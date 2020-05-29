Белые ночи – красивые очень

Полярный день, наступивший в Воркуте 27 мая, продлится по 14 июля включительно. В Усинск полярный день придет 11 июня и продлится до 29 июня. В Инте первый полярный день ожидается 12 июня и продлится до 30 июня.

В Печоре полярных ночей уже нет, но и там световой день в июне будет длиться по 22 часа. В Сыктывкаре, для сравнения, световой день 21 июня составит 19 часов 35 минут. Солнце опустится за горизонт в 21.26, а уже в 1.50 первые лучи рассвета вновь озарят небо.