Бедных не обнаружено

Пенсионный фонд России заявил, что в стране нет пожилых людей, которые находятся за чертой бедности, то есть с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Уточняется, что всем неработающим пенсионерам предоставляют социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума его региона.

В 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 триллиона рублей. Как отметили в фонде, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составил 13,8 тысячи рублей, социальной — 8,8 тысячи. Кроме того, в фонде напомнили о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей, которую в январе получили все пенсионеры. По данным издания, в целом по стране прожиточный минимум пенсионера на 2017 год составляет 8540 рублей.

В 2017 году прожиточный минимум пенсионера в Коми составляет 9821 рубль в месяц. В 2018-м сумма увеличится на 371 рубль и превысит 10 тысяч рублей. В 2016-м она равнялась 9577 рублям, в 2015-м составляла 9078 рублей, в 2014-м – 7798 рублей, в 2013-м – 6986 рублей.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин объяснил, что пожилые граждане оказываются за чертой бедности, если, например, живут в малообеспеченных многодетных семьях и помогают их содержать.