил привязать ставку учителя к минимальному размеру оплаты труда. Здесь все логично, а главное – понятно: повысили власти МРОТ, значит, и оплата труда в сфере образования автоматически изменится. Но эта во всех отношениях здравая идея так и не нашла поддержки в высших эшелонах власти. Там, похоже, считают, что есть проблемы и важнее.

Сегодня выпускники педагогических вузов смотрят имеющиеся вакансии в школах, а там предлагаемые зарплаты просто смешные. Понятно, что они начинают искать какие-то другие варианты трудоустройства, не связанные с системой образования. Так что дефицит учителей – это результат неуклюжей работы с кадрами в системе образования.

Кстати _______________________________________________________________________________

ЗАРПЛАТА ОТ РОССТАТА

Как чиновники манипулируют цифрами

По данным Росстата, в первом квартале 2024 года учитель государственной школы получал в среднем 58 тысяч рублей в месяц. Это в 1,7 раза больше, чем указано в предлагаемых вакансиях. Откуда же такая разница?

1. Росстат указывает учительскую зарплату как начисленную, то есть без уплаты налогов.

2. Учитываются все надбавки, доплаты, премии. Общую сумму начислений Росстат делит на среднюю численность педагогов, включая тех учителей, которые работают на 1,5-2 ставки.

3. В расчет включаются все государственные школы – федеральные, региональные, муниципальные. В федеральных школах средняя зарплата – 80 тыс. руб., в региональных – 73 тыс. руб. Смешав их с самыми бедными – муниципальными, можно получить достойную среднюю цифру. Хотя понятно, что если сравнивать зарплаты в элитной московской школе № 1699 (при Управлении делами Президента РФ) или в школе «Артек» с сельской школой где-нибудь в Усть-Куломском районе, – это как «небо и земля».

4. Все регионы свалены в одну кучу. Это и Чукотка с Камчаткой (150 тыс. руб.), и Москва (120 тыс. руб.), и, скажем, Ингушетия и другие южные республики, где средняя учительская зарплата (26 тыс. руб.) даже меньше, чем в Коми.

Нет, Росстат не врет. А просто «правильно» считает. При такой методике расчетов «средний учитель», благодаря неуклонной заботе партии и правительства, уже достиг материального благополучия. В чем, наверное, уверен и Владимир Путин, которому регулярно об этом докладывают.

Сергей МОРОХИН.