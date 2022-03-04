«Трибуна» уже не раз приводила аргументы противников централизации лабораторной службы региона. Но республиканские власти не намерены отступать. А на прошлой неделе под эгидой Минздрава прошло совещание с участием главврачей и врачей-лаборантов, где был озвучен конкретный план реформирования. По мнению инициаторов, он сулит одни «плюсы».

Дорогу частному капиталу!

Как заявил и.о. главы Минздрава Игорь Дягилев, ведомство давно вынашивало эту идею, но бюджетных средств не хватает. Поэтому решили привлечь частного инвестора в лице фирмы «МедИнвестГрупп» (ООО «МИГ») на условиях концессионного соглашения. В рамках частно-государственного партнерства и был создан «гибридный проект», который предусматривает крупные инвестиции (более 500 млн руб.) в переоснащение лабораторий современным оборудованием.

Как заявила представитель ООО «МИГ» Ольга Кривова, «исследования для населения останутся бесплатными, увеличится спектр исследований, в том числе и редких. К тому же скорость получения результатов и качество улучшатся за счет информатизации и автоматизации процессов». Также она обещала ремонт и оснащение высокотехнологическим оборудованием существующих лабораторий, кадры сохранят и даже добавят им зарплату на 15 процентов.

По планам «МИГ» крупный лабораторный центр разместится в Сыктывкаре, а при 18-ти стационарах будут круглосуточные экспресс-лаборатории. Все северные территории – Воркута, Инта, Усинск, Печора, Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Троицко-Печорский районы – не попали в проект. Также было принято решение исключить из проекта Усть-Куломский и Прилузский районы, а создание филиала в Ухте пока отложить.

«Может, хватит врать?»

Официозные СМИ всячески расхваливают проект и преподносят его как дело уже решенное. Оппонентам слова не дают, хотя среди них есть авторитетные в медицинском сообществе люди. В их числе бывший главный внештатный специалист Минздрава по клинической лабораторной диагностике Светлана Захарова. Ее отстранили от должности без каких-либо объяснений, но, как считает сама Светлана Геннадьевна, именно за то, что она выступает против этого проекта. Инициативная группа противников централизации, в которую входят врачи, специалисты лабораторной службы, тоже участвовала в вышеупомянутом онлайн-совещании.

– Да, мы участвовали, и я там выступила против, после чего мне отключили микрофон, – рассказывает Светлана Захарова. – Но я успела сказать Ольге Кривовой: как не стыдно лгать на всю республику? Ведь она утверждала, что результаты исследований выдаются якобы в течение 10 дней. Откуда она такую информацию берет? На самом деле результаты выдаются в этот же день, и любой врач может посмотреть, в медучреждениях (больше 50%) подключены лабораторные информационные системы. В лабораториях работают высококвалифицированные специалисты, а не, как они говорят, пенсионеры с доисторическим образованием.

А на днях я разговаривала с главным внештатным специалистом Курской области. У них ситуация такая же, как и у нас: один в один. Эта же компания «МИГ», эта же Ольга Кривова такие же золотые горы обещала, а на самом деле все там развалили. Негативный опыт централизации лабораторных исследований и в Еврейской АО, Омской области, Хабаровском и Пермском краях. Единственный регион, где был частично (ограниченный спектр исследований по отдельным нозологиям) реализован проект «МИГ» – это централизация в Чеченской республике.

Так вот, в Курске обещали, что организуют транспортировку, но у «МИГ» нет транспорта. Там стационары категорически отказались возить биоматериал. В Курске централизовались только пять поликлиник. Из пяти поликлиник за месяц с одного учреждения доставили в эту централизованную лабораторию всего 52 пробы крови, а из другой – 48. В течение рабочего дня наши стационары делают около тысячи исследований крови в день. Кто их будет возить? Вопрос открыт.

Не трогайте больницы

– Северные районы, а также Прилузский и Усть-Куломский исключили из проекта: мол, дорожная ситуация не позволяет. А разве проще везти биоматериал, к примеру, из Койгородского, Сысольского районов?

– Прилузский, Усть-Куломский, Ухта смогли отстоять свои лаборатории, главврачи других районов молчат – видимо, смирились. Но если подумать, какая оттуда будет транспортировка? Там же не только ЦРБ, там есть районные амбулатории, где есть фельдшер-лаборант, который на месте выполняет экстренные исследования. Срок транспортировки удлиняется даже не на 2-4 часа, а до 6-8 часов. Какая здесь качественная и своевременная медицинская помощь? Кстати, Ольга Кривова вообще мостостроитель, как мы выяснили. Она никакого отношения к медицине не имеет, тем не менее, продвигает свою программу.

