Бейте в бубен – здоровье будет! Древний инструмент помогает лечить болезни, а горы избавляют людей от депрессии

Ирина Витман – в прошлом турист-педагог, а ныне гид по Полярному Уралу – раньше не увлекалась магией. Однажды ей подарили шаманский бубен, но она боялась им пользоваться. И древний инструмент долго ждал своего часа. А минувшим летом к Ирине приехал потомственный ямальский шаман. Он совершил обряд инициации – и теперь бубен послушен своей хозяйке.

Бубнотерапия

– Я вожу туристов по Полярному Уралу. И ко мне стал ездить из Салехарда шаман Шар Луу (Желтый дракон), в миру Вадим Пономарев. Там, на реке Собь, он проводил свои шаманские обряды. Я ему рассказала, что у меня тоже есть бубен, но я опасаюсь к нему прикасаться. Это же сакральный инструмент: не так стукнешь – можно себе навредить. Вадим провел обряд, и теперь я использую бубен для удовольствия и здоровья. Звуки бубна благотворно влияют на организм человека. И даже на окружающее пространство. У него есть особая энергетика. Я даже замечала: когда в интернете прогноз плохой, побубнишь – и погода хорошая, солнце выглядывает.

– Чтобы бубен зазвучал как надо, его обязательно надо подогреть над костром, – продолжает Ирина Владимировна. – При работе с ним важно правильно подобрать колотушку. Колотушки бывают с деревянным, меховым и кожаным навершием или комбинированными. Деревянная дает максимально звонкий звук, но может повредить мембрану, также она вредна для бубнов с рисунками. Меховая дает приглушенный звук, она самая безвредная.

Бубен – живой организм, с которым надо сродниться. Работать с ним можно только в позитивном настроении. И не следует лупить в бубен, пытаясь извлечь громкие звуки. Это нежный инструмент.

Наедине с природой

Собь – одно из лучших мест на Полярном Урале, где можно зарядиться энергией гор. Здесь нет суеты, мобильной связи, интернета. Информационный вакуум позволяет отдохнуть от цивилизации. Территориально с советских времен относится к Ямалу. Между тем с середины прошлого века, через Собь проходила печальная 501-я стройка, и станция относилась к Воркутинскому району. В конце 40-х – начале 50-х годов на Соби располагался отдельный лагерный пункт, в котором содержали более трех тысяч заключенных ГУЛАГа, строивших железнодорожную ветку Чум – Лабытнанги.

Сегодня станция Собь стала узловой, оставаясь частью участка недостроенной трансполярной магистрали. Поселок давно расселен, но места облюбовали энтузиасты-горнолыжники. Построили базу, подвесной мост через Собь. Жизнь здесь замирает с ноября по март: начинаются обильные снегопады, световой день 30-40 минут, а в темноте ходить в горы опасно.

Разрабатывать туристические маршруты на Полярный Урал Ирина Витман начала будучи педагогом, а затем директором Воркутинского центра развития туризма. Сейчас она пенсионерка, но, по ее словам, горы не отпускают. Восемь месяцев в году Ирина Витман живет на Соби. Там у нее домик. Она там собирает грибы, ягоды, рыбачит.

– Не страшно одной? – спрашиваю ее.

– Там я себя чувствую счастливой! Не раз ночевала одна в палатке, но страха нет. Конечно, бывает жутковато, когда видишь медведя или росомаху. Но они, если не раненые или больные, не нападают, стараются уйти. И человеку не надо паниковать.

Райские места

По словам Ирины Витман, на Соби для туристов – рай. Здешняя база может принять более ста человек. Сюда приезжают и группами, и семьями. Есть и своя особая фишка – можно попариться в нефритовой баньке. А этот камень считается залогом здоровья и долголетия, избавляет от бессонницы, нормализует давление, снимает боль в суставах, очищает организм от шлаков и токсинов, замедляет процессы старения. В Китае нефриту приписываются магические свойства.

Для туристов организуют и сплавы по реке. Для этого есть все необходимое.

– Мне хочется поделиться знаниями, показать красивые места. Гора Рай-из, с которой начинается южная часть Полярного Урала, ледник Романтиков. Высочайшая вершина Полярного Урала – гора Пайер (в переводе с ненецкого – владыка гор), но туда надо идти только подготовленным туристам, – рассказывает Ирина Витман. – Я водила воркутинских школьников и в краеведческие экспедиции. Для них разработаны безопасные, познавательные маршруты.

Пока нас не подкосила пандемия, к нам приезжали горнолыжники не только из России, но и французы, англичане, австрийцы. Трасса там замечательная. На облегченную горную вершину поднимаются полдня или больше, а потом скатываются за 15 секунд. Такой адреналин! И снег хороший: иностранные туристы говорили, что такого, как на Полярном Урале, больше нигде нет.

На разных маршрутах можно увидеть водопады. У всех есть названия, обычно по названиям ущелий. Допустим, Большое ущелье – Большой водопад, Медвежий, Нефритовый. При желании можно ходить и ходить.

– Про эти водопады ходят удивительные легенды…

– Да. К примеру, Волшебные чаши – три каскадных водопада. Одна чаша – ума, вторая – здоровья, третья – счастья. Нужно умыться, попить из той чаши и загадать желание. Водопад Девичьи слезы интересен девушкам: умывшись водой, они не будут знать горя – только слезы счастья и радости.

Просите от души

– Слышала поверье: когда альпинисты идут на вершину, нужно просить разрешения у повелителя гор. Иначе удачи не будет.

– Да, у нас есть свои туристические «заморочки»: просим разрешения. Если забудешь попросить, обязательно начнутся какие-то неприятности – ливень, ветер, пурга. А когда отправляемся на сплав – просим разрешения у хозяина воды, чтобы не навредил, чтобы лодку не порвало на камнях или не утащило по течению – там ведь есть перекаты, может утащить под кусты.

– Какие-то специальные слова есть?

– Нет, просто надо попросить от души.

Екатерина МАКАРОВА.