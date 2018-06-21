Без трактора школьному автобусу не проехать

Чтобы добраться до школы, ребятам из усть-куломской деревни Верхний Воч нужно порой с автобуса пересаживаться на трактор.

Местные жители жалуются на бездорожье не первый год. По их словам, дорога в межсезонье напоминает месиво из глины. Здесь с трудом проезжает грузовая машина. Что уж говорить про легковой транспорт и пеших.



— Во время распутицы в некоторых местах дежурит трактор, чтобы сразу вытащить застрявшую в колее машину или рейсовый автобус. А самое ужасное, что по такой дороге возят школьников. Детей в целях безопасности водитель несколько раз высаживает, и они в сапогах идут вброд по жиже, — рассказывают родители.

Чтобы привлечь внимание властей, сельчане каждый год размещают видеоролики в социальных сетях. Из видео видно: дети высаживаются прямо в грязь, а к школьному автобусу подъезжает трактор и берет его на буксир.

Как рассказала «Трибуне» директор школы Нижний Воч Жанна Ревеняла, ей приходится нанимать тракториста, который сопровождает школьный автобус в дороге. Причем на «буксир» для школьного автобуса деньги не выделяются, за топливо директор школы расплачивается из своего кармана.

— Путь до школы — это испытание. Семь километров дороги приходится ехать час, автобус часто застревает. По такой дороге машина нередко ломается, и водителю, чтобы утром выехать в рейс, надо его всю ночь чинить. А 14 июня при буксировке у школьного автобуса сломалась подвеска. Так что теперь мы без автобуса, — переживает Жанна Валериевна.



Как сообщил «Трибуне» глава администрации села Нижний Воч Николай Морохин, чтобы выпускников возить на экзамены, они выделили «уазик». Но это не выход.

Сельская администрация и педагоги в течение 15-ти лет неоднократно обращались в районные и республиканские инстанции, чтобы дорогу привели в порядок — по ней небезо-пасно ездить. Работники школы своими силами засыпают непроезжую часть песком, шлаком, настилают горбылем. Но такого «ремонта» хватает до первого дождя.

По словам Николая Морохина, недавно сельчане получили ответ из Дорожного агентства республики: злополучный участок отремонтируют до 30 сентября 2018 года. Уже готов проект «для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования Зимстан –Нижний Воч

–Верхний Воч – Керчомья – Дзель». Деньги в бюджете предусмотрены.

Екатерина МАКАРОВА.