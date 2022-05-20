В центре Сыктывкара, возле Стефановской площади, стоит бетонный памятник павшим в боях за советскую власть в Коми крае. Внизу обрамленный венком обозначен год – 1919. Чуть выше – текст на коми и русском языках: «Слава навеки отдавшим жизнь за наше счастье». Но что же произошло в Усть-Сысольске в 1919 году и кто эти люди, отдавшие жизнь за «наше счастье»?

Пугало для детей

В течение всего сурового 1918 года Усть-Сысольск был тыловым городом. И лишь осенью 1919 года, когда гражданская война в России подходила к концу, в будущую столицу Коми края вошли белые.

Как отмечают историки Игорь Жеребцов и Михаил Таскаев в книге «Черные годы», к этому времени в Коми крае начала стремительно падать численность большевиков. Мобилизация членов партии на фронт, продразверстка, комбеды – все это привело к разочарованию народных масс в коммунистической идеологии,

обещавшей в будущем молочные реки и кисельные берега, а пока порождающей лишь голод и репрессии. Даже убежденный большевик, журналист, поэт и драматург Виктор Савин писал, что слово «коммунист» стало чуть ли не пугалом для детей.

Между тем в Архангельске пост генерал-губернатора Северной области занял генерал Евгений Миллер. И хотя в сентябре-октябре 1919 года белые отступали чуть ли не по всем фронтам, Северная добровольческая армия сумела перейти в наступление в Коми крае.

В Архангельске по инициативе бывшего председателя Усть-Сысольской уездной земской управы эсера Степана Латкина еще в конце лета был сформирован Особый Вычегодский добровольческий отряд из 260 человек под командованием капитана Николая Орлова. Его основу составили красноармейцы, перешедшие на сторону белых и, как вспоминали очевидцы, люто ненавидевшие коммунистов и комиссаров.

В октябре Орлов взял село Айкино, захватив более сотни пленных, большая часть которых добровольно вошла в состав его отряда. 6 ноября белые подошли в Яренску и для пущего эффекта подожгли пристань. И во вторую годовщину Октябрьской революции Орлов, встреченный хлебом-солью, под колокольный звон вошел в город. Здесь ему удалось увеличить численность своего отряда до пятисот штыков.

Гранаты утопили, спирт отравили

Усть-Сысольск, не имевший прямой связи с губернским центром, после захвата белыми Яренска оказался в полной изоляции. Местная газета «Зырянская жизнь» решила подбодрить горожан и, сообщив о появлении белых на Вычегде, написала: «Это не должно вызвать среди населения паники, нет, наоборот, среди населения это должно вызвать подъем. Все граждане должны оказать посильную помощь нашим защитникам».

Подъема, однако, это воззвание не вызвало. 15 ноября Усть-Сысольск без боя занял посланный Орловым отряд фельдфебеля Завьялова, состоящий всего из 48 человек. Первым приближающийся обоз белых увидел бывший член городской Думы В. Прокопьев. Он тотчас же побежал в город, предупредил церковных сторожей, и отряд вошел в Усть-Сысольск под благовест.

Накануне усть-сысольский ревком с ужасом узнал о разгроме усть-вымской группировки красных и принял решение эвакуировать советские учреждения в Визингу. Эвакуация вскоре переросла в паническое бегство. Подвод не хватало, а потому новоявленные советские чиновники уходили пешим ходом, побросав оружие. Семь ящиков гранат и весь запас телефонного кабеля утопили в Сысоле.

Позже было возбуждено дело об оставлении красными Усть-Сысольска, и военно-следственная комиссия установила, что причинами панического бегства были трусость красноармейцев и сочувственное отношение населения к белогвардейцам.

Завьялов отправил своему начальнику Орлову курьера с донесением, в котором сообщил о взятии Усть-Сысольска и о военной добыче: 80 бочек спирта, из которых три оказались раскупоренными. По словам врача, туда был пущен яд. За успешную операцию фельдфебель получил крест Святого Георгия.

Белая свадьба

На один день после захвата белыми Усть-Сысольска в городе воцарилось безвластие, и горожане принялись грабить склады и магазины. Но 16 ноября в будущую столицу Коми края прибыл возглавивший городскую администрацию Степан Латкин и первым делом приказал начальнику временной охраны города прекратить беспорядки, арестовать зачинщиков, а также оставшихся коммунистов. Всего за решетку угодило 24 человека. Никого не расстреляли – Степан Осипович дал торжественное

обещание обойтись в родном городе без крови.

