12 ноября в Госдуму России поступил законопроект, который вносит поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь идет о введении обязательных QR-кодов в кафе, магазинах, транспорте и других общественных местах с 1 февраля до 1 июня 2022 года.

Поскольку этот законопроект вызвал большой общественный резонанс, он был направлен на обсуждение во все законодательные собрания субъектов. К декабрю, когда в Думе состоится второе чтение законопроекта, они должны высказать свое мнение «за» или «против», прислать свои предложения и замечания.

О чем говорят медики

22 ноября в большом зале Госсовета прошло первое обсуждение «законопроекта о QR-кодах». Помимо депутатов и Уполномоченного по правам человека в Коми в нем приняли участие несколько десятков представителей бизнеса, учреждений досуга, культуры и спорта, членов Общественной палаты Коми. Началось обсуждение с доклада главного государственного санитарного врача по Коми Людмилы Глушковой, попросившей поддержать законопроект, поскольку «речь идет о коллективной безопасности».

– Бизнес активно защищает свои интересы, считая, что многие ограничения, вносимые эпидемиологами, направлены против них. Нет, внесенный проект закона – за бизнес! Через месяц с небольшим наступает серия длинных выходных, люди будут свободны от работы и не будут сидеть дома или кататься на лыжах. Они захотят посещать многие места. Чем скорее будет введена единообразная система подхода к допуску в те или иные заведения на территории страны, тем меньше будет шансов ограничивать работу этих учреждений, – заявила Л. Глушкова.

В настоящее время понятие QR-код не прописано в федеральном законодательстве, а его применение регламентируется указами или постановлениями руководителей регионов и главных санитарных врачей. Законопроект предполагает это все унифицировать и систематизировать. «Это не ограничение чьих-то прав, а защита наиболее уязвимой части населения, которой являются непривитые люди, от возможного заражения и смерти», – резюмировала главный санитарный врач.

Однозначно «за» высказались и представители медицинского сообщества Коми. Так, врач-педиатр, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Коми Наталья Кораблева сослалась на опыт большинства стран, где вакцинация прошла благополучно, больницы, «пусть и заполнены заболевшими, но реанимации – пустые». «Вакцинация работает и защищает, введение QR-кодов – это мера контроля вакцинопрофилактики», – подчеркнула она. QR-кодами в обязательном порядке должны быть обеспечены лица, которые имеют серьезные противопоказания к вакцинации.

«Жизненно необходимым» считает введение QR-кодов эпидемиолог Коми республиканской клинической больницы Вероника Орлова. «В других странах такая система есть, и она дает эффект. Мы должны принимать адекватные меры, соответствующие складывающейся ситуации. Да, возможно после введения QR-кодов будут проблемы, этого не избежать. Но их решение – это наша с вами задача, – подчеркнула она.

Чего боятся инвалиды

– Я с огромной осторожностью отношусь к этому законопроекту. В Республике Коми сегодня проживает 62 тысячи людей с инвалидностью. Введение QR-кодов не должно нарушить права инвалидов, – высказала свое мнение председатель Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова. – Есть много вопросов, связанных с медотводами. Например, мне с семи лет в принципе запрещены все прививки, но к врачам нынче не попасть, и пройти качественный медосмотр, чтобы получить справку-медотвод, весьма проблематично. Не станут ли инвалиды вновь заложниками ситуации, ведь при отсутствии QR-кодов будет нарушено их право на свободу передвижения?

В ответ на опасения М. Колпащиковой ее коллега по Общественной палате Коми Татьяна Тарышкина предложила прописать в законопроект отдельной строкой возможность получения инвалидами QR-кодов. «Все данные на эту категорию лиц есть, к примеру, в ФОМСе и Пенсионном фонде, их можно использовать, чтобы сделать процедуру получения медицинского заключения более комфортной и оперативной», – заключила общественница.

Просто и удобно

Мнение «простого человека, который за QR-код» озвучил педагог дополнительного образования, писатель Станислав Новиков. «QR-коды как средство контроля просты, естественны и удобны», – считает он.

