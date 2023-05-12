Начиная с 2014 года, снижается уровень жизни большинства россиян – инфляция опережает среднедушевые доходы. Однако недавно Росстат неожиданно объявил, что в 2022 году бедняков в стране стало меньше.

По версии отечественных статистиков, уровень бедности сократился до рекордных 9,8 процента. То есть людей, которые существуют на грани физиологического выживания, якобы стало меньше сразу на 1 миллион по сравнению с 2021 годом.

При этом, по официальным данным, в 1 квартале прошлого года доходы населения упали на 2 процента, во втором – на 5%, а в третьем и четвертом «топтались» около нуля.

Такую «нестыковку» власти объясняют увеличением различных социальных выплат и пособий. Однако многие независимые эксперты считают, что цифры все равно не сходятся и дело тут в другом – в изменении методики расчетов.

Как посчитаем, так и будет

До 2021 года в качестве черты бедности использовалась величина прожиточного минимума, которая базировалась на стоимости потребительской корзины, а также размеров обязательных платежей и сборов.

Теперь же применяется новый параметр – так называемая «граница бедности». «Граница» («порог») – это 44% медианного среднедушевого дохода россиян. Примерно то же самое, что и «средняя температура по палате». То есть доходы миллиардеров и малоимущих складываются в одну кучу, а затем выводится некая условная медианная величина. В феврале 2023 года этот показатель составил 42 тысячи рублей. 44% (непонятно, почему именно 44) – это 18,5 тысячи рублей. У кого меньше, тот за «чертой бедности». Хотя даже по этой странной методике получилось, что бедняков в России – 15,3 млн человек (за 2022 год).

Хуже, чем в среднем

Меньше всего бедных в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе – 4,5% от общей численности населения. А самый высокий показатель в Республике Ингушетия – 30,5%.

В Коми уровень бедности оказался выше среднероссийского – 14 процентов. По данным Комистата, 112,5 тысячи жителей нашей республики в прошлом году имели денежный доход ниже «границы бедности».

Комистат приводит и другой показатель – «расслоение доходов». Он рассчитывается по разнице в доходах между 10% самых бедных и 10% самых состоятельных жителей региона. По данным за прошлый год, этот показатель составил 10,2 раза (по России – 13,8 раза).

Для кого и коза – богатство

Конечно, все относительно. У аборигенов Африки бедняком считается человек, у которого нет своей хижины, а богачом – обладатель двух коз или одной коровы.

Если же судить по меркам цивилизованных стран, то бедным называют гражданина, который не может купить себе новый автомобиль без кредита или дважды в год съездить на средиземноморский курорт.

В Израиле прожиточный минимум составляет 5500 шекелей (на наши деньги – примерно 110 тысяч рублей). В «стране обетованной» людей с доходом в 5 тысяч шекелей называют «нищебродами». У нас же 100 тысяч рублей считаются хорошей зарплатой…

Нищета «по наследству»

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, почти четверть россиян вынуждена экономить на продуктах питания. 40% наших граждан в целях экономии ищут товары по сниженным ценам.

Многим из нас приходится залезать в долги. По данным Центробанка РФ, за последние пять лет задолженность россиян по кредитам удвоилась и достигла астрономической суммы в 27,6 трлн рублей. Среднестатистический житель страны должен банкам 360 тысяч рублей. При этом около 8 млн россиян не в силах справиться с кредитной нагрузкой, то есть своевременно выплачивать долги.

82 процента всех бедных россиян имеют детей, и это одна из причин того, что их отпрыски не могут получить качественного образования и затем устроиться на высокооплачиваемую работу. Таким образом, бедность становится потомственной, то есть передается «по наследству».

Еще одна причина низких доходов – алкоголизм. По данным Первого Московского медицинского университета, около 42% жителей России злоупотребляют спиртными напитками. Причем в сельской местности этот процент еще выше.

Виктор СЕМЕНОВ.