Деревня Бадьельск Усть-Куломского района в последние годы испытывает серьезные проблемы с водой. Об этом «Трибуне» сообщил местный житель Григорий Уляшев.

Люди жаждут

Централизованного водоснабжения в деревне отродясь не было. Местные берут воду из колодцев, некоторые бурят во дворах скважины. Но к концу лета, особенно если было мало дождей, колодцы высыхают.

«В остальное время года мы, несколько семей, таскали воду из другого источника – с бывшей совхозной водобашни, – рассказывает Григорий Николаевич. – Недавно администрация Помоздинского поселения разобрала здание водобашни, оставив здесь хлам и мусор, да еще и повредив саму скважину. Глава администрации обещал ее обустроить, выделить стройматериалы и провести электролинию для освещения скважины и установки насоса. В итоге прислали одного человека, который поработал день, немного убрал хлам, а потом уехал обратно в Помоздино. Жителям деревни пришлось самим копать канаву, делать площадку, куда можно ставить канистру и через резиновый шланг набирать воду. Но когда ударят морозы, скважина наверняка замерзнет, к тому же ее будет заметать снегом».

При этом, по словам Г. Уляшева, в других населенных пунктах Усть-Куломского района (поселок Диасеръя, деревни Выльгорт и Скородум) к домам не так давно подвели воду. А чем же Бадьельск-то хуже? «Видимо, руководство делает все, чтобы жизнь в нашей деревне быстрее угасла. Мы, наверное, никому не нужны», – подытожил Григорий Николаевич.

От Авраама до наших дней

Даже по усть-куломским меркам Бадьельск – таежная глубинка: до райцентра – 64 км, до села Помоздино – 14 км.

Но деревня славная, с почти четырехвековой историей. Ее основателями считаются полумифические братья Уляшевы, один из которых носил библейское имя Авраам. С тех пор Уляшевы здесь доминируют – большинство местных имеет ту же фамилию.

Сегодня в Бадьельске 220 жителей, хотя в довоенные годы их число доходило до 700 человек. Великая Отечественная сильно подкосила эту деревню: 150 мужиков не вернулись с войны. В 1969 году здесь поставили обелиск, на котором выгравировали имена 112 Уляшевых, погибших на фронте.

Больше никаких особых потрясений в советское время Бадьельск не испытывал. В скрижалях деревенской истории записаны лишь два памятных события: в 1933 году здесь приземлился сферический летающий объект, опознанный как аэростат – его случайно занесло в эти края ветром. А спустя 40 лет был еще один «подарок» с неба: рядом с деревней упала ступень космической ракеты. Вот, собственно, и все «приветы» Бадьельску из большого мира.

Но несмотря на отдаленность, в позднесоветскую эпоху деревня считалась зажиточной. Здесь имелись крепкий совхоз, крупная молочная ферма. А имена местных доярок-рекордсменок гремели тогда по всей республике.

Бадьельск даже включили в список перспективных советских деревень. В рамках этой программы возвели добротные клуб и медпункт. И уже фактически построили котельную, теплотрассу, здание школы-садика (там оставалась только внутренняя отделка). Но в начале 90-х эти три объекта были заброшены, а потом их растащили, что называется, по кирпичику. Кстати, рядом с несостоявшейся школой (сегодня деревенских детей возят на учебу в Помоздино) тогда же пробурили и артезианскую скважину. Но с нею и вовсе вышла незадача: в скважину уронили насос, а потом забросали мусором. И на этом – все.

С той поры перестройку здесь называют «перестрелкой» и проклинают ельциновские реформы. Более того, бадьельцы склоняются к «теории заговора». Это «заговор» против деревни, которую чиновники стремятся убить любым доступным им способом.

А если без шуток, то основания для обид на власть у местных жителей действительно имеются. Взять, к примеру, ту же проблему с водой. Неужели в 21-м веке в Бадьельске нельзя наладить централизованное водоснабжение?

На самом деле – можно. Правда, только теоретически. Для этого надо, как минимум, вернуть советскую власть и ту самую программу развития деревень, которая почила в Бозе вместе с плановой экономикой.

А в нынешних реалиях водопровод Бадьельску, конечно, не светит. Тянуть трубы из того же Помоздино – это из области фантастики. Да и хотя бы проложить трубы к домам от имеющейся в деревне «общей» скважины – слишком дорого. По словам специалистов, на разработку одного только технического проекта потребуется от 5 до 10 млн рублей. Не говоря уж про остальные работы.

За последние 12 лет во всем поселении «Помоздино» проложили лишь 14 км водопроводных труб (за минувший год – 500 метров). Но только в тех населенных пунктах, где есть такая техническая возможность.

Что ответил глава

«Водопровод в Бадьельске – это нереально. Поэтому я не хочу обещать и обманывать людей», – прокомментировал «Трибуне» ситуацию глава сельского поселения «Помоздино» Анатолий Уляшев (кстати, за плечами у него большой опыт – ранее он 27 лет проработал в системе ЖКХ). По словам Анатолия Егоровича, скважина, о которой толкует его однофамилец Григорий Николаевич, полнее может обеспечить водой несколько домов южной части Бадьельска. Надо только ее обустроить: полностью расчистить участок, поставить будку, провести туда электроэнергию для освещения и возможности поставить насос (но это на крайний случай – скважина самоизливающаяся, и напор воды достаточный). На все работы, которые планируются на следующее лето, понадобится 150 тысяч рублей. Деньги район выделит.

Кроме того, глава СП утверждает, что действующая скважина зимой не замерзнет, а подходы к ней будет чистить от снега бульдозер (рядом проходит автодорога). Что же касается старой водобашни, то ее в любом случае надо было разбирать – ветхое сооружение представляло опасность, могло рухнуть.

Анатолий Уляшев похвалил инициативу деревенских жителей, которые самостоятельно выполнили первичные работы на скважине: «В этой деревне много рукастых мужиков, они молодцы!»

Руководитель сельской администрации не согласен с тем, что Бадьельску уделяется мало внимания. К примеру, пару недель назад здесь была установлена вышка сотовой связи, недавно стало известно, что будет получен грант (в рамках «Народного бюджета») на обустройство спортивной площадки. А в скором времени в деревне планируется построить новый ФАП.

А кому нынче легко?

В состав СП «Помоздино» (в поселении – 3200 жителей), кроме самого села, входят еще семь деревень. И у всех схожие проблемы, в том числе с водой. В деревнях пользуются в основном колодцами, но воды в них не всегда хватает. Поэтому многие местные жители сами бурят во дворах скважины (до 40 метров глубиной). Стоит это от 50 до 100 тысяч рублей, причем без гарантии, что такая скважина будет надежно функционировать.

Но в Усть-Куломском районе есть населенные пункты, где проблем еще больше. Например, с электричеством. В поселке Диасеръя лишь недавно удалось наладить круглосуточное энергоснабжение, а в поселке Югыдтыдор света нет уже 30 лет (отключили еще в 90-е годы). Из-за бездорожья Югыдтыдор вообще отрезан от «большой земли», и почту сюда доставляют раз в месяц.

Так что все познается в сравнении. Хотя бадьельцам от этого, конечно, не легче. Кстати, в начале февраля 2025 года в Бадьельске планируется провести общий сход местных жителей, на котором они могут поговорить о бедах деревни и высказать властям свои претензии.

Владимир СУМАРОКОВ.