18 ноября Латкин собрал учителей и предложил им вернуться к досоветской системе образования, в частности, в школьный курс вновь ввели «Закон Божий». В тот же день в бывшем доме купцов Дербеневых, превращенном большевиками в клуб (ныне там музей этнографии), прошли выборы в уездное земство и городскую Думу.

Наиважнейшей задачей новоявленной власти стало решение продовольственной проблемы. Население уезда успело растащить по домам запасы хлеба из казенных складов, и для их изъятия была создана специальная комиссия городской продовольственной управы.

Жизнь в городе постепенно наладилась – заработали магазины, лавки, школы и церкви. А Степан Латкин сыграл свадьбу. Его избранницей стала купчиха Суворова.

С боями и без боя

В Усть-Сысольске отряд Завьялова пополнился добровольцами, и его возглавил уроженец села Вотча Александр Прокушев. В годы Первой мировой войны он дослужился до звания штабс-капитана, а после возвращения на родину стал начальником штаба красных войск Пинего-Печорского края. После прорыва отряда Орлова Александр Осипович перешел на сторону белых.

Отряд Прокушева двинулся в Визингу. Крестьяне встречали их хлебом-солью и колокольным звоном. И только возле деревеньки Чукаиб военным комиссарам Афанасию Маегову и Василию Юркину со 127 красноармейцами удалось остановить белых. А после того, как им на подмогу подошло подкрепление из 1830 красноармейцев под командованием бывшего поручика царской армии Болеслава Контрыма, белые без боя оставили Усть-Сысольск.

Настоящее сражение между красными и белыми произошло возле села Небдино. В нем погибли 14 красноармейцев, чьи тела привезли в Усть-Сысольск и 13 декабря торжественно, под залпы оружейного салюта, похоронили на Стефановской площади, годом ранее переименованной в Красную. На могиле поставили временный деревянный обелиск.

Из всех четырнадцати известны имена только двоих – уроженцев села Щельяюр Семена Беляева и Арсения Сметанина. Остальные двенадцать, видимо, были не местными.

Постскриптум

«Спите, орлы боевые»

Почему на площади появилась голая баба?

В начале 1920-х гг. уездный комитет РКП(б) объявил конкурс на лучший памятник погибшим красноармейцам. Победил проект журналиста и партийного деятеля Евгения Майхеля.

Памятник открыли 7 ноября 1922 года. Он представлял собой трехметровую четырехугольную пирамиду из серого бетона с белой урной наверху и с ниспадающей черной мантией. Внизу в неглубокой нише располагалась фигура обнаженной женщины, целующей череп. Над нишей золотыми буквами была высечена надпись: «Спите, орлы боевые». В газете «Зырянская жизнь» один из критиков странной скульптуры задался вопросом: «Что ж это у нас голую бабу изобразили?» На это автор проекта пояснил, что женская фигура на памятнике – это античная традиция.

Через 15 лет из-за этого мемориала случился скандал. Как пишет научный сотрудник отдела истории Национального музея Коми Елена Морозова, в 1937 году на запрос Москвы описать, в каком состоянии находятся памятники Гражданской войны, из Сыктывкара был отправлен ответ: «Памятник есть на площади, но состояние неудовлетворительное, так как рядом растет хорошая трава, пасутся козы и не облагораживают памятник продуктами своей жизнедеятельности».

Окончательно старый памятник снесли в 1956 году и установили каменный четырехгранный обелиск. Но в 1963 году останки красноармейцев перенесли в сквер на улице Ленина, чтобы на месте могилы возвести Главпочтамт. А над новым захоронением воздвигли временную бетонную стелу, простоявшую, однако, до 1987 года, пока по проекту архитекторов В. Сенькина, А. Ракина, П. Резникова, скульптора В. Рохина не поставили нынешний мемориал.

Впрочем, не совсем нынешний. В 2019 году его пришлось разобрать, поскольку в ходе очередной реконструкции обнаружились скрытые дефекты. Новый памятник воздвигли точно в таких же форме, размерах и пропорциях.

Игорь БОБРАКОВ.