Предлагаемый проект предполагает централизацию лабораторных исследований таких многопрофильных стационаров, как КРБ, Республиканская детская больница, Консультативно-диагностический центр, Республиканский онкодиспансер, Республиканская инфекционная больница, Республиканский госпиталь ветеранов, ряд сыктывкарских больниц, а в перспективе и ухтинских.

Но в России нет опыта полной централизации лабораторий стационаров. Подобный переход ограничен особенностями оказания стационарной помощи, особенностями многопрофильных медицинских организаций, главными задачами которых является оказание оперативной помощи. Несомненно, свои особенности по проведению лабораторных исследований есть и у узкоспециализированных организаций, например, педиатрических, онкологических, эндокринологических, кардиологических, родовспомогательных. По стандартам оказания медицинской помощи в каждом медицинском учреждении имеются свой перечень и четко обозначенные сроки выполнения лабораторных исследований.

А в экстренных случаях?

– Зато в больницах будут экспресс-лаборатории…

– Они и сейчас есть в реанимационных отделениях, выполняют тот объем работ, который нужен реанимации. Больше они физически не смогут. Причем эти экспресс-лаборатории будут подчиняться не медучреждениям, а «МИГу». То есть если у них деньги заканчиваются, реактивов нет, главный врач ничего не сможет сделать. Операция у него или больной умирает – нет реактивов, все. Ведь они хотят убрать лабораторные службы из больниц. А все, что плановое – детская больница, онкологическая, кардиология (все они так считают, что это плановое), а значит, все анализы пойдут в централизованную лабораторию. Но там бывают экстренные случаи. Скажем, при детской республиканской клинической больнице есть консультативная поликлиника. Из района приезжает планово ребенок. Врачу надо решить: госпитализировать этого ребенка или отпустить на амбулаторное лечение? В данном случае надо быстро определить диагноз. А как? На основании анализов. То есть надо будет быстро исследовать, в течение получаса. Лаборатории нет, надо везти в ту самую мощную «фабрику». Или сердечник поступает также планово в кардиоцентр. Получается, поступает больной планово, но в стенах больницы он тут же переходит в экстренного пациента, а это значит, что нельзя медлить – иначе больной умрет.

Министр не слышит

– Но врачи уже вроде как соглашаются с предложением о централизации?

– Это неправда. На самом деле и клиницисты, и главные врачи нас поддерживают. Но в СМИ это не напечатали. Они же не напечатали мои высказывания, хотя я все это говорила. Я даже подготовила презентацию и сказала, что готова представить всю достоверную информацию, готова показать предложения по модернизации лабораторной службы, но мне не дали этого сделать. Я не против централизации, а против того проекта, который представил «МИГ». Еще раз повторюсь, что централизация в стационарах вообще не нужна, там должна быть профильная лабораторная служба. Мы предлагаем централизовать только амбулаторно-поликлиническую помощь…

Дягилев снял меня с должности и назначил удобного человека. Нынешний главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Анастасия Седова не имеет медицинского образования, она биолог, закончившая Сыктывкарский университет, какое-то время поработала в экспресс-лаборатории КРБ. Лично я не против биолога, но есть приказ № 464н МЗ РФ, по которому даже заведовать лабораторией не может специалист без медобразования. А здесь – нарушение приказа.

Ищите – кому выгодно

– Светлана Геннадьевна, почему Минздрав продвигает «МИГ»?

– До вступления в должность и.о. министра здравоохранения Коми Дягилев работал заместителем главного врача подразделения клинического научного центра администрации АО «К 31СИТИ» и с ноября 2020 года по февраль 2021 года работал заместителем генерального директора администрации АО «К 31 СИТИ» (данные из биографии на официальном сайте Минздрава РК). АО «К 31СИТИ» является стационаром, созданным на базе частного научного клинического центра, входящего в состав ООО «МедИнвестГрупп».

А в начале 2020 года эта частная компания ООО «МедИнвестГрупп» появилась у нас в Коми. Особенно бурно деятельность компании развернулась с приходом на должность и.о. министра г-на Дягилева. Мы написали руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми заявление с просьбой провести проверку на наличие конфликта интересов. Ответа пока нет.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.