Бизнес и власть выдвигают взаимные обвинения

В Коми начался новый раунд противостояния между деловым сообществом и чиновниками. В центре конфликта – вопрос весового контроля на дорогах республики. Власть требует ужесточить контроль, а бизнес жалуется, что ему ставят палки в колеса.



Грузоперевозчиков обвиняют в том, что тяжелые самосвалы и лесовозы разрушают дорожное полотно. В свою очередь хозяева грузов и владельцы транспорта сетуют на жесткие нормативы и недостоверность показаний оборудования, установленного на пунктах весового контроля.

На недавнем заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения руководитель ГКУ «Дорожный контроль» Александр Казаков рассказал, что с начала года системой внесено свыше 28 тысяч постановлений о штрафах на сумму 64,5 миллиона рублей, из них по «весогабариту» штрафов предъявлено на 49,2 млн рублей.

«Главный дорожный контролер» отметил, что водители пускаются на различные ухищрения, чтобы обмануть приборы. В частности, замедляют скорость до минимума перед пунктом весового контроля, чем создают пробки на дорогах. Был случай обрыва кабеля, а в Койгородском районе неизвестные повредили приборы фиксации. Тем не менее, службе ГКУ, по словам А. Казакова, за последние годы удалось улучшить ситуацию на дорогах. Количество нарушителей «по весу и габариту» снизилось с 40 процентов до семи.

Но есть ли польза от штрафов, если деньги, по мнению перевозчиков, поступают в общий казенный котел, а не в Дорожный фонд, чтобы тратиться исключительно на ремонт дорог в Коми? К тому же не факт, что овчинка стоит выделки. Как заявил на заседании комиссии представитель республиканской прокуратуры Константин Ковалев, в бюджет поступило пока 4,1 млн рублей штрафов, тогда как на установку контрольного оборудования затрачено свыше 38 миллионов рублей.

Вес не взят!

Представители предприятий утверждают, что весы зачастую дают некорректный результат, но оспорить его постфактум в суде — невозможно.

Для малого и среднего бизнеса ошибки в работе системы могут быть фатальны. Так, согласно статье 12.21.1 КоАП РФ, за превышение допустимой нагрузки на ось более чем на 50 процентов, а также допустимых габаритов на полметра предусмотрены разорительные штрафы — 500 тысяч рублей. Был случай, когда только за один рейс водителя лесовоза, который пересек несколько весовых постов, оштрафовали на 2,5 миллиона (!) рублей. При этом стоимость перевозимого груза была около 40 тысяч рублей.

По нынешним жестким нормативам, нагрузка на автомобильную ось на республиканских дорогах не должна превышать 7 тонн. А федеральная норма — не выше 11,5 т. Почему региональный стандарт жестче федерального – тема для отдельного разговора. Есть мнение, что это позволяет местным властям шантажировать бизнес, держать его на коротком поводке. В реальности же большинство лесовозов имеют нагрузку выше 11 тонн на ось.

Другими словами, 100-тонные лесовозы, чтобы избежать нарушений, нужно разгружать до 40 тонн. То есть гонять две машины вместо одной. Возможно, для Московской области такие ограничения вполне приемлемы, но для таежной Республики Коми они чреваты разорением целой отрасли — лесного бизнеса.

В сущности, перевозчиков заставляют возить лес малыми объемами и отказаться от большегрузных машин. Хотя лесовозы были придуманы именно для повышения производительности труда. Вот и получается, что если в средние века ткачи ломали станки, то в наше время водители рвут кабели, выводят из строя приборы, замазывают номера грязью. Делают они это потому, что боятся потерять работу.

Как проверить

Грузоперевозчики предлагают ряд мер, чтобы смягчить ситуацию. Для начала установить информационные знаки, заранее предупреждающие водителя о прохождении рамок. Это позволит выбрать оптимальную скорость и избежать нарушений. «Надо оповещать водителей о том, что рамка зафиксировала некое нарушение. Это должно быть четко видно водителю», — отмечает независимый эксперт в области грузоперевозок Александр Дацюк.

Повышению объективности измерений на пунктах весового контроля могли бы способствовать контрольные стационарные весы. Подобная практика существует, например, в Австрии и Германии. Там при фиксации нарушения по весу или габаритам перед водителем загорается красный свет и появляется указатель на дополнительный стационарный контроль. У водителя должна быть возможность проверить данные и опротестовать их.

Однако на сегодня весовые пункты стационарными контрольными весами не оборудованы. «Почему, когда я прихожу в магазин и не уверен, что в мешочке лежит именно килограмм картошки, я могу проверить на контрольных весах, а тут, где штрафы достигают 500 тысяч рублей, такой возможности нет?» — возмущается водитель большегруза Владимир Михайлов.

Штрафы за нарушения выставляются автоматически, оспорить их очень сложно, поскольку суды исходят из показаний фиксированного нарушения, даже если его на самом деле не было. Прозрачная и объективная система, в которой есть место всестороннему контролю, пойдет на пользу всем, уверены эксперты.

Проект буксует

Проблема «перевесов» обсуждается на самом высоком уровне. В Госдуму был внесен проект изменений федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Однако 27 июля с.г. Совет Федерации проект отклонил, предложив создать согласительную комиссию для преодоления разногласий. В данную комиссию вошли пять сенаторов, среди которых есть и представитель Республики Коми Дмитрий Шатохин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми Игорь Бобков считает, что готовящийся законопроект должен защитить перевозчиков от возможных нарушений и сбоев системы (закрепляет жесткие требования к местам установки постов, предусматривает установку информационных табло, смс-оповещение и т.п.). Но пока законопроект «буксует». Поэтому предпринимателям нужно организовать сбор подписей в его защиту и обратиться за поддержкой к депутатам и сенаторам.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Система дает сбои

Почему лесовоз столкнулся с автобусом

В Коми систему весового контроля ввели в декабре 2018 года. Посты установлены вблизи Сыктывкара (на дорогах из пос. Краснозатонский и Эжвы), возле сел Визинга и Зеленец, а также рядом с Ухтой.

Система измеряет вес и габариты машины в момент проезда. Информация высвечивается на табло и сразу поступает на сервер. При этом возможны «погрешности»: из-за дождей образуется водная смесь, а во время морозов – пар, поэтому система неправильно фиксирует габариты.

При скорости менее 20 км, согласно приказу Минтранса, превышение веса не фиксируется. Из-за этого водители большегрузов резко снижают скорость перед постами либо вовсе стараются их объехать. Одна из таких попыток в январе 2019 г. закончилась страшной автокатастрофой в пос. Краснозатонский. При столкновении лесовоза с автобусом пострадали 13 человек.