– Наша жизнь соткана из огромного количества ограничений, они были с нами всегда, и то, что сегодня наблюдается в обществе – серьезная проблема, и причина ее не QR-коды. QR-коды – это просто справка. Но мы видим, как к этому относится население – невероятное неприятие. Что же делать? Мне кажется, нужно идти дальше. Как педагог по туризму, заверяю вас, что

обучение туризму начинается с дисциплинарных вопросов. Потому что без дисциплины невозможно сохранение жизни и здоровья.

Что решили

23 ноября на сессии Госсовета Коми депутаты обсудили два отзыва на законопроект. С отрицательным выступил депутат Виктор Воробьев, лидер фракции КПРФ. «Законопроект вводит использование QR-кодов (паспортов вакцинации) в немедицинских целях, что приводит к незаконной дискриминации граждан, – заявил он. – Сегрегация людей по мотиву наличия либо отсутствия прививки – недопустима».

Положительный отзыв на законопроект представил вице-спикер Госсовета, врач Владимир Косов. «QR-коды – вынужденная мера, мы не можем жертвовать людьми, – сказал он. – Есть статистика: вакцинированные люди гибнут гораздо реже, чем не привитые, и если заражаются ковидом, то переносят заболевание гораздо легче. Кроме того, введение ограничительных мер даст реальную поддержку медикам, которые уже близки к «истощению».

Дебаты получились жесткие и продолжительные. В итоге, подавляющим большинством депутаты проголосовали в поддержку федерального законопроекта. «QR-коды – это альтернатива полному локдауну, – подчеркнул во время брифинга председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. – При этом данное ограничение является довольно мягким, в то время как, например, в Австрии ввели общенациональный карантин, масштабные ограничения для невакцинированных действуют в Германии, Франции, Италии и других странах».

По словам спикера, это более мягкая форма, когда привитые люди получают возможность не отказываться от обычной жизни: посещать магазины, театры, спортивные сооружения, ездить в отпуск. Система QR-кодов должна сократить число смертей от коронавируса и разгрузить медицинскую систему.

«Опомнитесь, земляки!»

– Закон принимается в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а не в целях ущемить права человека, – заявил депутат, врач Андрей Климушев.

Для меня, как для государственного человека, прежде всего стоит вопрос народосбережения, сохранения жизни своих земляков и сограждан. Поэтому, когда на одной чаше весов лежит поддержка антиваксеров или прикрывающихся ими политических сил, использующих эпидемию для зарабатывания политических очков, а на второй – находятся реально спасенные жизни людей, пусть даже небольшой ценой ограничения, ценой отказа от похода в кино, мой ответ очевиден: я – за жизнь (за данный законопроект). И с медицинской точки зрения – да! И с юридической – тоже да! Конституция РФ прямо говорит, что мы действуем в условиях эпидемии в целях защиты здоровья населения, сказать больше – ради сохранения жизни. Реанимации переполнены, кладбища растут, нация гибнет! Более двух тысяч человек умерло в Республике Коми, что соразмерно, например, такому населенному пункту, как Благоево Удорского района. Почти 260 тысяч умерло в стране – это весь Сыктывкар или две Ухты! Вам мало? Опомнитесь, дорогие мои земляки. Думайте и делайте выводы. Что важнее: право на жизнь или право на право? Жизнь человека или котлетка в ресторане? Если нет жизни, то о праве и говорить не придется, нет человека – нет права.

Принятием этого закона мы сохраним жизни тысяч жителей республики. Имейте в виду, что это может быть жизнь вашей мамы, вашего ребенка, в конце концов, ваша жизнь…

Работа продолжается

По поручению председателя Госсовета Коми создана рабочая группа, в которую вошли представители всех партий. В еженедельном режиме она будет обсуждать поступающие предложения.

Среди уже принятых – выдавать цифровые справки не только привитым, но и людям с медотводом или переболевшим коронавирусом, сохранить альтернативу вакцинации – ПЦР-тест, сделать доступными бумажные варианты кода для удаленных территорий республики. Эти предложения уже направлены в Госдуму. И работа продолжится до второго чтения федерального законопроекта.

– Надеюсь, что в результате этой работы система будет принята нашими жителями и позволит нам решить несколько задач – сократить смертность, разгрузить систему здравоохранения, а также сохранить огромное количество финансовых средств, которые сегодня идут на лечение больных от ковида, – считает спикер парламента Сергей Усачев.

Игорь АРТЕМОВ.