В межсезонье жители ижемского заречья вынуждены перебираться через реку Ижма по доскам. В весенне-осенний период люди по сути изолированы от внешнего мира. Они жалуются во все инстанции, о своих бедах рассказывают в «Трибуне».

Раз дощечка, два дощечка…

– В заречье Ижемского района несколько крупных поселений. К примеру, в Мохче, Сизябске более тысячи жителей. Далеко не у всех есть работа, многие ездят за заработком в райцентр. Кому-то надо и в районную больницу. После ледохода весной через реку Ижму наводят временный наплавной мост, который разбирают осенью, чтобы переправу не снесло в период ледостава. Прежде чем появится зимняя переправа, мы, зареченцы, отрезаны от «большой земли». Приходится на свой страх и риск переправляться на своих лодках или переходить по доскам по хрупкому льду. Были случаи, что люди проваливались. «Марс» (в период ледостава жителей заречья в райцентр доставляет катер на воздушной подушке «Марс-700» – Авт.) посреди речки замерзал. Сколько еще терпеть? – возмущается ижемка Ольга Чупрова.

По ее словам, на период ледостава администрация района рекомендует руководителям организаций райцентра предоставить сотрудникам отпуска либо (у кого есть возможность) работать дистанционно. Но не всех это устраивает, и люди вынуждены рисковать жизнью.

Также О. Чупрова рассказала, как сельские медики ночью на катере, лавируя между льдами, переправляли больного диабетом, которому требовалась срочная госпитализация. В тот раз все обошлось благополучно. Но что будет в следующий?

Как рассказал «Трибуне» депутат райсовета Валерий Станиславчук, в Мохче есть межпоселенческая участковая больница. Здесь работают гинеколог, педиатр, два терапевта. Один терапевт обслуживает жителей Мохчи, Гама, Мошьюги, а второй – другой куст – Сизябск, Бакур, Варыш. Ижемцам чудом удалось отстоять больницу – пять лет назад ее хотели закрыть. Тогда зареченцы вообще остались бы без медицинской помощи.

Пусть лед не уйдет

Моста здесь никогда не было, только паромная переправа. Позже появился понтонный мост из барж. Последние четыре года, по словам депутата, довольно успешно эксплуатируется наплавной мост. Правда, конструкция не рассчитана под большую шугу и малую воду.

– Вода в этом году «играла». И поэтому мост, когда вода упала до критической отметки,поставили в запань до следующей весны. Перед ноябрьскими праздниками лед встал, река замерзала до 10-15 сантиметров. Через реку можно было спокойно перебираться пешком.Но потом пошли дожди, река открылась. Ледостав в этом году затяжной. Хорошо, что сейчас подморозило, и мы надеемся, что лед уже не уйдет. Основную ледовую переправу сейчас ребята заливают, работают круглосуточно. Нужно утолщать лед, чтобы он мог выдержать 25 тонн. Поэтому транспорт пока не пропускают. Но люди на свой страх и риск стараются проезжать в другом месте. Перед каждым человеком сторожа не поставить, – говорит Валерий Григорьевич.

Как уже было сказано, в период ледостава жителей заречья в райцентр доставляет катер на воздушной подушке «Марс-700». Как и положено, у плавсредства есть все средства защиты, все оборудовано. Однако есть и недостаток. Дело в том, что днище брезентовое и при неблагоприятных условиях переправляться на нем опасно: шуга может порвать дно. А значит, люди рискуют оказаться в ледяной воде.

Что делать?

Конечно, зареченцы хотят постоянный мост. Но такой переправы через Ижму в ближайшие годы и даже десятилетия, скорее всего, не будет – у власти даже и планов таких нет.

– Даже подвесной мост – это недешево, тем более, река Ижма шириной 500-700 метров. И какой это будет мост, как по нему ходить? Конструкция подвесного моста крепится с двух сторон, а середина гуляет даже от ветровой нагрузки. В общем, это не вариант. Думаю, положение может спасти катер другой конструкции – аэровездеход с плоским и твердым дном и воздушным винтом, – считает Валерий Станиславчук.

Об этом говорит и руководитель администрации Ижемского района Игорь Норкин. По его словам, аэровездеход используют во время неблагоприятных условий на водоемах в Республике Коми и других регионах страны. Фактически это единственная возможность для транспортной доступности людям во время межсезонья. Но у района на покупку данного плавсредства денег нет. Вся надежда на республику.

Будут ли выделены деньги на аэровездеход и когда – официального ответа от Комитета управления имуществом РК у администрации Ижемского района пока нет, сообщила нам пресс-служба района.

Екатерина МАКАРОВА.