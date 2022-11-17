Битва на ножах (Криминал от 18 ноября)

Житель Сосногорска смог спастись от убийцы, отбиваясь ножом.

Мужчина распивал спиртное в гостях у своего приятеля. Затем между ними возникла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину квартиры 8 ножевых ударов. Потерпевший, защищаясь, отбивался от него другим ножом. Он сумел выбежать из квартиры и обратиться за медицинской помощью. Городской суд назначил «гостю» семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.

Вымогатели задержаны

Два молодых парня требовали передать им 500 тысяч рублей и мобильный.

В полицию Сыктывкара обратился мужчина. Он рассказал, что на автомойке к нему подошли двое и, ударив в живот, используя в качестве устрашения предмет, похожий на пистолет Макарова, стали требовать денег. Заявитель передал им свой сотовый телефон и все деньги, которые имелись при себе, в сумме 25 тысяч рублей. Личности подозреваемых установлены. Один из них уже был судим за грабеж. Оба взяты под стражу.

Напрыгались и поживились

Двое подростков из Печоры украли деньги из батутного парка.

Подростки отдыхали в парке СК «Энергетик». Парк закрылся, а веселье хотелось продолжить. Так возникла идея пробраться в парк ночью через запасной вход. Напрыгавшись, подростки решили похитить со стойки администратора заведения деньги. Сообщники накинули на себя акробатический гамак и украли 5 тысяч рублей. Однако, несмотря на предпринятые меры конспирации, личности злоумышленников были установлены. Суд назначил каждому из них наказание в виде 130 часов обязательных работ.

Спустилась по простыням

41-летний вуктылец закрыл экс-сожительницу у себя дома и угрожал убийством.

Встретив в подъезде свою бывшую, он втащил ее в квартиру, запер дверь и стал избивать, периодически приставляя ей к горлу нож и обещая убить. В квартире похитителя женщина провела более трех часов, пока мучитель не уснул. Затем она связала простыни и со второго этажа спустилась по ним на улицу. Свой поступок экс-сожитель объяснил чувством ревности. Кроме этого преступления суд признал мужчину виновным в причинении телесных повреждений своей нынешней сожительнице, которую он в пьяном угаре ударил по голове металлическим разводным ключом. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Ухажер пришелся не по нраву

52-летняя сыктывкарка пырнула ножом парня своей дочери.

В суде она пояснила, что дочь недавно расторгла брак «с очень хорошим человеком», а спустя месяц привела в дом нового ухажера. Хозяйка квартиры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанесла удар в область живота молодому человеку, заявив, что он «не подходит ее дочери». С учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств женщине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Верховный суд Коми, куда обратилась сыктывкарка, посчитав наказание слишком суровым, оставил приговор в силе.