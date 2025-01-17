Попытка наших властей совместно с депутатами Государственной Думы России провести муниципальную реформу с ходу не удалась, ее перенесли на 2025 год.



В ряде районов Коми (Ижемский, Усть-Цилемский, Печорский и др.) местным жителям пока удается отстоять местное самоуправление. Но в других систему МСУ уже ликвидировали: это Воркута, Инта, Княжпогостский район и, конечно же, Усинск. Я не знаю, как в других районах, а вот в нашем Усинском получилось, к великому сожалению, без препятствий. Во всяком случае в селе Мутный Материк схода граждан по этому вопросу не проводили. Зато очень интенсивно работали приезжие политтехнологи, обещая при этом – как нам хорошо будет жить под крылом Усинска. Но на самом деле получилось все наоборот, самоуправление в селе погасло.

Значит, кому-то было нужно освободить территории сельских Советов и создать городской округ? Уж очень богаты недра нашего района углеводородным сырьем. После чего интенсивно нефтяники начали осваивать земли сельских поселений Припечорья, вытесняя коренное население.

Не для этого наши предки заселяли берега Печоры в свое время. Тяжело было им обустроить жизнь на пустом месте. А теперь коллективные сельхозпредприятия – колхозы и совхозы – ушли в прошлое, фермерство в наших условиях не приживается. Молодежь покидает село, население резко сокращается. Вот так и живем, без

надежды на будущее.

Зачем была нужна власть Советов

Волисполком (Совет села) в Мутном Материке был образован в далеком 1920 году. С тех пор и вплоть до его «ликвидации» село постепенно развивалось.

В колхозе, а затем в совхозе росло поголовье скота и оленей, строили дома. Всю инфраструктуру – школу, больницу, детский сад, клуб – строили сами жители села, без «мигрантов». И делалось это под руководством самих сельчан – сельского Совета. Был свой сельский бюджет, распределением которого занимался сельский Совет. Если в конце финансового года оставался не использованный фонд, средства могли направить на другие нужды.

Совету были подотчетны все организации и учреждения села: ежегодно руководители организаций села отчитывались на заседаниях исполкома, притом не только бюджетные организации. Как минимум раз в месяц проводились сессии Совета, заседания исполкома.

Совет был организатором стабильной, нормальной жизни в селе. Депутатский корпус был связующим звеном населения, каждый депутат чувствовал ответственность за свое село в целом и за своих избирателей. Депутаты были организаторами мероприятий по благоустройству села, следили за санитарным состоянием территорий своих округов. Под руководством исполкома сельского Совета работали с населением и общественные организации: административная комиссия, женсовет, товарищеский суд, клубно-спортивный комитет (КСК), комиссия по борьбе с пьянством, Совет ветеранов, сельские дружинники, комсомольская организация – это был целый корпус активистов.

До сих пор вспоминают односельчане, что в 70-е, 80-е годы жизнь была очень интересной, скучать было некогда, безработных вообще не было. Все организации летом помогали совхозу в сенозаготовке. Бюджетникам необходимо было обязательно отрабатывать три дня на лугах. Устраивались воскресники по заготовке веточного корма. На базе совхоза работали лагеря труда и отдыха школьников по заготовке сена на зиму. В общем, жизнь в селе «кипела».

Функционировал здесь и паспортный стол, стол учета военнообязанных. Вся документация оформлялась на месте. Теперь же администрация села юридическую справку не имеет право выдать, если попросишь. В нынешнем созыве в Усинском горсовете нет представителя от коренных жителей двух сел и пяти деревень (округ № 21). «Наш» депутат в городском Совете – это представитель нефтяной компании. Мы его видим очень редко и не слышим. Он для нас чужой, да и мы для него чужие.

«Страшно далеки они от народа»

Инициаторы муниципальной реформы пытаются по сути отнять у сельчан конституционное право на местное самоуправление. Тем самым они подрывают принципы народовластия и корневую основу государства – российскую деревню.

Некоторые депутаты сидят в Госдуме десятилетиями, они оторваны от народа, поэтому и рождаются эти «умные предложения», в частности, о самоуправлении и не только. Не надо принимать решения, не зная страны, не зная условий жизни сельского населения. Люди ждут справедливости и благоразумия от наших избранников, а также правителей всех уровней.

Очнитесь, не разрушайте нашу страну, берегите ее не только от внешних, но и внутренних врагов!

Анатолий КАНЕВ,

село Мутный Материк.