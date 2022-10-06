Без срока давности (Криминал от 7 октября)

К 12 годам лишения свободы приговорен мужчина, совершивший убийство еще в 1994 году. Обвиняемого экстрадировали из Польши, где он проживал до прошлого года.

1 сентября в Сыктывкаре коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении Семена Гуцана, признав его виновным в убийстве 15-летней школьницы. Убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения по предварительному сговору с его приятелем. После убийства С. Гуцан и его сообщник обокрали квартиру.

За разглашение тайны

Сотрудник полиции осужден за разглашение гостайны.

В 2019 году оперативный сотрудник полиции, имевший допуск к сведениям, составляющим гостайну, неоднократно передавал сотруднику службы безопасности одной из коммерческих структур материалы, находящиеся в его производстве оперативного дела. Оперативник уволен из органов, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Вместо кошелька достал нож

В торговой точке Емвы произошло разбойное нападение.

В одном из магазинов Емвы сработала тревожная кнопка. Первым на место прибыл автоэкипаж вневедомственной охраны, а за ним – оперативная группа ОМВД Княжпогостского района. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, потребовал выдать ему спиртное. Получив желаемое, он скрылся. В отношении 41-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Экс-министру отказали

Третий кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-министра внутренних дел Коми.

Напомним, что Виктор Половников признан виновным в получении взятки и отмывании преступных доходов и приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 14,5 млн рублей, а также запрету занимать должности в МВД на 5 лет. Экс-министр лишен звания генерала-майора полиции.

Мужчина воспользовался тем, что соседка спала…

Ранее судимый ухтинец хотел познакомиться с соседями и позвать их в гости. Дверь их квартиры оказалась не заперта, а соседка – спала. Тогда он прихватил два мобильных телефона, один из которых позже продал. Второй телефон был изъят у него при обыске.

Вину в содеянном мужчина признал полностью и обязался возместить потерпевшей ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

С топором на полицейского

Житель Усть-Куломского района замахнулся на стража порядка топором.

В дежурную часть райотдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о нанесенных ей побоях. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный. Во время разбирательства мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил колун и стал угрожать полицейскому. Участковому удалось обезоружить злоумышленника, но тот ударил его локтем в голову. Теперь дебошир на два года отправится в исправительную колонию общего режима.