Превышение в Сыктывкаре январских среднестатистических показателей снежного покрова всего на восемь сантиметров (до 63 см) привело к коллапсу в коммунальной сфере. Аналогичная картина наблюдалась практически во всех муниципалитетах. Главной причиной появления снежных завалов во дворах и на дорогах чиновники называют дефицит техники. Но только ли в этом дело?

Красивая картинка

Статусные лица любят покрасоваться на телекамеру на Стефановской площади столицы на фоне новой техники для муниципалитетов, будь то автобусы, машины скорой помощи или уборочная техника. Но за красивой картинкой скрывается масса проблем, о которых не принято говорить публично. Хотя молчать о них нельзя – речь идет о безопасности северян.

Напомним, что во время январских праздников фактически оказался в изоляции поселок Тимушбор в Троицко-Печорском районе: дорога не была очищена от снега. Это затруднило прибытие пожарного расчета на место возгорания дома, не была оказана своевременная медицинская помощь местной жительнице. Похожий случай был и в Воркуте.

Дорогая игрушка

ЖКХ – «черная дыра», где пропадают сотни миллионов рублей. При этом коммунальщики постоянно жалуются на недостаточное финансирование. Но разве дело только в деньгах? Лидер сосногорских коммунистов Матвей Тимофеев рассказал «Трибуне» историю об «эффективном» использовании техники в его городе:

«В январе 2023 года в Сосногорск прибыла уникальная для нашего города техника – подметально-уборочная вакуумная машина на базе автомобиля МАЗ. Об этом событии тут же известили все провластные СМИ Сосногорского района: теперь будет чисто на улицах, и тракторы не будут пылить, убирая песок и мелкий мусор! Стоит отметить, что техника была закуплена за счет республиканского бюджета. Но чем же в итоге обернулся такой дорогой подарок?

В течение всего 2023 года машину так никто и не увидел на улицах города, а жители продолжали «наслаждаться» облаками пыли, поднимаемыми тракторами с дорожного полотна. Оказалось, что «чудо-пылесос» нельзя использовать. Его владелец – муниципалитет, однако у города нет своего предприятия, куда можно было бы «пристегнуть» данную технику, которая требует водителя, соответствующего обслуживания, счетчика-сметчика, механика, гаража. Кроме того, специализированное техническое обслуживание в удаленном городе – дело затратное.

Вот так и простояла новая машина на открытой стоянке, под дождем и снегом, до весны 2024 года. Но местная администрация нашла «выход». После проведенных восстановительных мероприятий «пылесос» был сдан в аренду одному из местных предпринимателей. Теперь для уборки улиц города от песка и пыли муниципалитет нанимает свою же машину и платит за это бюджетные деньги. И будет продолжать платить еще четыре года, пока не истечет срок аренды по контракту. Только вот хватит ли бюджета, который, с учетом инфляции, больше не становится?

От зимы до зимы

«Чудо-пылесос», скорее всего, появился благодаря федеральной субсидии в размере 772 миллионов 300 тысяч рублей, поступившей в Коми в конце 2022 года. Деньги пошли на финансирование мероприятий в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Насколько эффективно они были использованы, неизвестно.

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн дал поручение разработать специальную программу обновления парка коммунальной техники, а еще закрепил вице-премьеров за определенными муниципалитетами, чтобы они несли персональную ответственность за состояние той же коммунальной сферы. Принесет ли это результат, мы узнаем в следующий зимний период.

Но если к технике, закупленной на бюджетные средства, будут относиться так же, как в Сосногорске, то есть как к некой обузе, то проблемы будут только множиться.

Сергей ПАВЛОВ.