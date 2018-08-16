По данным на середину августа, более четырех тысяч жителей Инты поставили свои подписи под обращением к президенту страны Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой решить проблемы градообразующего предприятия «Интауголь», неожиданное решение о закрытии которого было принято 2 июля этого года.

«Неожиданным» оно было по той причине, что шахтеры все свои обязательства, которые были прописаны в «Программе сохранения и развития АО «Интауголь» на 2017-2030 годы» исправно выполняют. Благодаря выделенным в ноябре прошлого года из федеральных источников 1,2 миллиарда рублей были решены вопросы по денежному довольствию и запуску в марте 2018 года новой лавы. А уже в мае на-гора было выдано 86,5 тысячи тонн угля!

Планы рухнули

По госпрограмме предполагалось провести модернизацию всего производства, которое в конечном итоге из планово-убыточного должно было стать рентабельным. Для этого требовалось порядка 5,5 миллиарда рублей в виде инвестиций от социально ориентированного бизнеса. Сумма, конечно, большая, но это ведь не 30 миллиардов рублей, озвученных в июне 2017 года тогдашним полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николаем Цукановым, которые бы понадобились для переселения интинцев (а их без малого 26 тысяч человек) в случае закрытия последней шахты.

Обязательства по привлечению инвесторов в Инту были возложены на Министерство промышленности и инвестиций Коми. Дело это было изначально архисложным, поскольку основным потребителем интинского энергетического угля являлась Череповецкая ГРЭС. Но в последние годы Череповец уже не особо нуждался в угле — энергетики взяли курс на полный переход на более дешевый природный газ. Поэтому неслучайно тот же Н. Цуканов говорил, что речь надо вести о «вынужденных» инвесторах для компании «Интауголь» с ее продукцией и проблемами сбыта.

Осталось «за кадром»

Шахтеры сегодня сетуют: они вообще не слышали о том, чтобы кто-то из высокопоставленных чиновников целенаправленно занимался поиском хоть каких-либо инвесторов и вел с ними переговоры. Тем более что о неизбежном закрытии чиновники предприятия заявляли еще в августе прошлого года. А выделение 1,2 миллиарда рублей из федеральной казны, возможно, стало для них «сюрпризом».

Оценка любой деятельности всегда субъективна, но если обратиться к фактам, то, пожалуй, шахтеры не так уж и далеки от истины в своих предположениях. Еще год назад, когда предприятие можно было спасти, 76 процентов акций «Интаугля» принадлежало «Корпорации по развитию Республики

Коми», созданной региональным правительством. Это была фактически госсобственность со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вот и в недавнем письме от 10 августа этого года из департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ в адрес председателя Независимого профсоюза горняков РФ Александра Сергеева, где в очередной раз анализируется сложная ситуация в компании «Интауголь», упоминается эта же корпорация в качестве основного акционера.

Выходит, что «за кадром» осталось (да и остается, если судить по официальным бумагам) то обстоятельство, что на сегодняшний день единственным акционером АО «Интауголь» является некий Игорь Раюшкин, он же генеральный директор предприятия. Но самое интересное — когда он им стал? Судя по документам, выходит, что — в ноябре прошлого года. То есть аккурат в тот момент, когда и принималось решение о выделении угольной компании миллиарда рублей из федеральных источников.

Роковое решение

Почему-то везде пишут и озвучивают с самых высоких трибун, что решение от 2 июля 2018 года о ликвидации АО «Интауголь» принимал якобы совет директоров предприятия. Это предполагает некую коллективную ответственность. Дескать, вот сидели умные люди, сутками напролет совещались, перебирали все возможные варианты, но так и не нашли другого выхода.

На самом же деле решение принимал, как следует из официального документа, «единственный акционер акционерного общества «Интауголь» — генеральный директор Игорь Раюшкин. И в своих действиях он руководствовался решением Арбитражного суда Республики Коми от 3 ноября 2017 года.

А теперь ступим на зыбкую почву предположений. Если на самом верху было бы принято решение об оказании поддержки шахтерам и всем интинцам и найден крупный инвестор, то что дальше? С кем бы тогда инвестор стал решать стратегические вопросы? С правительством Коми (как это было еще год назад) или с доселе мало кому известным новым хозяином Раюшкиным? Получается, что когда этому господину «отдавали» шахту, ее судьба уже была решена?

Шахта «пошла по рукам»

Напомним, что за последние 15 лет компания «Интауголь» несколько раз банкротилась и переходила из рук в руки, меняла названия. Одно время она была государственной, потом частной, потом опять государственной… Теперь выходит — опять частная? Каждый раз в процессе купли-продажи речь шла о сотнях миллионов рублей. Поэтому неожиданный «тихий» переход контрольного пакета акций Игорю Раюшкину вызывает много вопросов.

Вопросы есть и по процедуре закрытия предприятия. Надо ли напоминать, что шахта сама по себе является опасным производственным объектом? Его ликвидация возможна, если следовать нормам действующего законодательства, при наличии технического проекта. Чтобы он появился и прошел все стадии утверждения, может потребоваться не один месяц, да и процедура эта не из самых дешевых.

Опять же, если следовать букве закона, то тот, кто закрывает предприятие, тот и берет на себя все социальные обязательства. Судя по тому, как развиваются события, речи о государственных гарантиях, за исключением тех, что положены для жителей Крайнего Севера, не ведется.

А за Кизел кто ответит?

Многие жители Инты считают, что их обманули. Сначала дали надежду и даже подбросили денег, дабы не создавать в Приполярье социальную напряженность перед президентскими выборами. Впрочем, они и теперь продолжают надеяться на верховную власть. Для этого и собирают подписи под петицией, чтобы отправить ее в Кремль.

А пока интинцы собирают подписи, народные избранники молчат в тряпочку. Из депутатов Госсовета Коми в последнее время встречи с интинцами проводил только лидер региональных коммунистов Олег Михайлов. Причем выезжал он в приполярный город с «приключениями», поскольку руководство парламента отказалось оформлять ему командировку. Пожалуй, это первый случай в истории нашего парламентаризма, когда депутату без объяснения причин отказали оформить документы для встречи со своими избирателями.

По мнению Олега Михайлова, ликвидация «Интаугля» приведет к тяжелым последствиям. В России еще не было примеров, когда градообразующие шахтерские предприятия закрывали бы цивилизованным способом. Возможно, Инте уготована участь города Кизела в Пермском крае, где с ликвидацией в 2000 году последней шахты прекратилась нормальная жизнь. И теперь некогда успешный и процветающий Кизел превратился в полуразрушенный город-призрак.

Избежать участи Кизела поможет только вмешательство государства. И для этого, считает депутат Михайлов, необходимо провести национализацию градообразующего предприятия.

Сергей МОРОХИН.