В минувший вторник в Общественной палате Коми состоялась встреча общественников и депутатов с председателем Комитета РК имущественных и земельных отношений Андреем Майером. Никто не ждал от этой встречи сенсаций, тем не менее, одна интересная тема на ней прозвучала.

Депутат Госсовета Коми Илья Богданов попросил министра прокомментировать ситуацию с «перестройкой» сети водоканалов в республике – объединении их в одно предприятие «Комиводоканал». На этот счет нет никакой официальной информации, что лишь подогревает разного рода слухи.

По словам Андрея Майера, уже есть «дорожная карта» по созданию нового предприятия, в соответствии с которой идет процесс согласования. Есть некоторое недопонимание только с администрацией Сыктывкара.

Нагоняй от главы

Похоже, «недопонимание» серьезное, именно с ним связывают недавнюю попытку Желтого дома забраковать налоговую декларацию о доходах председателя городского Совета Анны Дю. А буквально на днях ей публично попеняли, что она якобы не особо помогает бойцам СВО (что не соответствует фактам).

В конце марта мэр Сыктывкара Владимир Голдин получил нагоняй от главы Коми Владимира Уйбы за то, что из кранов жителей Эжвы течет «цветная» вода, в которой содержание марганца в 15 раз выше санитарной нормы. Для исправления ситуации был отведен месяц, что вообще нереально. Застарелую проблему с качеством воды за столь короткий срок решить невозможно. Неужели Владимира Голдина отправят в отставку? Или это способ сделать его более сговорчивым?

Ультиматум Файзуллина

Многие посчитали, что необычно резкие наезды на сервильное руководство столицы как раз и связаны с планируемой реорганизацией «водного» хозяйства региона. Городские чиновники не выказывают никакого желания отдавать «Сыктывкарский водоканал» – единственный в Коми, работающий с прибылью: «Такая корова нужна самому».

Разговоры об объединении нескольких водоканалов в одну организацию идут с осени прошлого года. Сегодня процесс принял уже конкретные очертания, поскольку посетивший в декабре прошлого года Сыктывкар министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин объявил, что разваливающийся водоканальный комплекс Воркуты получит федеральную поддержку только при условии, что будет передан в республиканскую собственность.

Только для приведения Усинского водовода в нормативное состояние требуется по самым скромным подсчетам от 6 млрд рублей. Причем средства надо изыскать в кратчайшие сроки. Не факт, что Воркута еще зиму-другую продержится с Усинским водоводом, износ которого, по официальным данным, составляет 100 процентов.

Отсюда и спешка с созданием «Комиводоканала», который очень нужен той же Воркуте, но совсем не нужен Сыктывкару. Более того, как показывает опыт подобных реорганизаций в других регионах, ничем хорошим это не заканчивается. Ведь очевидно, что столичному водоканалу придется делиться своей прибылью, а значит, неизбежно вырастут тарифы на воду для населения.

Крепкий орешек

Еще в 2007 году в Коми была предпринята попытка создания единой региональной компании «Водоканал». Она должна была строиться по примеру уже существующей Коми тепловой компании и объединить все районные и городские службы по очистке и подаче воды населению. Плюс всей этой затеи виделся в том, что будут сконцентрированы в одной организации все финансовые ресурсы, появится больше возможностей для привлечения инвестиций. Собственно говоря, об этом же и сейчас идет речь, правда, непонятно, кого «Комиводоканал» должен еще объединить помимо Воркуты и Сыктывкара, поскольку все вопросы решаются скрытно от общественности и депутатов.

Еще была попытка отжать «Сыктывкарский водоканал» структурами некогда всесильного Константина Ромаданова, занимавшего высокие должности в период правления Торлопова-Гайзера. Но все ограничилось только разговорами – водоканал оказался крепким орешком.

В закрытом режиме

Комментарий руководителя фракции КПРФ в Сыктывкарском Совете депутатов Валерии Стрекаловой:

– На протяжении нескольких месяцев кулуарно обсуждается передача горводоканала в республиканскую собственность. Должностные лица продолжают хранить гробовое

молчание о судьбе одного из крупнейших городских предприятий. Вероятно, переговоры и совещания ведутся в закрытом режиме, чтобы как можно дольше скрывать планы по изъятию предприятия от общественности и депутатов Совета города, к исключительной компетенции которых относится управление и распоряжение муниципальным имуществом.

Судя по тому, что конфликт между городом и республикой перешел в открытое противостояние, собственник в лице муниципалитета отдавать крепкое, прибыльное предприятие не намерен. Очевидно, что с этим связано давление на главу города Владимира Голдина, критические высказывания в его адрес со стороны Владимира Уйбы и отказ от финансирования важных проектов, таких как строительство лыжной базы.

По имеющейся информации, правительство пытается продавить передачу водоканала в собственность республики, миновав принятие регионального закона о перераспределении полномочий. Таким образом, прибыль водоканала, а это десятки миллионов рублей ежегодно, будет уходить в бюджет республиканского «Комиводоканала», а ответственность за водоснабжение и водоотведение в столице Коми останется на плечах муниципалитета.

Пойдет ли на этот смелый шаг безвольный Госсовет Коми – вопрос, потому как через год должны пройти очередные выборы в парламент Коми. К тому времени Владимир Уйба со своей командой «варягов» может уже покинуть республику. И тогда ответственность за провальную политику в отношении коммунального предприятия придется нести спикеру парламента Сергею Усачёву и местным «единороссам», – подытожила депутат В. Стрекалова.

«Финская» вода

Ровно 20 лет назад, в 2004 году, администрация Сыктывкара брала кредит в размере 15 миллионов евро у Европейского банка реконструкции и развития для модернизации «Сыктывкарского водоканала». По этому случаю финны пригласили журналистов из столицы Коми в Хельсинки, чтобы показать свою чуть ли не главную городскую достопримечательность – местный водоканал. Вода идеальная по всем параметрам – ею безопасно даже разводить смеси для грудничков, заметим, что речь идет в данном случае об обычной воде из-под крана. Вода в Хельсинки лучше любой бутилированной, поэтому не удивительно, что она идет на экспорт. Россия поставляет на мировой рынок нефть, а Финляндия –обычную чистую воду.

Так вот, финны пытались доказать нам, что после реконструкции водоканала вода в Сыктывкаре будет не хуже, чем в Хельсинки – у них все просчитано. Но финны не учли одного: в России не принято инвестировать деньги в какой-то проект без «личного интереса». Хотя бы чуток, да нужно подворовать. Так и вышло: кредитные средства были освоены в соответствии с российскими традициями. Одним из фигурантов уголовного дела стал экс-директор «Сыктывкарского водоканала» Николай Курсаков. Когда были вскрыты факты воровства, господин Курсаков уже сидел в кресле председателя столичного горсовета. Коллеги по депутатскому корпусу очень не хотели, чтобы он получил срок, объясняли это тем, что «мы все здесь такие». Действительно, все как в советской киноклассике: «Это – не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города…»

Лишь в 2020 году Сыктывкар рассчитался по всем выплатам за кредит от банка ЕБРР. А «финская» вода к сыктывкарцам так и не пришла.

Сергей МОРОХИН.