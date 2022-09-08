Без картошки не останемся (Блиц от 9 сентября)

Озвучены промежуточные итоги начавшейся уборочной кампании.

К уборке приступили в ООО «Пригородный», ООО «Сыктывдинское» и ООО «Агроресурс». Уже убрано 30 га. В этом году посевная площадь под картофелем составила 350 га – почти в три раза больше, чем в прошлом.Валовый сбор картофеля в прошлом году составил 2154 тонн, на сегодняшний день собрано уже 523, 5 тонн.

На Украине продолжают гибнуть

На этой неделе в скорбном списке прибавилось сразу шесть фамилий бойцов из Коми.

В военном госпитале города Красногорск скончался от ран рядовой Виктор Пыстин из поселка Мылва Троицко-Печорского района. 8 сентября в Печоре простились с Артемом Анфилофьевым. Он погиб 15 августа. Еще одна горькая весть пришла в село Мутный Материк. Оттуда родом был боец Виталий Чупров. 7 сентября официально было объявлено еще о троих погибших: это разведчик-снайпер Александр Власенков из удорского поселка Чим; стрелок-зенитчик Руслан Таймаматов, до призыва живший в Воркуте, и матрос Игорь Лесников из Ухты.

Бюджет рассмотрят дважды

Госсовет Коми обсудит параметры бюджета на 2023-2025 годы на двух заседаниях.

В правительстве региона считают, что это позволит более скрупулезно и ответственно подойти к принятию главного финансового документа, даст дополнительную возможность для его обсуждения. В первом чтении будут рассматриваться объемы доходов и расходов, размеры дефицита и госдолга. Во втором – проект бюджета рассмотрят в целом с учетом представленных поправок. Крайний срок принятия бюджета – 10 декабря.

Въезд моторок запрещен

На территории национального парка «Югыд ва» начались мероприятия по охране нерестовых рыб.

С 6 сентября и до ледостава запрещается въезд моторных лодок и катеров на реки Щугор, Подчерье, Косью, Сыня и Кожим. Запрещены также сплавы с применением лодочных моторов и полеты вертолетов на территорию парка без сопровождения сотрудников. Госинспекторы будут досматривать личные вещи и транспортные средства посетителей с целью пресечения и выявления фактов браконьерства. За нарушения режима парка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

На отдых – 119 дней

Подписано постановление Правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году.

В 2023-м россиян ожидает 119 выходных и праздничных дней. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Кроме того, нерабочими будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, а также с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Смотрите, кто пришел

Назначен новый руководитель Минэконом-развития Коми.

В статусе исполняющего обязанности ведомство возглавил 41-летний уроженец Уфы Евгений Пономаренко. Ранее он работал в должности замдиректора Департамента федерального Минпромторга. В 2003 году Пономаренко с отличием окончил Уфимский государственный институт сервиса по специальности «Проектирование и сервис бытовых машин и приборов», а в 2017 году, также с отличием, – Башкирскую академию госслужбы и управления.

Крыша течет

Капремонт крыши конгресс-холла Финно-угорского этнокультурного парка оценили в 27,4 млн рублей.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Организации, желающие участвовать в электронном аукционе, могут подать документы до 20 сентября. Приступить к выполнению капремонта подрядная организация должна будет не позднее 15 декабря, а завершить ремонт – к 15 мая будущего года.

Наши на Первом

Ухтинка поборется за победу в шоу «Голос 60+».

Вероника Илянина — лауреат государственной премии РК Валентины Есевой, солистка народного коллектива коми песни «Лысва Войт». Женщина успешно прошла отборочные туры с казачьей песней «Как за Доном, за рекой». Из эфира программы 11 сентября станет ясно, повернется ли к ней кто-то из членов звездного жюри, среди которых Александр Малинин, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и Игорь Корнелюк.

«Золотой» вождь

Мэрия Инты повысила стоимость ремонта памятника Ленину.

Администрация города уже дважды объявляла аукцион на реставрацию памятника, но никто не захотел заниматься этим за 5,4 млн рублей. Сегодня цена контракта подросла на 880 тыс. рублей – до 6,2 млн рублей. Торги назначены на 15 сентября. Техническое задание осталось прежним, однако изменились сроки выполнения работ: первоначально планировалось, что реставрация завершится 31 июля текущего года, теперь – до 31 июля 2023-го.Памятнику, напомним, уже 64 года. Он был открыт 6 ноября 1959 года в сквере за Домом культуры, а в 1982-м перенесен на площадь, которая стала называться «имени Ленина».

Деньги на ремонт есть

Реконструкция моста через реку Тыбью на трассе Троицко-Печорск –Якша обойдется в 109 млн рублей.

Заявка на выполнение работ по реконструкции участка размещена на портале госзакупок. Организации, желающие принять участие в аукционе, могут подать документы до 14 сентября. 16 сентября конкурсная комиссия определит подрядную организацию, с которой будет заключен договор. В срок до 20 сентября подрядчик должен будет провести все подготовительные и земляные работы, а затем произвести устройство фундаментов и оснований, а также дорожной одежды мостового сооружения. Кроме того, подрядчик должен гарантировать качество мостового сооружения – не менее 10 лет.

Гараж для авто

С 1 сентября вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, разрешающие изымать гаражи, если они используются не по назначению.

Если человек использует гараж в качестве ремонтной мастерской или автомойки, складывает там разный хлам, то органы местного самоуправления могут потребовать от собственника устранить нарушения. Если он не исправит ситуацию, то суд по иску уполномоченного госоргана может принять решение о продаже помещения с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом издержек.