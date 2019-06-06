2 мая в столице Коми состоялся митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Это была самая массовая протестная акция в новейшей истории республики.



Протестующих снова загнали в Мичуринский парк. Власти подсуетились и устроили в центре столицы воскресную «развлекуху»: на Стефановской площади – «Ярмарку выходного дня», на Театральной – концерт «Джаз в городе», а в Кировском парке – «Веселые старты» с раздачей бесплатного кваса и дармового мороженого.

В общем, все было сделано ради того, чтобы отвлечь горожан от протеста. Но эти потуги оказались тщетными. Митинг в Мичуринском парке собрал рекордное для Сыктывкара количество участников – свыше 5 тысяч.

Лозунги были разные, но главный из них: «Север – это не помойка!» Собравшиеся потребовали от властей прекратить строительство незаконного полигона в Шиесе, который может нанести непоправимый удар по здоровью северян, отравить наши леса и реки.

В середине июня стройка в Шиесе будет приостановлена. Но пока – только на время. Между тем 4 июня на самой станции продолжились столкновения между охранниками стройки и общественниками. Несколько активистов были задержаны полицией, на них составлены административные протоколы.