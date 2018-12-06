Без моста и без света живет деревня Эжол

В «Трибуну» обратилась жительница корткеросской деревни Эжол Галина Каракчиева. По ее словам, с наступлением темноты в деревню стали наведываться волки. Уже сейчас при выходе во двор к скотине Галина Николаевна берет с собой вилы, которые держит у входной двери.

Ситуацию обостряет то, что деревня не освещена, причем уже давно. В администрации сельского поселения «Керес», куда пенсионерка обращалась по вопросу освещения, ей пообещали, что, как только появится электрик, его направят в Эжол. Увы, уже и руководство в администрации поменялось, а лампочки в деревне как не горели, так и не горят.

После ухода Г. Каракчиевой корреспондент газеты связался с руководством администрации села. Как оказалось, о проблеме освещения Эжола здесь знают. Более того, нам пообещали, что уже в среду в деревню приедет электрик и деревня будет освещена. О чем мы и сообщили Галине Николаевне. Увы, на текущей неделе пенсионерка снова позвонила в редакцию: электрик так и не появился, зато волки о себе напоминали не раз.

Во время распутицы из-за отсутствия моста жителям Эжола приходилось добираться до Корткероса через Усть-Кулом, а это можно сделать только на частном транспорте, что весьма накладно: крюк получается очень внушительный, более сотни километров. К тому же частника еще найти нужно и уговорить. Сейчас они живут в ожидании морозов: с их наступлением проблема переправы отпадет. Возможно, к тому времени и администрация поселения направит в Эжол электрика. Пока же Галина Николаевна, отправляясь во двор дома кормить скот, берет с собой вилы. На всякий случай.

Анатолий ПОЛЬКИН.