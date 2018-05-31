В Коми, как и по всей стране, весь май стремительно дорожало топливо. Цены на бензин и дизельное топливо поднимались 10, 16, 20, 28 и 30 мая. В последний раз аналогичная ситуация, когда цены трижды выросли в течение месяца, была зафиксирована в апреле этого года.
Антимонопольная служба Коми не нашла нарушений при формировании цены на бензин. Россияне давно знают, что в результате повышения цен на бензин могут взлететь цены и на другие товары. Ведь почти в 90% случаев они доставляются на места автомобильным транспортом.
Бензиновая лихорадка
В Коми, как и по всей стране, весь май стремительно дорожало топливо. Цены на бензин и дизельное топливо поднимались 10, 16, 20, 28 и 30 мая. В последний раз аналогичная ситуация, когда цены трижды выросли в течение месяца, была зафиксирована в апреле этого года.