Белорусы тоже уходят с многострадального объекта в «Орбите»

Ввод в строй школы в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» на 1200 мест вновь переносится на неопределенное время. Служба единого заказчика Республики Коми в начале августа расторгла контракт с компанией «Белстройцентр-Калуга».

Приход в Коми в ноябре прошлого года белорусской компании «Белстройцентр-Калуга» власти региона восприняли с оптимизмом. На тот момент куратор стройки – первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сергей Двуреченский – заявил, что на 90 процентов уверен в сдаче важного социального объекта в Сыктывкаре к 31 марта 2018 года. Несмотря на то, что желаемое не стало реальностью, это не помешало чиновнику занять министерское кресло. Правда, ненадолго, месяц назад С. Двуреченского освободили от занимаемой должности, в том числе и из-за столичного долгостроя.

В этот разряд школу в «Орбите» сегодня уже можно записывать без всяких оговорок, поскольку сдать ее планировалось еще к сентябрю 2016 года. На тот момент стройку вела компа-

ния «Краснодар». Отношения с ней не прерываются до сих пор, но только теперь они со строительной площадки переместились в Арбитражный суд Коми, где рассматриваются взаимные многомиллионные претензии Службы заказчика и «Краснодара».

Школа в «Орбите» является самым крупным в регионе объектом, который возводится на бюджетные деньги. Поэтому не удивительно, что за ходом строительства внимательно наб-

людали депутаты Госсовета Коми. Они удивлялись тому, что в некоторых помещениях для школьников расположены какие-то массивные колонны. Зачем они нужны, строители так толком и не могли пояснить.

На такие странности обратили внимание не только депутаты, но и специалисты Контрольно-счетной палаты Коми, которые установили, что некоторые работы на объекте велись вопреки плану и нигде не фиксировались. И вообще, как теперь выясняется, проект строительства школы, на который было потрачено 15 миллионов рублей, изначально был некачественным.

Самодеятельность строителей привела к тому, что сейчас ставится под сомнение сама возможность дальнейшего строительства объекта, в который уже вложено более 552 миллионов рублей, из них 377 миллионов — средства республиканского бюджета.

С уходом белорусов подвисает и строительство школы в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром, где уже вбиты сваи под будущую школу.

Чтобы появился новый подрядчик, надо пройти несколько обязательных конкурсных процедур, поэтому новостей о продолжении строительства школы в «Орбите» вряд ли стоит ждать до наступления зимы. В этой связи мало реалистичной выглядит возможность начала полноценных занятий и в следующем учебном году. Для этого надо сформировать классы и педагогический коллектив, на что также уйдет не один месяц.

Сергей МОРОХИН.