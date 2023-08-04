Впервые за многие годы в Усть-Цильме могут возникнуть перебои с хлебом. Дело в том, что местную хлебопекарню неожиданно отключили от холодной воды.

По приказу директора

Хлебобулочными изделиями село и весь район обеспечивают две пекарни. Одна из них (ИП «Охотникова Д.А.») попала в тяжелую ситуацию: 28 июля предприятие перестало снабжаться водой.

Предприятие получало воду с помощью маленького трубопровода (длиной всего около 70 метров) из колодца, принадлежащего Усть-Цилемскому филиалу АО «Коми тепловая компания». Сама же труба находится на балансе пекарни.

Директор филиала АО «КТК» Алексей Поздеев утверждает, что «была обнаружена утечка», поэтому воду перекрыли. Из письма директора, направленного в адрес ИП, трудно понять: в колодце ли дело или в 70-метровом трубопроводе.

По словам руководителя пекарни Екатерины Носовой, труба-то как раз в порядке. Из-за утечки в самом колодце, видимо, упал напор воды, которая поступает и другим потребителям. Но директор решил отключить именно пекарню, то есть социально ориентированное предприятие, выпускающее ежедневно, без выходных, около 3 тысяч различных хлебобулочных изделий. Понятно, что такое производство не может функционировать без воды. Пока ее временно приходится возить на машине из другого населенного пункта. Но это может отразиться на качестве продукции, и долго на привозной воде предприятие не продержится.

«Цена вопроса»

Депутат МР «Усть-Цилемский» Александр Чупров сообщил «Трибуне», что из-за этой кризисной ситуации могут пострадать многие жители райцентра и отдаленных деревень, не говоря уже о работниках самого предприятия.

«Зачем было на много дней оставлять хлебопекарню без водоснабжения? – вопрошает сельский депутат. – Если произошла аварийная утечка, следовало сразу же проложить байпас – временный участок трубопровода над поверхностью земли. Такая техническая возможность имеется. Ведь из того же колодца по переулку Ручейный к другим домам все это время продолжала поступать вода».

«Цена вопроса» – 70 метров трубы. Вроде бы мелочь, но, по словам депутата, директор филиала А. Поздеев, видимо, занял жесткую и неконструктивную позицию.

Лишь 2 августа, как рассказал Александр Чупров, ему в присутствии заместителя руководителя районной администрации Петра Рочева удалось договориться с директором хотя бы о временном подключении хлебопекарни к воде. Однако в течение вчерашнего дня, 3 августа, на момент сдачи номера в печать, этого не было сделано. «Трибуна» будет следить за ситуацией.

Виктор СЕМЕНОВ.